UN-Klimakonferenz in Antalya Kein Zukunftskanzler

F riedrich Merz fährt nicht zur diesjährigen Weltklimakonferenz. Darauf hat sich der Bundeskanzler bereits vor Beginn der COP 31 im türkischen Antalya festgelegt. Und das ist auch konsequent: Merz schert sich keinen Deut um das drängendste Menschheitsproblem. Der Kanzler ist ein Politiker aus dem 20. Jahrhundert, der immer noch Politik wie im vergangenen Jahrhundert betreibt. Statt eine treibhausarme Zukunft einzuläuten, verlängert er und sein Kabinett die fossile Wirtschaftsweise, die uns die Klimaerhitzung erst eingebrockt hat.

Vor Jahresfrist hatte Kanzler Merz auf der Klimakonferenz COP 30 im brasilianischen Belém noch einen „bedeutenden Beitrag“ versprochen, den die Bundesrepublik bei der Schuldenbegleichung der Industriestaaten an die Länder des Globalen Südens zahlen wird. Tatsächlich hat die Regierung Merz dann aber die Klimagelder zusammengestrichen. Es ist also sogar klug, dass Merz nicht nach Antalya reist: Ihm bleibt so die Peinlichkeit auf der Weltbühne erspart.

Der eigentliche Skandal an der Absage von Friedrich Merz an den UN-Klimagipfel aber ist, dass er glaubt, damit durchzukommen. Tatsächlich nämlich hat der Hitzesommer mit 16.000 Todesopfern nicht dazu geführt, dass ein Sturm der Entrüstung das Wahlvolk auf die Straße treibt. Während jedes feige Attentat mit Toten oder Verletzten wochenlang analysiert und ausgewertet wird, verursachen die Hitzetoten bei der Mehrheit nur ein müdes Schulterzucken. Dabei müssen wir nicht in den Himalaja gucken, wo abreißende Gletscher ganze Täler auslöschen. Dieser Hitzesommer, die Niedrigstpegel, die sterbenden Wälder zeigen doch: Da gerät jetzt etwas aus dem Takt.

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Und während sich der Klimawandel verselbstständigt, diskutieren wir noch über ein Verbrenner-Aus. Schluss damit! Wir kennen die Lösung längst und praktizieren sie in Teilen auch schon. Wenn die Union weiter nur mit gestrigen Konzepten Zukunft gestalten will, wird sie noch mehr Bedeutung in diesem Land einbüßen. Ein Kanzler, der nicht zur Weltklimakonferenz reist, kann kein Zukunftskanzler sein.