piwik no script img

Ju­ris­t:in­nen im StaatsexamenSitzen nur Männer am Tisch, ist das ein Problem

Kommentar von

Robert Matthies

Das Staatsexamen gilt als Inbegriff des Leistungsprinzips. Doch in Hamburg sitzen in vielen Kommissionen nur Männer und die benoten Frauen schlechter.

Auf einem Schild in einem Saal mit Holzfußboden steht: "Staatsprüfungen. Bitte Ruhe."
Strukturell benachteiligt: Frauen bekommen systematisch schlechtere Noten bei Prüfungen zum juristischen Staatsexamen Foto: Martin Schutt/dpa

D as Staatsexamen ist für Ju­ris­t:in­nen die entscheidende Prüfung: Es öffnet Türen zu Karrieren als Richter:in, Staats­an­wäl­t:in oder An­wäl­t:in – oder schließt sie für immer. Dass Frauen hier systematisch schlechter abschneiden als Männer – in Hamburg besonders deutlich –, verweist auf ein strukturelles Problem: Nicht die Leistung ist ausschlaggebend, sondern das System, das sie bewertet.

Denn in den schriftlichen Prüfungen, die anonym und standardisiert stattfinden, unterscheiden sich die Ergebnisse kaum. Der Bruch kommt in der mündlichen Prüfung – dort also, wo keine Anonymität herrscht und das Urteil einer Kommission zählt. Studien zeigen dabei schon seit Jahren: Sitzen nur Männer am Tisch, fallen die Noten von Kandidatinnen messbar schlechter aus. Und gerade die mündliche Note entscheidet, wer das begehrte Prädikat erreicht – den Schlüssel zu den besseren Karrieren.

In Hamburg sitzen in vielen Kommissionen fast nur Männer. Das ist ein Problem, weil Noten die Wahrnehmung spiegeln. Wer als Frau selbstbewusst auftritt, gilt schnell als forsch; wer vorsichtig argumentiert, gilt eher als unsicher. Beides kann negativ ausgelegt werden – und beides hat mit juristischer Qualität nicht viel zu tun.

Die Justizverwaltung verweist auf die Erfahrung ihrer Prüfer:innen. Aber Erfahrung schützt nicht vor unbewussten Vorurteilen. Hamburgs Strukturen verstärken deshalb das Ungleichgewicht.

Staatsexamen als Inbegriff des Leistungsprinzips

Viele Kandidatinnen tragen zugleich mehr familiäre Verpflichtungen. Ein starres Prüfungssystem, das Flexibilität kaum kennt, benachteiligt sie zusätzlich.

Gerade deshalb ist der Befund so brisant. Das Staatsexamen gilt als Inbegriff des Leistungsprinzips: Dort zählt Wissen, nicht das Geschlecht. Wenn aber selbst hier die Waage kippt, hat die Justiz ein Glaubwürdigkeitsproblem. Wer Fairness prüft, sollte sie auch praktizieren.

Helfen würden paritätisch besetzte Kommissionen. Wo Frauen und Männer gemeinsam prüfen, gleichen sich Perspektiven aus und unbewusste Vorurteile werden eher korrigiert.

Eine regelmäßige, transparente Auswertung der Prüfungsergebnisse nach Geschlecht könnte zudem sichtbar machen, wo und wie die Benachteiligung entsteht. Erst dort könnte eine Reform ansetzen.

Zugleich braucht das System mehr Selbstkritik. Die juristische Prüfung misst eben nicht nur Wissen, sondern Auftreten, Sprachstil, Sicherheit. Wer im Habitus dem klassischen Juristenbild entspricht – meist männlich, souverän, laut –, hat Vorteile. Eine Prüfung, die Rhetorik und Selbstvertrauen höher gewichtet als analytische Präzision, misst aber nicht die juristische Qualität, sondern Sozialisation.

Wenn die juristische Ausbildung ernst nehmen will, was sie lehrt – Gleichheit vor dem Gesetz –, muss sie auch den Zugang zu guten Noten gerechter gestalten. Und diese Vielfalt im juristischen Denken wäre ganz grundsätzlich ein Gewinn an Perspektive und Qualität.

Dass Frauen in Hamburgs Staatsexamen so deutlich schlechter abschneiden, ist also ein Prüfstein für den Zustand des Rechtsstaats. Denn Gerechtigkeit beginnt nicht erst vor Gericht, sondern in den Verfahren, die bestimmen, wer dort eines Tages Recht sprechen darf. Wenn der Rechtsstaat ernst meint, was er predigt, muss er bei sich selbst anfangen – mit einer Prüfungskultur, die Gleichheit nicht behauptet, sondern herstellt.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Robert Matthies

 Redakteur taz nord
Themen #Staatsexamen #Justiz #Gleichberechtigung #Ausbildung #Frauen
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Studierende sitzt in einem Hörsaal, von hinten fotografiert
Benachteiligung im Jura-Examen Frauen schlechter benotet als Männer

Frauen schneiden im Staatsexamen deutlich schlechter ab als Männer, in Hamburg ist die Diskrepanz noch größer. Der Wille, das zu ändern, ist gering.

Von Quentin Villwock
Jurastudierende sitzen in einem Hörsaal
Sexualstrafrecht im Jurastudium Wenn das Studium die Realität ausblendet​

Die Zahlen von Gewalt- und Sexualstraftaten gegen Frauen steigen seit Jahren an. Dennoch wird Sexualstrafrecht im Jurastudium praktisch nicht gelehrt.

Von Paula Kühn
Leere Stühle im Gericht
Zukunft der Justiz Staatsdienst? Nein danke

Rich­te­r*in­nen und Staats­an­wäl­t*in­nen fehlen schon jetzt fast überall. Und die Jura-Studierenden? Haben offenbar wenig Interesse am Staatsdienst.

Von Marc Tawadrous
Ein Packshot der Wochentaz-Zeitung mit einer neutralen Illustration auf der Titelseite.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Es ging eigentlich nur um einige Bäume Grüne rütteln in Kiel an der Brandmauer
2
Streit um Gedenken zum 9. November „Leute im Publikum haben mich angeschrien“
3
Wirkungslosigkeit der Mietpreisbremse Warum gibt es keine Strafen für raffgierige Vermieter?
4
Vorstoß von Hubertz zu Sozialwohnungen Wenn die Baupolitik versagt
5
Essay über moralische Bequemlichkeit Auf der richtigen Seite der Geschichte wird es voll
6
Paragraf 265a abschaffen „Aber das sind ja Glückstränen“