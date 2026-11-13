Klimastreiks in Hamburg und Bremen„Das Thema darf nicht untergehen“

Wenn er schon nicht bei der Klimakonferenz in Antalya ist, soll der Kanzler wenigstens als Schriftzug in Hamburg dabei sein: Den Satz „Merz, du hast Verantwortung“ sollen die Teil­neh­me­r:in­nen der Klimademo von Fridays for Future in Hamburg bilden, indem sie sich so gruppieren, dass aus ihren Körpern die benötigten Buchstaben entsehen. Eine Mensch gewordene Mahnung, lesbar aus der Vogelperspektive.

3.000 Leute sind in Hamburg gekommen, das ist im Jahr 2026 ein Erfolg, den die Moderatorinnen auf der Bühne feiern. Gekommen sind diejenigen, die noch immer dabei sind: der BUND, die Omas gegen rechts, Verdi. Aber auch eine kleine Abordnung der ATIF (Föderation der Arbeiter aus der Türkei in Deutschland), die eine Fahne mit Sichel hochhalten und zwei Fahnen auf denen steht: „Trotz alledem“.

Manches ist wie immer: die Mischung aus Alt und Jung – augenscheinlich ist es keine Gen-Z-Demo -, die Beschwörung der Katastrophe, die schon auf den Ankündigungsplakaten zu sehen war: überschwemmte Autos oder brennende Landschaften.

Die Moderatorinnen vorne auf der Bühne erinnern an das, was hier alle wissen: die 16.000 Hitzetoten, die Tatenlosigkeit der Regierung, das gebrochene Versprechen, den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen. „Was muss noch passieren, bis sich etwas ändert?“, fragen sie, ohne eine Antwort zu erwarten. „Zukunft, bitte“, steht auf einem der Demo-Schilder, aber es scheint nur ein frommer Wunsch.

 Man muss sich fragen, ob es reicht, Freitags auf die Straße zu gehen und die Regierung nett zu bitten, etwas zu tun

Und doch sind ein paar Dinge anders, ein paar Zwischentöne konfrontativer: Mehrere Red­ne­r:in­nen verweisen auf die menschenrechtswidrige Lage in Gaza. Und, vielleicht noch wichtiger für Fridays for Future: Eine Meeresbiologin auf der Bühne hinterfragt deren Strategie ganz grundsätzlich. „Man muss sich fragen, ob es reicht, Freitags auf die Straße zu gehen und die Regierung nett zu bitten, etwas zu tun“, sagt sie. Es scheint, als habe sie eine Antwort auf diese Frage.

Die Moderatorinnen bedanken sich für ihre Rede, und sie verweisen darauf, dass man hier auch ganz praktisch etwas tun könne: der Stand gegen den Ausbau der A 26 sei gleich vorne. Währenddessen löst sich eine der Fahnen, auf denen „Trotz alledem“ steht, von der Stange und fliegt davon.

Parallel zur Demonstration in Hamburg wurde bundesweit an über 70 Orten zum Klimastreik aufgerufen. Man wolle „ein starkes Zeichen“ setzen, hieß es in der Ankündigung. Davon ist in Bremen nicht allzu viel zu sehen: Dort sind es knapp über 200, die sich auf dem Marktplatz in der Bremer Innenstadt versammelt haben. Menschen unter 50 muss man eher suchen. 2023 waren noch 3.500 Menschen beim Bremer Klimastreik, kurz darauf löste sich die Bremer Ortsgruppe zwischenzeitlich auf.

„Nur alte Säcke hier“, sagt eine 61-Jährige „Oma gegen Rechts“. Warum die jungen Leute nicht hier sind, das kann sie sich nicht erklären. Die Gen-Z-Proteste fände sie gut, da sei sie auch mitgelaufen. „Aber das Thema Klima darf doch nicht völlig untergehen.“

Ein Streifen Papier wird ausgerollt, „Bremens Zukunftsrolle“ steht darauf. Hier soll Platz sein für Forderungen, Wünsche, Gedanken. Es ist kalt und windig, eine Frau setzt sich mit ihrem Rollator auf das Stück Papier, damit es nicht weg fliegt.

Konkurrierende Gen-Z-Proteste

Auf der anderen Seite des Marktplatzes sitzt die neunjährige Lotte auf dem Fahrrad ihrer Mutter. „Es ist mir egal, dass ich hier fast das einzige Kind bin“, sagt sie. Wobei sie es schon cooler fände, wenn mehr Menschen hier wären. „Was passiert denn, wenn ich groß bin? Wir müssen doch jetzt etwas machen!“ In ihrem Freundeskreis, sagt sie, sei Klima schon ein Thema. Gemeinsam mit zwei Freundinnen sammle sie Spenden für Klimaschutzorganisationen, als Schulreporterin berichte sie über Klimathemen.

Organisiert hat die Kundgebung Nicole Neumann. Sie arbeitet als Lehrerin in einer Bremer Oberstufe und ist außerdem bei „Teachers for future“ aktiv. Früher sei sie noch mit Schü­le­r*in­nen gemeinsam auf Demos gegangen. Im Momenten gingen die nur noch zu den Gen-Z-Protesten. „Das ist Audruck dessen, dass sich Schü­le­r*in­nen nicht mehr ausreichend gehört fühlen.“ Sie vermutet, dass Jugendliche nicht mehr das Gefühl haben, dass friedlicher Protest etwas bewirkt.

Olivia, 15 Jahre alt und Rounosh, 16 Jahre alt, wären gerne zu den Gen-Z-Proteste gegangen, aber ihre Eltern haben es ihnen nicht erlaubt. Rounosh sagt, dass sie sich unsicher fühle, was ihre Zukunft angeht: „Wenn's jetzt schon scheiße läuft, dann wird's in Zukunft auch nicht besser sein.“

Auf der „Zukunftsrolle“ stehen mittlerweile mit bunten Stifte einzelne Forderungen: „Pflanzt mehr Bäume“, zum Beispiel, oder „Lebensmittel selbst anbauen“. Und: „Optimismus ist mein Aktivismus“.