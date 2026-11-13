M aryamu Bitrus zieht den Saum ihres lilafarbenen Kleides etwas hoch. Unter dem Knie kommt eine etwa fünf Zentimeter lange Wunde zum Vorschein. Schorf bedeckt das frei liegende rote Gewebe nur teilweise. „Ich kann nicht mehr aufs Feld“, sagt die 42-Jährige mit leiser Stimme. Vor einer Woche sei sie gestürzt. Für Maryamu ist das dramatisch: „Die Landwirtschaft ist meine Lebensgrundlage.“ Dabei sollte hier im Dorf Gurku im zentralnigerianischen Bundesstaat Nasarawa – weit weg von Boko Haram, der islamistischen Terrormiliz – eigentlich alles besser werden.

Maryamu sitzt auf einer Holzbank vor den zwei Zimmern ihrer Wellblechhütte. Hinter ihr prangt ein mit Kreide gemaltes Kruzifix an der Hauswand. „Wir haben so wenig Platz – manchmal schlafe ich hier draußen auf der Veranda“, erzählt sie. Mit ihren vier Kindern teilt sie sich ein etwa zehn Quadratmeter großes Zimmer. Auf dem Boden liegen dünne Plastikmatten, darüber sind Mückennetze gespannt. Auf einer Leine hängen einige Kleidungsstücke. In Eimern, Tüten und Körben sind die Habseligkeiten verstaut. Möbel besitzt Maryamu nicht. Im Nebenraum sammelt sie ihre Maisernte. Doch weil es in den meisten Jahren inzwischen zu trocken ist, bleibt der Raum oft nur spärlich gefüllt.

Boko Haram nutzt den Klimawandel aus

Maryamu erreichte Gurku im April 2016. Bis heute kommen hier Menschen an, die Schutz vor Boko Haram suchen. Die Miliz und ihre Abspaltung „Islamischer Staat der Provinz Westafrika“ (Iswap) töteten seit 2009 mehr als 50.000 Menschen. Etwa dreieinhalb Millionen Menschen flohen vor der Gewalt, schätzt das Institute for Security Studies. Die meisten Opfer gibt es im Nordosten Nigerias. Doch auch Teile der Nachbarländer Niger, Tschad und Kamerun sind davon betroffen.

Die UN-Denkfabrik Unidir erforscht in ihrem Projekt Managing Exits from Armed Conflict (Meac) die Ursachen bewaffneter Konflikte. Auf Grundlage von Hunderten Interviews mit Opfern und ehemaligen Boko-Haram-Kämpfern kommt sie zu dem Ergebnis: Der Klimawandel befeuert die Gewalt in Nordnigeria. Jessica Caus, Projektkoordinatorin von Meac, beobachtet steigende Temperaturen, unregelmäßigen Niederschlag und verschobene Jahreszeiten. „Boko Haram nutzt das gezielt aus, um dann in ländlichen Gemeinschaften zu rekrutieren, weil die keine andere Lebensgrundlage haben.“

Eine fast zweijährige Flucht

Auch Maryamu bestritt ihren Lebensunterhalt als Kleinbäuerin in ihrem Heimatdorf Chinene, nahe der nordöstlichen Grenze zu Kamerun. Doch dann weitete Boko Haram 2014 seine Angriffe aus. Die Entführung von 250 Schülerinnen in Chibok, rund 100 Kilometer von Maryamu entfernt, machte damals weltweit Schlagzeilen.

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Etwa zur gleichen Zeit wurde Maryamus Mann in einer anderen Stadt von einem Motorrad angefahren, als dort Menschen in Panik vor Boko Haram flohen. „Er wurde nach Hause gebracht und wir pflegten ihn 28 Tage lang. Wir verkauften alles, was wir besaßen, um seine medizinische Versorgung zu bezahlen, aber am Ende nahm Gott ihn zu sich.“

Maryamus Blick richtet sich starr auf die Feuerstelle vor der Hütte, Tränen füllen ihre Augen. Zwei Hundewelpen rennen durch die Tür und wälzen sich vor ihren Füßen. Maryamu scheint sie nicht zu bemerken. Hatte sie bis hierhin nur knapp geantwortet, bricht es beim Gedanken an ihren verstorbenen Mann aus ihr heraus. „Mir blieb nichts. Nur 5.000 Naira hatte ich noch bei mir.“ Mit damals umgerechnet 22,50 Euro brach sie mit ihren vier Kindern im Juli 2014 auf.

