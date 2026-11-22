„Wie kleine Hüpfer“

Kai*, 13 Jahre

Abends spiele ich im Sommer gerne mit den Jungs auf der Straße Fußball. Das kann ich nicht super gut, aber es macht trotzdem Spaß. Ich tanze HipHop im Verein und habe jetzt Schlagzeug angefangen. Und ich zeichne sehr gerne, vor allem berühmte Leute oder Models.

Das trans-Sein hatte ich eigentlich schon immer in mir drin. Mit drei wollte ich zum Beispiel eine Badehose und keinen Badeanzug mehr. Und ich wollte kurze Haare. Als ich sieben war, habe ich dann gesagt, dass ich Kai heißen möchte und dann hieß ich so. Ich hatte eine coole Grundschullehrerin. Sie hat der Klasse erklärt, dass ich jetzt ein Junge bin und was das bedeutet. Alle haben richtig gut reagiert und auch gesagt, dass sie das mutig fanden. Nur in der Parallelklasse haben das ein paar Leute nicht gut aufgenommen und mich zum Beispiel nicht ins Jungsklo gelassen oder mich mit meinem alten Namen angesprochen. Jetzt kommt das eher selten vor.

 Ich kriege so langsam einen kleinen Flaum überm Mund. Den will ich auch erst mal dran lassen.

Ganz am Anfang habe ich ganz kurz überlegt, ob ich vielleicht Junge und Mädchen sein möchte. Vielleicht habe ich gedacht, dass ich als Junge nicht mehr meine Nägel lackieren kann oder Dinge machen kann, die mir früher wichtig waren. Aber als ich gesehen habe, dass das trotzdem noch geht, wusste ich, dass ich ein Junge bin. Ich habe mir meine Zukunft auch immer als Junge vorgestellt und überlegt, wie ich als Mann aussehen werde.

Seit September nehme ich Testosteron. Meine Stimme ist tiefer geworden und ich kriege so langsam einen kleinen Flaum überm Mund. Den will ich auch erst mal dran lassen. Es fühlt sich gut an, dass ich den auch habe wie die anderen Jungs.

Ich hatte Glück, dass ich früh erkannt habe, dass ich trans bin. Meine Eltern haben alles organisiert, für die war das mehr Stress als für mich. Als ich mein erstes Rezept bekommen habe, habe ich gar nicht realisiert, wie viel wir uns erarbeitet haben. Ich war schon überall voll der Junge und es hat sich für meinen Körper so angefühlt, als würde ich mich sowieso so entwickeln. Erst im Nachhinein habe ich gemerkt, wie krass das ist. Das kommt wie so kleine Hüpfer. Dann denke ich darüber nach, wie lange alles her ist und was ich alles durchgemacht habe.

Berufsmäßig bin ich noch ziemlich offen. Ich würde am liebsten 1.000 Jobs gleichzeitig machen, aber ich denke, ich möchte in Richtung Jugend- und Kinderpsychologe gehen. Ich habe schon einen Job gehabt, als Model. Das möchte ich auf jeden Fall weitermachen, aber eher als Hobby. Ich denke, als Model muss man schon wie Heidi Klum oder so sein und das kann nicht jeder werden.

Ich habe auf jeden Fall einen Familienwunsch und will unbedingt Kinder. Aber ich habe mir nicht meine Eizellen einfrieren lassen, deshalb dann eher mit Adoption oder so. Und ich will später auch einen Hund, am liebsten einen aus dem Tierheim.

Ich habe Angst, dass sich die Politik ändert und ich hier nicht mehr leben kann oder so. Auch wenn ich höre, was manche Politiker sagen, habe ich Angst. Hoffnung macht mir, dass ich in ganz Deutschland Freunde habe, die auch trans sind, und ich weiß, wie groß unsere Community ist. Wir treffen uns regelmäßig, und ich versuche immer auf neue Leute zuzugehen, weil ich noch weiß, wie ich mich am Anfang gefühlt habe. Letztes Jahr war ich auf dem CSD. Wenn ich dann so viele Leute sehe, macht mir das viel Hoffnung, weil ich weiß, dass wir mehr sind.

Protokoll: Lara Wagner

„Ich bin vieles“

Laura*, 18 Jahre

Rückblickend habe ich das Gefühl, ich bin auf die Welt gekommen und dachte, dass mich jeder als Mädchen sieht. Ich wusste das, bevor ich mich artikulieren konnte. Erst durch die Reaktionen der Leute um mich herum habe ich realisiert, dass sie das gar nicht verstehen. Im Kindergarten war ich sehr frustriert, habe viel gebissen. Meine Eltern erzählen mir heute, dass man gemerkt hat, dass es mir nicht gut ging, dass ich sehr gestresst war.

