afp/ap | Iranische Unterhändler haben sich nach Angaben aus US-Regierungskreisen mit einer US-Delegation auf ein vorläufiges Abkommen verständigt, das eine Verlängerung der Waffenruhe und den Beginn von Gesprächen über das iranische Atomprogramm vorsieht. Die Vereinbarung müsse noch von US-Präsident Donald Trump gebilligt werden, sagte eine mit der Sache vertraute Person am Donnerstag der Nachrichtenagentur AP. Zuvor hatte die Nachrichtenseite „Axios“ darüber berichtet. Von iranischer Seite lag zunächst keine Bestätigung vor.

Kurz vor der Einigung war die Feuerpause an der Straße von Hormus wieder ins Wanken geraten, als Kuwait am Mittwochabend Raketenbeschuss gemeldet hatte. Es habe sich um einen „eklatanten Verstoß gegen die Waffenruhe“ gehandelt, teilte das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando des US-Militärs (Centcom) am Donnerstag auf der Plattform X mit. Kuwait habe die Raketen erfolgreich abgefangen. Die iranischen Revolutionsgarden drohten im Falle weiterer US-Angriffe mit einer „entschiedenen Antwort“.

Weg für vertiefte Gespräche scheint offen

„Axios“ zufolge verständigten sich beide Seiten nun auf eine Absichtserklärung, mit der die Feuerpause verlängert und Verhandlungen über das iranische Atomprogramm aufgenommen werden sollen. Die Vorabvereinbarung löst demnach die Frage des iranischen Atomprogramms noch nicht, öffnet aber den Weg für vertiefte Gespräche dazu.

taz schneller googeln Sie wollen beim Googeln taz-Texte besser finden? Dann können Sie mit einem Google-Konto die neue Funktion „bevorzugte Quellen“ nutzen. Um die taz hinzuzufügen, müssen Sie nur diesen Link anklicken und einen Haken setzen. Sie wollen Google lieber meiden? Dann nutzen Sie doch DuckDuckGo oder Ecosia.

Der mögliche Fortschritt in den Verhandlungen erfolgt inmitten neuer Spannungen zwischen Washington und Teheran. Nach gegenseitigen Angriffen hatten der Iran und die USA einander am Donnerstag mit scharfen Worten die Verletzung der seit dem 8. April geltenden Waffenruhe vorgeworfen.

Ein zentraler Streitpunkt der Verhandlungen über ein dauerhaftes Ende des Krieges ist neben dem iranischen Atomprogramm die Straße von Hormus. Durch die Meerenge wird normalerweise ein großer Teil des weltweiten Öl- und Flüssiggashandels abgewickelt. Der Iran blockiert die Wasserstraße seit Kriegsbeginn Ende Februar weitgehend.