 Mein Vieh verendete, weil es kein Gras mehr zum Fressen gab. Auch für mich wurde es gefährlich, deshalb schloss ich mich ihnen an Ehemaliger Boko-Haram-Kämpfer

Zunächst schliefen sie in den Bergen, dann zogen sie über die Grenze nach Kamerun. Doch wie überleben ohne Geld? „Wir beschlossen, im Schutz der Dunkelheit heimlich zurückzukehren und nach allem zu suchen, was uns beim Überleben helfen könnte“, erzählt Maryamu. Sie schlich sich an schlafenden Boko-Haram-Kämpfern vorbei in ihr altes Haus. Doch der Verkauf einiger Töpfe half nur kurzzeitig. Zwischenzeitlich kampierte die fünfköpfige Familie mittellos unter einem Baum in der ostnigerianischen Stadt Yola. Nach fast zwei Jahren ohne dauerhaften Wohnsitz erreichten sie im April 2016 Gurku. Hier waren sie erstmals sicher vor islamistischer Gewalt.

Die Verzweiflung der Bauern hilft Boko Haram

Warmes Maisgelb legt sich dieser Tage über Gurku. Überall liegen die geernteten Maiskörner auf Plastikplanen zum Trocknen aus. Selbst auf drei Gräbern im Dorfzentrum trocknet Mais. An manchen Stellen laufen Kinder barfuß über die Ernte, damit die Sonne jedes einzelne Korn erreichen kann. Frauen stemmen große, maisgefüllte Eimer über ihre Köpfe und lassen die Körner von dort in Eimer am Boden rieseln. Nach und nach trennen sie so die Maiskörner von Pflanzenresten.

Die Ernte scheint erfolgreich, doch der Schein trügt. Inzwischen beginne die Regenzeit oft zwei Monate später und ende auch viel schneller wieder, sagt Maryamu. „So ist es beispielsweise in diesem Jahr: Eine Ernte ist wegen des ausbleibenden Regens weggefallen. Wir haben Maiskörner ausgesät, aber sie haben nicht genügend Wasser bekommen. Die Pflanzen sind vollständig vertrocknet.“

Hier in Gurku, in Zentralnigeria, wirbt Boko Haram noch keine neuen Kämpfer an. Im Norden aber hilft die Verzweiflung der Bauern der Miliz dabei, neue Kämpfer zu gewinnen. Unter ehemaligen Kämpfern, die klimabedingte Probleme anerkennen, geben in Nigeria elf Prozent an, dass sie sich auch deshalb Boko Haram angeschlossen haben, weil der Klimawandel ihnen Probleme bereitet habe. In Tschad und Niger, wo Boko Haram ebenfalls rekrutiert, bestätigen das sogar 28 beziehungsweise 51 Prozent der befragten Ex-Kämpfer. Das zeigen die Ergebnisse von Unidir-Befragungen.

Ein ehemaliger Boko-Haram-Kämpfer sagte gegenüber Unidir: „Die Pflanzen, die ich angebaut hatte, gingen wegen des ausbleibenden Regens ein und brachten keinerlei Ertrag. Mein Vieh verendete, weil es kein Gras mehr zum Fressen und kein Wasser in den Flüssen zum Trinken gab. Auch für mich wurde es gefährlich, weil ich aufgrund all dieser Probleme nicht mehr genug zu essen hatte. Deshalb schloss ich mich ihnen an.“

 Es sind ökonomische Hintergründe und Ungleichheitsdynamiken, die dann teilweise religiös aufgeladen werden Jessica Caus, Friedensforscherin

Die Armut des Nordens habe mehrere Gründe, zum Beispiel eine historische Vernachlässigung durch die Politik, sagt Friedensforscherin Jessica Caus. Fest stehe aber: Die Armut begünstige die Gewalt, der Klimawandel verschärfe wiederum die Armut. „In früheren Umfragen hat ein Großteil der Leute gesagt, sie hätten in der letzten Woche nicht genug zu essen gehabt. In diesem Kontext hat sich Boko Haram dort niedergelassen.“ Religion nutzten die Islamisten vor allem als Instrument zur Radikalisierung: „Es sind ökonomische Hintergründe und Ungleichheitsdynamiken, die dann teilweise religiös aufgeladen werden“, sagt Caus.

