K leine bunte Tabletten sollen Krebs heilen, Depressionen lindern und die Libido steigern. Nichts hält In­flu­en­ce­r:in­nen davon ab, genau das zu versprechen – und dafür bis zu 10.000 Euro pro Post zu kassieren.

Hinter diesen Versprechen steckt meistens keine Wissenschaft, sondern ein Geschäftsmodell. Eines, das auf Kosten der menschlichen Gesundheit funktioniert. Der Markt für Nahrungsergänzungsmittel boomt: Rund 70 Prozent der Menschen in Deutschland greifen zu Kapseln, Pulvern und Tropfen. Mit Aussagen „in klinischen Studien erwiesen“ wird der Eindruck vermittelt, dass die Produkte seriös sind, oft zu Unrecht.

Die Verbraucherzentrale warnt vor „nicht verkehrsfähigen Nahrungsergänzungsmitteln“ sowie vor unzulässiger und irreführender Werbung. Die meisten dieser Aussagen tauchen im offiziellen Onlineshop gar nicht auf und Instagram-Stories verschwinden nach 24 Stunden.

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Laut Bundesinstitut für Risikobewertung kann es zu gefährlichen Folgen einer unnötigen Supplementierung kommen. So führte eine Überdosierung von Vitamin D bisweilen zu hohen Calciumwerten – mit Folgen wie Nierensteinen, Gefäßverkalkung und Herzrhythmusstörungen.

Gefährliche Wechselwirkungen

Vitamin K wiederum kann mit dem Blutgerinnungshemmer Warfarin wechselwirken und dessen lebensnotwendige Wirkung abschwächen.

Einige Nahrungsergänzungsmittel enthalten klar gesundheitsgefährdende Inhaltsstoffe. Giftiges Dinitrophenol wird in Europa illegal als Fatburner verkauft: 2015 gab es nach Angaben des Bundesinstituts für Risikobewertung sogar einen Todesfall nach der Einnahme des Präparats. Erst vor wenigen Wochen wurde in einer Honigpaste das Potenzmittel Sildenafil nachgewiesen – ein verschreibungspflichtiger Wirkstoff, der schwere Nebenwirkungen wie Herzrasen oder Sehstörungen auslösen kann.

Über mögliche Nebenwirkungen hält sich die Werbung bedeckt. Fest steht: Es braucht strengere Regeln bei der Vermarktung solcher Präparate, um die Ver­brau­che­r:in­nen in Deutschland vor gesundheitlichem Schaden zu bewahren.