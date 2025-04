B lechern und hohl klingen die Leitartikel. Da schaben ölglänzende Panzerplatten der Rüstungen aneinander. Hart sind die Zeiten, hart der Harnisch. Die Schilde und Helme sind geschmiedet, die Speere gespitzt. Der öffentlich geführten Debatte ist selbstverständlich schon immer die Neigung eigen, zur eitlen Parade vorgefertigter Antworten zu veröden. Zu Rechthaberei verkümmerte Argumente, am besten gleich mehrere gegenteilige, bestimmen den Diskurs. Lärm ist im Dutzend billiger zu haben.

Nichts entwickelt sich. Alles ist immer schon vollständig und fertig. Von Maschinen generierte Gewissheiten, so absurd und blödsinnig sie auch sein mögen, überzeugen deshalb nicht durch ihren Gehalt, sondern in ihrer vom Publikum gewünschten Eindeutigkeit. Null oder eins. True or false. Keine Fragen offen. Logik ist kein Werkzeug mehr, sondern ein Habitus. Der produktive Zweifel wird ersetzt durch pro und kontra. Ist die Erde rund? Ja. Nein. Danke schön.

Es gibt diese Erzählung, das Netz habe den Diskurs verflacht und verroht. Ist es aber nicht so, dass anders als früher die Demonstration des eigenen intellektuellen und emo­tio­nalen Stillstands nicht mehr allein ein paar Gate­kee­per:in­nen vorbehalten ist? „Endlich sagt’s mal einer.“ Einer kann jetzt jeder sein und jede, egal ob ein Herz den Takt vorgibt oder ein Prozessor. Schlichte Antworten verstopfen Raum und Zeit; die schlichtesten im Regelfall vermählt mit der Behauptung, man stelle lediglich Fragen. Nur Zweifel, die kennen keine Konjunktur.

Dass wir uns nur nicht missverstehen, der Zweifel ist keine Flucht, ist kein Versteck, im Gegenteil. Er führt, wenn nötig, in die Konfrontation. Denn er weist eine Richtung. Beweglichkeit zeichnet ihn aus, nicht Lähmung und starre Verhärtung. Ich behaupte auch nicht, dass es leichter ist, einen Leitartikel zu schreiben, aber recht haben braucht eben keinen Mut. Feuer vielleicht. Der Zweifel aber spuckt kein Feuer, er geht da hindurch. Zweifel lehrt etwas über die Welt, über uns. Er belehrt aber nicht. Er sucht und lädt ein, sich mit ihm auf die Suche zu machen.

„Er liebt mich, er liebt mich nicht.“ Die klare Antwort hier mag einmal von lebensentscheidender Bedeutung für mich gewesen sein. Alles aber, was an dieser Versuchsanordnung interessant ist, sie menschlich macht, ist doch das, was vor der simplen Abzähloperation geschieht. Das, was mich zur Blume greifen lässt.

Es ist erschütternd, in welcher Timeline wir gelandet sind. Das ist die, in der jene, die erzählen, generative künstliche Intelligenz sei den Menschen bald ebenbürtig oder überlegen, nicht aus jedem seriösen Raum gelacht werden. Also mal ganz ehrlich, seid ihr ein bisschen doof? – Ich stelle nur Fragen.

Die Weltherrschaft der Techbarone und ihrer mit Lametta behängten Taschenrechner kann nur funktionieren, wenn wir uns klein genug gemacht haben. Null und eins. Pro und kontra. Denn dann sind die geölten Panzerplatten am Ende doch nur ein Sichtschutz, der die vor Langeweile gähnende Leere dahinter verbirgt.