 Letztendlich war es das alles wert.

Ich habe es geliebt, mich als Prinzessin zu verkleiden. Ich habe meine Mama einmal gefragt, ob ich als Erwachsene auch eine Frau werde. Meine Eltern haben in dieser Zeit sehr viel gelesen, viel mit Experten geredet. Meine Mama hat irgendwann organisiert, dass ich mit einem etwas älteren trans Mädchen telefoniere. Das Mädchen war ungefähr zwölf, ich war damals sechs. Und das war der Knackpunkt. Danach habe ich zu meiner Familie gesagt: Wir machen das genauso. Und meine Mutter und mein Vater haben das unterstützt.

Von da an hatte ich dann andere Pronomen, ich habe mir die Haare lang wachsen lassen und mir die Klamotten angezogen, die ich eigentlich tragen wollte. Aus mehr bestand meine soziale Transition erst mal nicht. Wir leben in einer kleinen, katholisch geprägten Stadt. Ich glaube, viele Kinder fanden schon das anfangs sehr verwirrend. Aber zum Glück hatte ich zwei sehr gute Erzieherinnen. Die haben gesagt: „Wir machen es so, wie es für Laura am besten funktioniert.“

In der Grundschule gab es dann leider sehr viele Probleme, vor allem mit Lehrern. Ich habe gemerkt, wie viel die auf mich projiziert haben, das konnten sie gar nicht verstecken. Aber ich war halt nur ein Kind.

In der neuen Schule kam dann die Vornamens- und Personenstandsänderung, da war ich elf. Damals brauchte man dafür noch super viele Gutachten von Ärzten und Psychologen – für so was wie einen Vornamen finde ich das total unnötig. Das hat fast ein Jahr gedauert und mich sehr viel Energie gekostet. Ich hatte totale Angst, irgendetwas Falsches zu sagen oder nicht als Mädchen gesehen zu werden und dann das Gutachten nicht zu bekommen. Mit zwölf habe ich angefangen Hormonblocker zu nehmen, und dann auch relativ bald danach Östrogen. Letztendlich war es das alles wert, aber es ist schade, dass das System es einem so schwer macht.

Foto: Carmen Seils trans taz Zum Trans Day of Remembrance am 20. November wird die taz zur trans taz. Der Gedenktag erinnert an die Opfer trans­feind­li­cher Gewalt. Während trans Menschen weiterhin Diskriminierung, Anfeindungen und Gewalt erleben, wird auch politisch über ihre Rechte und ihre Existenz gestritten. Auf 22 Seiten widmet sich die trans taz den Lebensrealitäten von trans Menschen. Au­to­r:in­nen und Fo­to­gra­f:in­nen aus der Community und ihre Verbündeten erzählen von Transfeindlichkeit, räumen mit Klischees auf und zeigen, wie vielfältig trans Leben ist. Im Mittelpunkt stehen die Menschen selbst, ihre Geschichten und Perspektiven. Mehr über die Sonderausgabe erfahren Sie hier.

Transsein wird immer ein Teil meiner Identität sein, ich bin sehr dankbar, wie es bei mir gelaufen ist. Als trans Frau bin ich genau zur richtigen Zeit geboren.

Giulia Thinnes ist eine in Luxemburg lebende Fotografin Foto: Giulia Thinnes

Ich möchte nicht, dass trans sein das Einzige ist, was meine Persönlichkeit ausmacht. Ich möchte von meinen Mitmenschen als mehr als das gesehen werden. Ich bin eine trans Frau, aber genauso bin ich vieles anderes. Ich bin jetzt im zweiten Jahr meiner Ausbildung zur Erzieherin in der Naturpädagogik. Ich liebe die Natur, ich liebe es, rauszugehen, auch im Garten zu arbeiten. Ich mache gerne Musik, ich singe in zwei Bands. Und ich schreibe eigene Songs.

Wenn ich mir ausmale, wie der Rechtsruck jetzt das Leben so vieler Kinder wieder schwerer macht, bricht es mir das Herz. Mittlerweile versuche ich trans Kinder und ihre Familien deswegen auch zu unterstützen, meine Mama und ich machen viel Beratungsarbeit. Ich glaube, für viele Kinder ist es einfach unglaublich wichtig zu sehen, dass es da einen Weg gibt. Und für viele Eltern zu sehen: Mein Kind kann trotzdem glücklich werden.

