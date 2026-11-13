Greta Thunberg lacht. Darauf angesprochen, dass die von ihr begründete Bewegung Fridays for Future gerade in Berlin protestiere, bricht die Aktivistin in haltloses Gelächter aus. „Wirklich? Die machen das immer noch?“, fragt sie in einem Video ihren Interviewer Hubertus Koch, der sie für seinen Film „Auf Panzern in die Klimakrise“ in ihrer WG-Küche befragt.

Der kurze Clip macht die Runde. Er endet damit, dass die immer noch quietschende und prustende Thunberg die Hand in Richtung Kamera hält und „Schnitt!“ ruft. Wird ihr da gerade bewusst, dass ihre Reaktion wahrscheinlich als Verächtlichmachung ihrer alten Mit­strei­te­r*in­nen und des Klimaschutzes gewertet wird?

Genau das geschieht: „Wenn sich Greta Thunberg darüber totlacht, dass noch immer Menschen fürs Klima auf die Straße gehen, warum genau noch mal soll dann Friedrich Merz zum Klimagipfel nach Ankara fliegen, statt beim Italiener seinen Geburtstag zu feiern?“, kommentierte etwa der konservative Autor Jan Fleischhauer auf X.

Thunberg protestiert mittlerweile nicht nur gegen mangelhafte Klimapolitik, sondern engagiert sich vor allem auch pro-palästinensisch und gegen Militarisierung. Ihr Gelächter war laut Filmemacher Koch aber nicht als Absage an das Klima-Thema gemeint gewesen. Er hat sich auf Instagram zu Wort gemeldet. Der Clip werde „komplett aus dem Kontext gezogen“.

Luisa Neubauer: „Nicht an irgendwelchen Clips abarbeiten“

Unmittelbar nach diesem Lachen gehe es weiter damit, „dass Greta eben sehr viel mehr macht als auf angemeldete Demos zu gehen, nämlich zivilen Ungehorsam übt, Staaten verklagt und so weiter“. Thunberg sei „aus dieser Fridays-for-Future-Nummer, die sie mit 15, 16, 17, 18 gemacht hat, rausgewachsen“, interpretiert Koch sein Gespräch mit der Aktivistin. Sie habe festgestellt, „dass das Appellieren auf angemeldeten Demos und das Abhängen auf Panel-Talks und Papst-Audienzen, und mit Merz und Obama klug daherzureden, strukturell gar nichts verändert hat, weil das bloße Appellieren wirkungslos bleibt“.

Sprich: Thunberg lacht Fridays for Future Deutschland nicht aus, weil die Bewegung immer noch auf Klimaschutz setzt – aber sie lacht sie trotzdem aus. Die deutschen Fridays sind auch aktuell wieder auf der Straße. Am Freitag finden anlässlich der Weltklimakonferenz im türkischen Antalya mal wieder in zahlreichen Städten Deutschlands parallel Fridays-Demonstrationen statt.

Luisa Neubauer, das bekannteste Gesicht von Fridays for Future in Deutschland, gibt sich gelassen. Dabei ist sie wohl diejenige, die ganz besonders gemeint ist. Sie ist häufiger Talkshow-Gast, war – übrigens noch zusammen mit Thunberg – eine von wenigen Fridays-Delegierten, die sich mit der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) trafen. Sie hat ein Programm für junge Führungspersönlichkeiten der Obama Foundation absolviert und gemeinsam mit dem damaligen Papst Franziskus dessen Apostolisches Schreiben Laudate Deum vorgestellt, das sich gegen die Leugnung der Klimakrise und für aktiven Klimaschutz ausspricht.

„Es geht in meinen Augen nicht darum, dass man sich überall einig ist – die eine Protestform oder den einen Aktivismus zu finden, der irgendwie richtiger ist als der andere“, sagte Neubauer der taz. „Ich wünsche uns allen in dieser verhärteten Welt ein bisschen mehr Gelassenheit und Sanftheit und Großzügigkeit miteinander.“ In der schon deutlich durch die Klimakrise erhitzten Welt gebe es kaum Zeit mehr. „Die sollten wir nicht damit verbringen, uns an irgendwelchen Video-Clips abzuarbeiten“. Aktuell hält sie sich auf der Weltklimakonferenz in Antalya auf – wie auch Greta Thunberg.