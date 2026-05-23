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Wochentaz-Podcast Was wäre, wenn die AfD regiert?

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In Umfragen zur Wahl in Sachsen-Anhalt führen die Rechtsextremen. Wie kann man sich vorbereiten? Und kann man Glück in der Schule lernen?

Stefan Hunglinger
Konrad Litschko
von Stefan Hunglinger, Konrad Litschko und Katharina Federl

In Umfragen zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist die AfD stärkste Partei, im schlimmsten Fall kommt sie im Herbst an die Regierung. Was hieße das konkret für die demokratischen Institutionen und Schulen? Und wie bereiten sich die Menschen dort darauf vor? Davon berichtet Konrad Litschko, taz-Experte für Extremismus und innere Sicherheit.

Um die psychische Gesundheit von Schü­le­r*in­nen steht es schlecht. Einige Hundert Schulen in Deutschland probieren einen konkreten Schritt dagegen aus: Sie haben das Fach „Glück“ eingeführt. taz-Redakteurin Katherina Federl hat sich das angeschaut.

Reingehen erscheint immer samstags und erzählt von den bewegendsten Geschichten aus der wochentaz. Ihr erreicht uns unter reingehen@taz.de

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Themen #Podcast „Reingehen“ #AfD #Landtagswahl in Sachsen-Anhalt
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