Geflüchtete Frauen und ihre Kinder verbringen die Mittagshitze im Schatten eines Baumes Foto: Tycho Schildbach

Andere Menschen müssten sich der Terrororganisation gezwungenermaßen anschließen, etwa weil Boko Haram sie entführe oder ihre Dörfer einnehme. „Selbst bei den Bauern, die sich aus eigenem Willen angeschlossen haben, kann man sich fragen, wie freiwillig das wirklich war, oder ob sie teilweise keine andere Möglichkeit hatten.“ Caus verweist darauf, dass Boko Haram oft die fruchtbaren Ackerflächen besetze.

Das bestätigt auch ein Ex-Kämpfer aus Gwoza, der Nachbarstadt von Maryamus Heimatdorf. Er sagte im Interview mit Unidir: „Als Mitglieder von Boko Haram meine Gemeinde besetzten, errichteten sie ihr Lager auf dem Berg. Dadurch hatte ich keinen Zugang mehr zu gutem Ackerland. Starke Regenfälle und Überschwemmungen machten es unmöglich, die Felder zu bewirtschaften, die uns noch zur Verfügung standen. Um an gutes Ackerland zu gelangen, musste man sich ihnen anschließen.“

Boko Haram veränderte sich mit den Jahren. Schon 2015 schloss sich die Terrormiliz dem „Islamischen Staat“ an. Als der IS im Folgejahr einen neuen Kopf installieren wollte, zerbrach Boko Haram in zwei rivalisierende Fraktionen: Ein Teil folgte dem alten Anführer Abubakar Shekau. Der andere Teil folgte Abu Musab al-Barnawi unter dem Namen „Islamischer Staat der Provinz Westafrika“ (Iswap). Nachdem Shekau starb, verlor Boko Haram im Vergleich zu Iswap an Einfluss und Kämpfern. Während Boko Haram öfter Zivilisten angreift, konzentriert sich Iswap stärker auf militärische und staatliche Ziele. Aktuell nehmen die Angriffe beider Gruppen auf Militärposten zu. Ein Drohnenangriff im Bundesstaat Borno am 31. Oktober tötete beispielsweise zwei Soldaten und verwundete 13 weitere.

Hirten und Bauern kämpfen um Weideland

Nicht alle Binnenvertriebenen in Gurku suchen Schutz vor islamistischem Terror. Denn auch Konflikte zwischen Hirten, die überwiegend zur Volksgruppe der Fulani gehören, und Bauern fordern jedes Jahr Hunderte Todesopfer. Mehrere Analysen gehen davon aus, dass der Hirten-Bauern-Konflikt inzwischen tödlicher ist als der islamistische Terror in Nigeria. Etwa eine halbe Million Menschen flohen innerhalb Nigerias bereits vor der Gewalt, so auch Rifkatu Sunday. Sie stammt aus dem zentralnigerianischen Bundesstaat Plateau.

„Es war der erste Weihnachtsfeiertag. Damals drangen die Fulani in unsere gesamte Nachbarschaft ein – überall, einfach überall. Wir blieben wach bis zum Morgengrauen“, erzählt Rifkatu. 17 Verwandte von ihr verloren in jener Nacht im Dezember 2023 ihr Leben.

Die 80-Jährige trägt ein faltenfreies grünes Kleid mit Strasssteinen auf den Säumen. In den ersten beiden Jahren nach ihrer Ankunft baute sie ebenfalls Mais an. Doch im letzten Jahr fraßen auch hier in Gurku die Herden der Hirten ihre gesamte Ernte auf. „Sie sind wieder bei mir gelandet“, sagt Rifkatu über die Hirten. „Aber hier kann ich wenigstens in meinem Haus zur Ruhe kommen, ohne Angst zu haben.“ Anders als in ihrer Heimat greifen Hirten in Gurku bisher keine Anwohner zu Hause an. Sie schlägt sich nun durch, indem sie Gemüse einkauft und mit kleinem Gewinn auf dem Markt wieder verkauft.