Und natürlich fühle ich mich zu einem gewissen Grad auch unsicher – auch wenn ich nie Testosteron produziert habe und niemand auf der Straße erkennt, ob ich trans bin oder nicht. Vor allem habe ich Angst um viele andere trans Menschen um mich herum.

Protokoll: Amelie Sittenauer

„Ich will einfach, dass sie aufhören“

Jora*, 9 Jahre

Das Beste an der Schule ist, dass die Klos dort sauber sind. Doof ist aber, dass sie getrennt sind: Mädchen und Jungs. Nur in einem Stockwerk ist in der Mitte eine Unisex-Toilette. Ich habe aber meist in Stockwerken Unterricht, in denen es keine Unisex-Toilette gibt. Manchmal, wenn es dringend ist, muss ich deshalb auf eine Jungs- oder Mädchentoilette. Das fühlt sich schon blöd an.

Richtig blöd war es in der ersten Klasse, weil es einfach gar keine Toilette für mich gab. Wenn ich auf die Jungstoilette gegangen bin, haben die meisten gesagt: Du gehörst hier nicht hin. Und bei den Mädchen auch. Meine Familie hat dann mit der Schulleiterin geredet. Die ist ziemlich nett und hat umgesetzt, dass es nun eine Unisex-Toilette gibt. Aber das ist nicht genug.

 Ich stopfe ihnen das einfach in den Kopf.

In den Sportumkleiden werden die Kinder auch aufgeteilt in Mädchen und Jungen. Und sogar vor der Mensa. Wahrscheinlich, damit die Schlange nicht so lang wird. Da heißt es immer: Zwei von jeder Schlange dürfen jetzt rein. Man könnte doch aber auch eine einzige lange Schlange machen und dann sagen, dass vier Leute reindürfen.

Wir waren mal auf einer Klassenfahrt, da wurden die Schlafräume auch nach Mädchen und Jungen aufgeteilt. Ich hatte zum Glück mein eigenes Zimmer, weil wir eh mehr Betten als Kinder hatten. Dass ich dann alleine geschlafen habe und die anderen in geteilten Zimmern, war halt so. Bei den Ferienfahrten, bei denen ich im Sommer und im Winter mitfahre, haben wir aber gemischte Zimmer oder Zelte.

Die Leute in der Schule wissen, dass ich nicht-binär bin. Ich stopfe ihnen das einfach in den Kopf. Das dauert auch immer ein bisschen. Meistens ist es erst am Ende des Schuljahres so, dass ich keine Fragen mehr über mich ergehen lassen muss.

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Aber manchmal werde ich auch ziemlich geärgert oder sogar richtig angegriffen. Ich vermute, dass es daran liegt, dass ich nicht-binär bin, denn anderen Kindern passiert das nicht so oft wie mir. Letztens hat mich jemand einfach so geschlagen. Ich glaube, denen macht es nichts aus, was sie mir antun. Ich will einfach, dass sie damit aufhören. Und ein bisschen hat es auch schon geklappt.

Ich turne momentan. Darin bin ich richtig gut. Niemand ärgert mich, und die Person, die uns trainiert, ist selber nicht-binär. Für mich ist das nichts Besonderes, weil ich mehrere Menschen kenne, die trans sind – auch aus dem Fußballverein, in dem ich mal war, aber nicht mehr bin. Ich hätte in einem anderen Team spielen können, das noch nicht so gut ist. Aber da dürfen Ältere nur mitspielen, wenn sie Mädchen sind.

Bei Sportturnieren sollte man auch einfach gemischte Teams machen, finde ich. Manchmal ist die zweitbeste Frau ja viel besser als der drittbeste Mann. Wenn man mischt, könnte man quasi eine bessere Mannschaft zusammenstellen.

Ich spiele trotzdem weiter Fußball, einfach so in der Freizeit. Gerade versuche ich mein Glück in der Abwehr und im Tor. Ich bin keine der besten Personen, aber ich bin in Ordnung. Es macht mir Spaß und darum geht es auch. Außerdem ist es den anderen beim Fußballspielen egal, ob ich ein Mädchen oder ein Junge bin. Wenn wir Erfolg haben, freuen wir uns zusammen.

Protokoll: Johannes Drosdowski

* Alle Namen von der Redaktion geändert