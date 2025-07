Schwierigkeitsgrad:

Knapp jeder Zweite hat in ländlichen Gebieten keinen ausreichenden Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln. Heißt: Es gibt in maximal 600 Meter Entfernung von ihrem Wohnort weniger als 20 Abfahrten am Tag. Anders sieht es in Großstädten aus. Hier sind 95 Prozent der Bevölkerung mit guter ÖPNV-Anbindung versorgt.