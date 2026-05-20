Frauenrechte in Afghanistan Rettet die Telekom afghanische Frauen?

Mindestens jedes zehnte Mädchen in Afghanistan wird vor ihrem 16. Lebensjahr verheiratet. Das islamistische Taliban-Regime hat das Land zum frauenfeindlichsten Ort der Welt gemacht und vor kurzem die Kinderehe legalisiert. Doch der Widerstand nimmt zu. Über eine Warteschleifenansage der Telekom sollen Afghaninnen über ihre Rechte informiert werden.

„Viele NGOs im Land, arbeiten weiter, doch versuchen unter dem Radar der Taliban zu bleiben“, sagt Afghanistan-Experte Thomas Ruttig im Gespräch mit Auslandsredakteurin Anastasia Zejneli. Doch auch ihre Arbeit wird begrenzt. „Es bleibt wichtig, die Personen zu unterstützen, nur weil man hier wenig mitbekommt, bedeutet es nicht, dass sich im Land nicht organisiert wird“, sagt Ruttig. Wie das im Konkreten aussieht und wie sich die Frauenrechte seit Ruttigs erstem Besuch 1983 verändert haben, erzählt er in der aktuellen Folge der Fernverbindung.

Die Folge wurde aufgenommen am Dienstag, 19.05.2026 um 10 Uhr MEZ.

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