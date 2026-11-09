Pünktlich zu den Herbstferien gab es im Hohen Venn gute Nachrichten. Ende Oktober wurden einige Randzonen des Gebiets, das seit dem riesigen Brand im Spätsommer abgesperrt ist, wieder für Be­su­che­r:in­nen geöffnet. Unter anderem rund um Signal de Botrange, den höchsten Punkt Belgiens, kann seither wieder gewandert werden. Der größte Teil bleibt aber gesperrt, da die Natur noch zu stark beschädigt ist. Die bekannten Holzstege, die durch das Hochmoor führen, sind weitgehend zerstört.

Drei Monate sind vergangen, seit eine riesige Fläche des Naturgebiets an der belgisch-deutschen Grenze in Flammen stand. „2.629 Hektar sind verbrannt“, berichtet Yves Pieper, Forstamtsleiter in Verviers, die offiziellen Zahlen stammen vom European Forest Fire Information System (EFFIS). „Wir sind immer noch dabei, das Brandholz zu räumen. Der Schaden ist enorm, viele geschützte Lebensräume fielen dem Feuer zum Opfer. Nicht nur oberflächlich, auch der Boden hat extrem gelitten. Es war ein sehr langes, langsames Feuer, das Zeit hatte, sich einzufressen, und so das Saatgut zerstören konnte.“

Die Regierung der belgische Region Wallonien, zu der das betroffene Gebiet zählt, stellt ein 20 Millionen Euro schweres Paket zur Wiederherstellung des Hohen Venn. Neben der Regeneration der Natur konzentriert es sich auf Brandprävention, Kartografie von Lebensräumen, Arten, Boden und Wasser vor und nach dem Feuer sowie die Infrastruktur des Gebiets. Die Regeneration sei „nicht in wenigen Monaten“ möglich, sagte Anne-Catherine Dalcq, die wallonische Naturministerin, gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Rundfunksender VRT.

Der breite Ansatz zeigt sich auch vor Ort: Rund um das Forstamt Verviers, das zugleich als Naturschutzbehörde fungiert, haben sich Arbeitsgruppen mit Ak­teu­r:in­nen aus unterschiedlichen Bereichen gebildet. Zu tun gibt es reichlich: „Lebensräume regenerieren, Wege-Infrastruktur verbessern, um im Brandfall mit Tanklastern anrücken zu können, Pufferzonen für Rettungskräfte und Brandschneisen anlegen oder bestehende verbreitern, den Wasserabfluss regulieren. An Stellen, deren Vegetation ganz heruntergebrannt ist, kann Regen nicht mehr aufgenommen werden und fließt ungebremst in Richtung Tal“, erläutert Pieper.

Aufforstung mit neuen Bäumen

Bei der Wiederaufforstung geht es darum, weniger klimaanfällige Bäume wie Linden, Esskastanien oder Ahorn zu pflanzen. Zudem setzt man auf Mischwald, der die Resistenz erhöhe. „Mosaike“ nennt der Forstamtschef diesen Ansatz, den man schon seit gut 30 Jahren verfolge. „Nach den schweren Stürmen der 80er und 90er begannen wir den Wald umzubauen. Vorher reihte man oft große Flächen einer Baumart aneinander“, so Pieper. Von politischer Seite erhofft er sich nicht zuletzt finanzielle Unterstützung bei diesem Kurs.

Wie kompliziert sich das in der Praxis oft gestaltet, kann Jan Baetens bezeugen. Der Professor an der Fakultät für Bioengineering der Universität Gent ist Waldbrandexperte und Teil des im Jahr 2025 gegründeten Belgian Wildfire Network. Die 75 Mitglieder des Netzwerkes kommen von den Universitäten in Gent und Liège sowie staatlichen Behörden. Dabei gibt es jedoch ein Problem: „Belgien ist verwaltungstechnisch zersplittert und die Zuständigkeiten daher über zahlreiche Ebenen verteilt“ erzählt Baetens. Für die Bekämpfung und Verhinderung von Bränden sei dies eine große Herausforderung. „So haben wir zum Beispiel keine einheitliche Index-Karte zu Naturbrandrisiken.“

Im März veröffentliche das Belgian Wildfire Network ein White Paper. Dieses nennt die Fragmentierung als einen Risikofaktor, der das Land für die steigende Naturbrandgefahr anfällig macht. Weitere sind mangelndes öffentliches Bewusstsein, begrenzte Expertise und die räumliche Nähe von Natur- zu besiedelten Gebieten. Plädiert wird daher für ein integrales „Feuer-Management“, beginnend mit Datensammlung zu Bränden über ein Monitoring-System der Auswirkungen, Modellen zur Feuerausbreitung bis hin zu öffentlicher Aufklärung und Branderziehung.

Während das Netzwerk bereits vor dem Brand in Erscheinung trat und vor der zunehmenden Gefahr warnte, ist die multidisziplinäre Task Force der Universität Liège eine direkte Folge. Die wallonische Metropole liegt rund 50 Kilometer entfernt vom Hohen Venn. Rund zwei Wochen nach Ausbruch des Feuers traten die 50 beteiligten Wis­sen­schaft­le­r:in­nen erstmals an die Öffentlichkeit. Ihr Ziel: die Schäden untersuchen und langfristige Schutzmaßnahmen für die Region zu entwickeln.

Koordiniert wird sie von der Ökonomin Sybille Mertens, die bei der Gründung gegenüber der Regionalzeitung L’Avenir beklagte, trotz Warnungen sei „ein Gebiet, das uns sehr am Herzen liegt, in Flammen aufgegangen“. Nun treffe man sich wöchentlich, um im unabhängigen wissenschaftlichen Austausch Ansätze zu entwickeln und das Thema auf der politischen Agenda zu halten. „Natürlich gibt es andere wichtige Fragen, wodurch die Leute das Hohe Venn vergessen – bis zum nächsten Feuer“, so die Forscherin. „Also ist es unsere Aufgabe als Wissenschaftler:innen, darüber nachzudenken und die öffentliche Debatte zu fördern.“