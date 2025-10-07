piwik no script img

Jahrestag des Hamas-AngriffsIsraelis gedenken landesweit der 1.200 Opfer

An vielen Orten in Israel wird an diesem Dienstag der Toten des 7. Oktobers gedacht. Neben der Trauer plagen die Angehörigen noch immer viele Fragen.

Ein mann und eine Frau halten einander fest und weinen, das Gesicht ihre Tochter ist auf ihre T-shirts gedruckt
Die Eltern von Shiran Slavin besuchen am Jahrestag den Ort des Nova-Musikfestivals, wo Shiran Opfer des Angriffs der Hamas wurde Foto: Ariel Schalit/ap
Felix Wellisch

Von

Felix Wellisch

Tel Aviv taz | Zwei Jahre nach dem beispiellosen Massaker der Hamas im Süden Israels haben an vielen Orten des Landes Menschen der rund 1.200 Getöteten gedacht. Auf dem Gelände des Nova-Musikfestivals legten trauernde Angehörige am Dienstag um 06:29 Uhr in Erinnerung an den Beginn des Überfalls nahe der Grenze zum Gazastreifen eine Schweigeminute ein. Die frühere Tanzfläche ist heute zu einer Gedenkstätte geworden. Fotos an Stehlen erinnern an die mehr als 370 ermordeten und Dutzende entführte Festivalbesucher.

Neben dem Schmerz über den Verlust und der Tatsache, dass bis heute noch 20 lebende Geiseln wenige Kilometer entfernt im Gazastreifen von der radikalislamischen Terrorgruppe festgehalten werden, plagen bis heute Fragen die Familien: „Wo waren unsere Sicherheitskräfte? Wo war der Staat?“. Das schrieben sie in einem am Vorabend veröffentlichten Text, der der Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu fehlende Aufarbeitung vorwirft. „Zwei Jahre später haben wir noch immer keine Antworten.“ Im ganzen Land zeugen Plakate und Aufkleber von Entführten und gefallenen Soldaten davon, wie sehr der tödlichste Angriff in der israelischen Geschichte das Land getroffen hat.

Im Hintergrund donnerte während der Zeremonie immer wieder israelisches Artilleriefeuer auf den Gazastreifen, trotz der laufenden Verhandlungen über den Friedensplan von US-Präsident Donald Trump in Kairo. Mit dem Überfall der Hamas begannen auch die bis heute andauernden israelischen Angriffe auf Gaza, bei denen mehr als 67.000 Menschen getötet und weite Teile des Palästinensergebiets zerstört wurden.

Am Vortag hatten bereits die Kibbuz-Siedlungen entlang der Grenze in eigenen Zeremonien an das Massaker erinnert. Im am 7. Oktober weitgehend zerstörten Nir Oz zeigten Angehörige laut einem Bericht der Times of Israel Bilder von neun noch immer in Gaza gefangenen Einwohnern. Hamas-Terroristen hatten damals fast alle Häuser gestürmt und ein Viertel der 400 Einwohner entführt. Am Abend richteten Angehörige der Geiseln ein traditionelles Abendessen zum Beginn des Sukkotfestes in Jerusalem vor der Residenz von Netanjahu aus und forderten ihn auf, ein Abkommen für die Rückkehr der Geiseln zu erreichen.

Für Dienstagabend ist im Yarkon-Park in Tel Aviv wie bereits im vergangenen Jahr ein unabhängig von den Gedenkveranstaltungen der Regierung gehaltene Zeremonie in Gedenken an die Überlebenden und die Opfer des Massakers geplant. Die staatlichen Zeremonien richten sich nach dem hebräischen Kalender und finden erst am 16. Oktober statt.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #7. Oktober 2023 #Hamas #Nahost-Konflikt #Israel
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Mit 1.100 Stühlen vor dem Brandenburger Tor will die Jüdische Studierendenunion Deutschland am zweiten Jahrestag des Hamas-Angriffs auf Israel an die Opfer erinnern
Offizielles Gedenken zum 7. Oktober Das Leid der anderen
Kommentar von Daniel Bax
Zum Jahrestag des Terrorangriffs der Hamas wurde offiziell der Opfer in Israel gedacht. Palästinenserinnen und Palästinenser blieben außen vor. Warum?
Kerzen werden bei der Mahnwache "Wir stehen an Eurer Seite, Mahnwache zum Schutz j¸dischen Lebens" vor der Kreuzberger Synagoge am Fraenkelufer aufgestellt
Die Angst von Jüdinnen und Juden „Fühle mich in meiner eigenen Heimat gejagt“
Der 7. Oktober 2023 hat das Leben vieler Jüdinnen und Juden in Berlin nachhaltig verändert. Zwei junge Menschen erzählen von Anfeindungen im Alltag.
Von Lilly Schröder und Jonas Wahmkow
Fotos von Hamas-Opfern auf dem Festival-Gelände des Nova-Festivals in Reim, Israel
Jahrestag Überfall auf Israel Gedenken zum 7. Oktober in Deutschland
Zum zweiten Jahrestag des Überfalls der Hamas auf Israel wird vielerorts der Opfer gedacht. Bundespräsident Steinmeier besucht Leipzig.
Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
Vorschlag zum Nahostkonflikt Für ein freies Palästina
2
Premierminister Lecornu tritt zurück Frankreich ist reif für eine Revolution
3
Legalisierung von Gras Medizinisches Cannabis missbrauchen? Ja, bitte!
4
Deutsche trinken weniger Alkohol Agrarminister will Steuergeld in Werbung für Wein stecken
5
Gehaltserhöhung für Merz Mehr Geld und ein Urlaub im Sauerland
6
Krieg im Gazastreifen Die unerträgliche Bequemlichkeit der einseitigen Solidarität