Wie steht es um Nigeria? Präsidentschaftswahlen: Am 16. Januar 2027 wählt Nigeria seinen Präsidenten und sein Parlament neu, am 6. Februar die Regierungen und Parlamente der 36 Bundesstaaten. Der 74-jährige Präsident Bola Tinubu will sich wiederwählen lassen, aber die schlechte Wirtschafts- und Sicherheitslage ist dafür ein Hindernis. Geringe Wahlbeteiligung: Das Interesse ist vor allem bei der in der Politik kaum vertretenen jungen Generation gering. Unter den 240 Millionen Einwohnern von Afrikas bevölkerungsreichstem Staat sind laut Wahlkommission lediglich rund 103 Millionen als Wähler registriert. Bei den letzten Wahlen 2023 betrug die Beteiligung weniger als 27 Prozent, Tinubu siegte mit nur 8,8 Millionen Stimmen (36,6 Prozent) – Nigeria kennt keine Stichwahl, wer bei einer Wahl vorne liegt, ist gewählt. Gewalt und Terror: Weite Teile Nigerias sind von Gewalt erschüttert. Was 2009 als Rebellion der islamistischen Sekte „Boko Haram“ im Nordosten begann, hat sich ausgedehnt und die Entstehung weiterer Konflikte begünstigt. „Nigeria hat mit überlappenden Bedrohungen an mehreren Fronten gleichzeitig zu tun“, heißt es im jüngsten Monatsbericht des US-Thinktanks „SARI Global“, der Hilfswerke berät: „der islamistische Aufstand im Nordosten, Banditentum und Massengeiselnahmen im gesamten Norden und Nordwesten, separatistische Gewalt im Südosten, Konflikte zwischen Bauern und Viehhirten im Zentrum“. Militärpräsenz: Islamistische Angriffe zielen demnach vor allem auf Versorgungsstraßen, kriminelle Banden rauben direkt die Landbevölkerung aus. Vor den Wahlen verstärkt die Armee massiv ihre Präsenz in den Konfliktgebieten, was zusätzliche Unsicherheit für die Bevölkerung bedeuten kann.

Am 4. November, nur wenige Tage nachdem Rifkatu von ihrem Alltag erzählt hatte, töten Bewohner in ihrem Heimatbundesstaat Plateau zwei Hirten. Am Folgetag schießen Hirten an der Grenze zwischen Plateau und Nasarawa im Streit um Weideland mehrfach auf ein 14-jähriges Mädchen.

Der Klimawandel verstärkt auch den Hirten-Bauern-Konflikt

Während die Wanderrouten früher noch stärker durch den Norden Nigerias führten, ziehen die Hirten inzwischen immer weiter und länger durch den Zentralgürtel Nigerias. „In den letzten Jahrzehnten sind die natürlichen Ressourcen immer mehr unter Nutzungsdruck geraten“, sagt Friedensforscherin Caus. Teilweise sei das auf den Klimawandel zurückzuführen, der im Norden zu Wüstenbildung geführt habe. „Teilweise aber auch wegen des Bevölkerungswachstums und der Ausweitung von Ackerflächen – und auch wegen der Gewalt und den bewaffneten Gruppen im Norden“, sagt sie. Eine Studie der Universität von Lagos belegt, dass zwischen 1984 und 2016 in Nordnigeria die Hälfte der bewachsenen Fläche verloren ging.

Im Fall der Fulani-Hirten und der Bauern treffen nicht nur unterschiedliche Volksgruppen aufeinander, sondern auch Angehörige verschiedener Religionen. Denn die Fulani sind größtenteils Muslime, die Bauern im Zentralgürtel gehören zu verschiedenen, meist christlichen Ethnien. Letztlich sei es aber primär ein Ressourcenkonflikt, sagt Caus.

Rifkatu Sunday neben der Maisernte ihrer Nachbarn Foto: Tycho Schildbach

Auch Rifkatu hat beobachtet, wie ihre Heimat, der Bundesstaat Plateau, im Laufe ihres Lebens immer trockener geworden ist. „Es ist nicht mehr so viel Wasser da wie früher.“ Sie sitzt auf einem Plastikstuhl in der schmalen Gasse vor ihrem Haus. Die Hauswände spenden hier auch zur Mittagszeit etwas Kühle und Schatten. „Wenn man heutzutage in Plateau Kartoffeln anbaut, muss man eine beträchtliche Menge an Dünger einsetzen, bevor man überhaupt etwas ernten kann“, sagt Rifkatu.

