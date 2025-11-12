piwik no script img

Inhaftierter Autor darf ausreisenBoualem Sansal begnadigt

Der algerisch-französische Schriftsteller sitzt seit einem Jahr in Haft. Nun gab die Regierung in Algier einem Gnadengesuch Frank-Walter Steinmeiers statt.

Boualem Sansal, posiert in der Académie française
Begnadigt auf Steinmeiers Ersuchen: Boualem Sansal Foto: dpa/epa/Etienne Laurent
Dirk Knipphals

Eine gute Nachricht. Algerien begnadigt Boualem Sansal. Bislang waren alle Proteste, Appelle und diplomatischen Initiativen im Hintergrund gescheitert, den Schriftsteller, der im algerischen Gefängnis einsitzt, freizubekommen. Nun scheint es immerhin auf diesem Gnadenweg zu klappen, wie das Bundespräsidialamt verkündet. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte seinen algerischen Amtskollegen, Staatspräsident Abdelmadjid Tebboune, um eine Begnadigung Sansals gebeten.

Auf der Homepage des Bundespräsidialamtes heißt es ganz offiziell: „Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den algerischen Staatspräsidenten Abdelmadjid Tebboune um eine humanitäre Geste gebeten, die Begnadigung des Schriftstellers Boualem Sansal. […] Angesichts des hohen Alters von Sansal und seines fragilen Gesundheitszustandes hat der Bundespräsident die Ausreise von Sansal nach Deutschland und seine anschließende medizinische Versorgung in unserem Land angeboten.“

Zum Hintergrund muss man wissen, dass Sansal offenbar schwer erkrankt ist; Freunde fürchten um sein Leben. Eine Begnadigung „wäre Ausdruck humanitärer Gesinnung und politischer Weitsicht. Sie würde mein langjähriges persönliches Verhältnis zu Staatspräsident Tebboune und die guten Beziehungen unserer Länder widerspiegeln“, ließ Steinmeier sich zitieren.

Boualem Sansal ist algerischer und französischer Staatsbürger sowie Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels. Er war am 1. Juli 2025 in zweiter Instanz in Algerien zu einer Freiheits- und Geldstrafe verurteilt worden. Die Justiz klagte ihn an, „die territoriale Integrität des Landes“ gefährdet zu haben. Wie Algerien zu kritischen Intellektuellen steht, kann man etwa im aktuellen Roman „Huris“ von Kamel Daoud nachlesen. Wann Sansal nach Deutschland reisen kann, war bis Redaktionsschluss noch nicht bekannt.

Gemeinsam für freie Presse

