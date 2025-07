S ie stehen in fast jeder Nachbarschaft, sind zwischen 3 und 15 Jahre alt und haben seit März eine Sache gemeinsam: großen Durst. Junge Bäume leiden enorm unter der vielerorts andauernden Trockenheit in diesem Jahr, denn ihre Wurzeln reichen noch nicht zum Grundwasser.

Wenn Bäume nicht genügend Wasser bekommen – oder sie durch Schädlinge geschwächt sind –, senden sie Warnzeichen: Linden und Ahorn färben ihre Blatt­ränder braun. Buchen können ihre ganze Krone gelb verfärben. Besonders gefährdet sind heranwachsende Bäume in Großstädten wie Köln, Leipzig oder Frankfurt am Main, potenziellen Hitzeinseln.

Was hilft, dass junge Bäume dort und andernorts nicht verdorren, sondern langfristig Schatten und kühle Luft sichern: Gießen. Und zwar regelmäßig und reichlich. 100 Liter pro Woche sind für Jungbäume lebensrettend. Wie du herausfindest, wo in deiner Nachbarschaft der nächste Jungbaum steht und woher du Wasser zum Gießen bekommst, verrät dir dieses Rezept.

Was du brauchst:

1 Behälter, wie Gießkanne, Eimer oder Fahrradtasche

1 Wasserquelle wie Schwengelpumpe, Regenfass oder Spüle

(optional:) 1 Zugang zum digitalen Baumkataster oder einer Gieß-App deiner Stadt

Schwierigkeitsgrad leicht bis mittel Zubereitungszeit 60 Minuten pro Woche Personen geht allein, mit mehreren besonders erfrischend Der Nährwert Eine ausgewachsene Linde kann an einem heißen Sommertag bis zu 400 Liter Wasser verdunsten. Dadurch kühlt sie die Umgebungsluft. Dein Gießen lässt junge Bäume gedeihen und trägt so zu lebenswerteren Ortschaften bei. Gut zu wissen Linden machen rund ein Viertel der Straßenbäume in Deutschland aus, gefolgt von Ahorn (15 Prozent) und Eichen (9 Prozent). Extreme Wetterereignisse wie Trockenperioden setzen ihnen jedoch zu – ihr Bestand nimmt seit 2017 ab. minHeightToScrollBackOnCloseReadmore){ setTimeout(function() { $el.closest('.module').style.scrollMarginTop = '47px'; $el.closest('.module').scrollIntoView({ block: 'start' }); }, readMoreAnimationTime); }; " class="link icon-link-wrapper textlink show_hide is-align-items-center is-flex mgt-medium typo-link-grey-onpage" :aria-expanded="show === true" aria-controls="accordion-panel-z3xbfadb0mn" :class="{ 'show true': show === true, 'show false': show !== true }" id="accordion-header-z3xbfadb0mn">

Die Zubereitung

1 (optional) Digitale Baumkarte oder Gieß-App suchen

Wie alt sind die Bäume in deiner Nachbarschaft, wo stehen und wie viel Wasser brauchen sie? Vielerorts sammeln digitale Baumkataster, lokale Gieß-Apps oder -Plattformen diese Informationen in Karten, wie „Leipzig gießt“ oder „Potsdam gießt“. Wenn möglich, verschaff dir Zugang.

2 Baum auswählen

Wähle einen Baum, der zwischen 3 und 15 Jahre alt ist. Das Baumalter kannst du auch einfach analog bestimmen: Miss den Umfang des Stammes in einer Höhe von 1,5 Metern, teile die Zentimeterzahl durch 5 und multipliziere sie mal 2. Ältere Bäume brauchst du nicht gießen, ihre Wurzeln erreichen bereits das Grundwasser.

3 Wasserquelle finden

Hör oder sieh dich in deiner Nachbarschaft nach Schwengelpumpen, Gewässern, Regenwassercontainern oder Geschäften um, die Wasser zum Gießen spenden möchten. Alternativ kannst du auch in Baum-Karten oder Gieß-Apps nach öffentlichen Wasserquellen suchen. Oder du nutzt das Brauchwasser aus deiner Küche.

wochentaz Dieser Text stammt aus der wochentaz. Unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.

4 Gießen gehen

Bring dem Baum deiner Wahl pro Woche etwa 100 Liter Wasser. Weniger kommt bei den Wurzeln nicht an. Du kannst alles Wasser an einem Tag gießen, zum Beispiel mit zwei 25-Liter-Fahrradtaschen in zwei Touren. Wichtig aber: Langsam gießen, damit das Wasser durch den verdichteten und trockenen Boden durchsickern kann.

5 (optional) Eintragen nicht vergessen

Wenn möglich, dokumentiere dein Gießen digital. Viele Gieß-Apps verzeichnen die Wasserstände von Bäumen. Mit dem Eintrag hältst du sie aktuell, verhinderst Übergießen – und machst dein Engagement sichtbar. Das kann sich lohnen: viele Initiativen würdigen ihre Top-Gießer!

Team Zukunft – der Newsletter zu Klima, Wissen, Utopien Du liest einen Text aus unserem Zukunfts-Ressort. Wenn Du Lust auf mehr positive Perspektiven hast, abonniere TEAM ZUKUNFT, den konstruktiven Newsletter zu Klima, Wissen, Utopien. Jeden Donnerstag bekommst du von uns eine Mail mit starken Gedanken für dich und den Planeten. 🐾 Melde dich jetzt für den TEAM ZUKUNFT Newsletter an – kostenlos minHeightToScrollBackOnCloseReadmore){ setTimeout(function() { $el.closest('.module').style.scrollMarginTop = '47px'; $el.closest('.module').scrollIntoView({ block: 'start' }); }, readMoreAnimationTime); }; " class="link icon-link-wrapper textlink show_hide is-align-items-center is-flex mgt-medium typo-link-grey-onpage" :aria-expanded="show === true" aria-controls="accordion-panel-t6114zb27sc" :class="{ 'show true': show === true, 'show false': show !== true }" id="accordion-header-t6114zb27sc">

6 (Bonus) Patenschaft übernehmen

Gießt du einen Baum in deiner Gegend regelmäßig, kannst du das in manchen Apps ganz offiziell machen. Leg dir dafür ein Nutzerprofil an und trag dich als Baumpa­tin ein.

7 (Bonus) Regenwasser speichern

Du wohnst in einem Haus mit einem freistehenden Regenrohr? Dann stell doch eine Regentonne darunter. Auf der Website von „Leipzig gießt“ findest du ein Musterschreiben für deine Hausverwaltung und Tipps zur Genehmigung.

Guten Durst!