Die Landwirtschaft muss angepasst werden

Die Regierung muss Lösungen finden, um die Landwirtschaft an das veränderte Klima anzupassen und zeitgleich den Terrorismus zu bekämpfen. „Sicherheitsmaßnahmen und Klimamaßnahmen sollten am besten ineinandergreifen und sich nicht gegenseitig hemmen“, sagt Friedensforscherin Caus. „Es gibt in manchen Gebieten zum Beispiel starke Barrieren beim Zugang zu Dünger, weil er für den Bau von Bomben benutzt werden kann. Der fehlende Dünger wiederum führt bei sich erhöhenden Temperaturen durch den Klimawandel dann zu noch mehr Ernteverlusten.“

Eine klimaangepasste Landwirtschaft könne auch die Reintegration ehemaliger Boko-Haram-Mitglieder erleichtern. „Die kommen zurück und der Boden ist genauso trocken, die Brunnen sind genauso leer“, erklärt Caus. Die Unidir-Forschenden empfehlen unter anderem, Saatgutbanken mit klimaresilienten Nutzpflanzen aufzubauen und klimageschädigte Böden wiederherzustellen. Daneben sei es auch wichtig, dass es ausreichend humanitäre Hilfe gibt, um Anreize zu minimieren, sich islamistischen Gruppen anzuschließen.

Caus sieht bei den Lösungsansätzen nicht nur die nigerianische Regierung in der Pflicht, sondern auch die internationale Gemeinschaft, zum Beispiel in Form der Vereinten Nationen und der Tschadseebecken-Kommission, einem Zusammenschluss von mehreren nord- und zentralafrikanischen Ländern. Auch lokale Akteure und Nichtregierungsorganisationen müssten mit ihrem regionalen Wissen eingebunden werden.

Bereits jetzt setzt die nigerianische Regierung in Nordnigeria mehr als 10.000 bewaffnete sogenannte Agro-Rangers ein. Sie sollen Bäuerinnen und Bauern vor dschihadistischen Angriffen schützen und Konflikte zwischen Landwirten und Viehhirten entschärfen. Eine Ausweitung des Programms könnte nach Einschätzung von Unidir Menschen schützen und Investitionen in die Landwirtschaft sichern.

In Gurku sind Christen und Muslime Nachbarn

In Gurku entstand als Antwort auf die Konflikte ein interreligiöses Friedensprojekt. „Wir saßen gerade gemütlich zusammen und ließen den Abend ausklingen. Es war etwa sechs oder sieben Uhr. Dann informierte mich der Dorfvorsteher, dass Fremde gekommen seien“, erinnert sich Dorfbewohner Nuhu Dawogbeyi an das Jahr 2014. In den ersten zwei Jahren übernachteten über 150 Neuankömmlinge erst mal in zwei Zimmern seines Hauses, bis sie eine eigene Bleibe gefunden hatten. Darüber hinaus versorgte der 70-Jährige seine Gäste mit Essen.

Heute lagern in den beiden Räumen kniehohe Berge aus Maiskolben. Der Innenhof seines hufeisenförmigen Hauses ist mit trocknenden Maiskörnern bedeckt. Auf der Wäscheleine hängt farblich passend eine leuchtend gelbe Jogginghose. Neben Nuhu nahmen viele weitere Dorfbewohner ebenfalls Ankommende bei sich auf. Inzwischen leben etwa 3.000 Binnenvertriebene in Gurku. Jedes Jahr kommen neue Schutzsuchende an.

Außergewöhnlich ist auch, dass Muslime und Christen, wie Maryamu, ganz bewusst in direkter Nachbarschaft leben, statt wie in den meisten anderen Orten in getrennten Wohnvierteln. Die Hilfsorganisation Jauro Interfaith Shades Foundation unterstützt den interreligiösen Dialog und hilft Ankommenden mit Wohnraum, Nahrungsmitteln und manchmal mit Mikrokrediten.

„Wir teilen miteinander – seien es Zutaten für eine Mahlzeit oder bereits zubereitetes Essen. Wenn jemand kocht, bekommt oft auch ein Nachbar eine Portion ab. So leben wir hier“, sagt Maryamu über ihre Nachbarschaft mit Musliminnen und Muslimen. „Auch im Alltag helfen wir einander. Wenn ich mit etwas Schwierigkeiten habe, geben sie mir Ratschläge, genauso wie ich ihnen Ratschläge gebe. In diesem Lager bleibt man nicht nur unter sich, also unter Menschen desselben Glaubens.“

Aber auch hier in Gurku reißen die Herausforderungen für Maryamu nicht ab. Hirten trieben ihre Kühe auch auf Maryamus Feld. Die Ernte ist verloren. Dabei hat ihr jüngster Sohn gerade eine Zusage für einen Schulplatz erhalten.

„Ich hatte geplant, den Mais zu ernten, zu dreschen und zu verkaufen. Mit dem Erlös wollte ich seine Schulgebühren bezahlen.“ Noch weiß Maryamu nicht, wo das Geld herkommen soll. Doch bisher hat sie immer einen Weg gefunden.