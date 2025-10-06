piwik no script img

Jahrestag Überfall auf IsraelGedenken zum 7. Oktober in Deutschland

Zum zweiten Jahrestag des Überfalls der Hamas auf Israel wird vielerorts der Opfer gedacht. Bundespräsident Steinmeier besucht Leipzig.

Fotos von Hamas-Opfern auf dem Festival-Gelände des Nova-Festivals in Reim, Israel
Die Gedenkstätte auf dem Gelände des Nova-Musikfestivals in der Nähe von Re'im nahe der Grenze zu Gaza im Süden Israels am Montag Foto: Atef Safadi/epa

Berlin taz/Agenturen | Anlässlich des Terrorangriffs der Hamas gegen Israel vor zwei Jahren sind am Dienstag überall in Deutschland Gedenkveranstaltungen geplant. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) hat für diesen Tag Trauerbeflaggung an allen Liegenschaften des Parlaments angekündigt. Am frühen Dienstagmorgen, um 5.29, werden vor dem Brandenburger Tor in Berlin die Namen aller Opfer verlesen.

Am 7. Oktober 2023 um 5.29 Uhr (6.29 Uhr Ortszeit) überfiel die Hamas das Supernova-Musikfestival, auf dem Tausende Menschen feierten. Insgesamt tötete die Hamas rund 1.200 Menschen in Israel, mehr als 240 wurden in den Gaza-Streifen verschleppt. Der Angriff löste den Gaza-Krieg zwischen Israel und der Hamas aus.

Ebenfalls am frühen Morgen lädt die Deutsch-Israelische Gesellschaft in Hannover (DIG) zu einer Gedenkveranstaltung ein. Die Kundgebung beginne mit einer stillen Mahnwache von 6 bis 7:30 Uhr auf dem Opernplatz, teilte die DIG mit.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht am 7. Oktober Leipzig. In der Brodyer Synagoge werde er am Jahrestag des Massakers in Israel mit Jüdinnen und Juden ins Gespräch kommen, teilte das Bundespräsidialamt am Dienstag in Berlin mit.

Weiter sind unter anderem geplant: ein ökumenischer Gottesdienst um 11 Uhr in der Sankt-Hedwigs-Kathedrale in Berlin sowie ein Gespräch von Klöckner mit Opferangehörigen um 12 Uhr im Reichstagsgebäude in Berlin. In Wuppertal soll es um 12 Uhr eine Kundgebung auf dem Willy-Brandt-Platz geben, in Hamburg um 12.30 Uhr eine Mahnwache mit dem Titel „Hamburg zeigt Flagge“. In Berlin eröffnet Bundestagspräsidentin Klöckner um 14.15 Uhr im Reichstagsgebäude die Ausstellung „Kunst aus Israel“. Um 18 Uhr besucht sie zudem eine Gedenkveranstaltung im Rahmen der Eröffnung der Nova-Festival-Ausstellung im Flughafen Tempelhof.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Nahost-Konflikt #7. Oktober 2023 #Hamas #Gedenken #Trauerfeier #Geiselnahme
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ganz viele Schuhe in einer Ausstellung - sie erinnern an die nun toten Menschen, die sie einst getragen haben
Ausstellung über das Nova Musik Festival Zwischen Trauma und Hoffnung
„The moment music stood still“ zeigt die Sicht der Überlebenden auf das Massaker. Ein Rundgang durch die Ausstellung über das Nova Musik Festival.
Von Lea Wolters
Menschen demonstrieren mit Bannern
Zwei Jahre nach dem Hamas-Überfall Wer nicht schweigt, schreit
Immer mehr werfen Israel einen Völkermord im Gazastreifen vor. Im Land selbst schweigen die meisten darüber. Aber einige versuchen, das zu ändern.
Von Felix Wellisch
An einem mit Einschüssen übersäten Kühlschrank hängt ein Familienbild
Journalistin Lee Yaron über Israel „Der 7. Oktober war das Scheitern eines Traums“
Die israelische Journalistin Lee Yaron schrieb in „Israel 7. Oktober“ Geschichten von Überlebenden auf. Sie hofft weiter auf Gerechtigkeit und Frieden.
Interview von Till Schmidt
Tageszeitung, Wochentaz und Le Monde diplomatique zusammen mit einem Handy mit taz-App.
Schnell noch taz komplett auf Papier testen

Nostalgie und ein bisschen Zukunft

Sie lesen werktags gern klassisch auf Papier? Dann holen Sie sich jetzt die letzten gedruckten Ausgaben der Werktags-taz ins Haus, inklusive der festlichen Abschiedsausgabe am 17.10.2025, unserer Seitenwende.

  • Erleben Sie ein Stück taz-Geschichte hautnah mit!
  • Lesen Sie Mo-Fr auf Papier bis zum Druckschluss – und danach bequem digital weiter
  • Inklusive der letzten gedruckten Werktags-taz als festliche Sonderausgabe
  • Inklusive Zugriff auf die Zukunft: die digitale taz als ePaper oder in der App

5 Wochen für nur 20 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Deutsche trinken weniger Alkohol Agrarminister will Steuergeld in Werbung für Wein stecken
2
Premierminister Lecornu tritt zurück Frankreich ist reif für eine Revolution
3
Drohnenalarm am Münchner Flughafen Ein Armutszeugnis für die CSU
4
Legalisierung von Gras Medizinisches Cannabis missbrauchen? Ja, bitte!
5
Krieg im Gazastreifen Die unerträgliche Bequemlichkeit der einseitigen Solidarität
6
Vorschlag zum Nahostkonflikt Für ein freies Palästina