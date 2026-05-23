Wochentaz-Podcast Was wäre, wenn die AfD regiert?

In Umfragen zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist die AfD stärkste Partei, im schlimmsten Fall kommt sie im Herbst an die Regierung. Was hieße das konkret für die demokratischen Institutionen und Schulen? Und wie bereiten sich die Menschen dort darauf vor? Davon berichtet Konrad Litschko, taz-Experte für Extremismus und innere Sicherheit.

Um die psychische Gesundheit von Schü­le­r*in­nen steht es schlecht. Einige Hundert Schulen in Deutschland probieren einen konkreten Schritt dagegen aus: Sie haben das Fach „Glück“ eingeführt. taz-Redakteurin Katherina Federl hat sich das angeschaut.

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