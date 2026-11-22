Das Filmplakat für „Sanxingdui: Future Past“ lockt: „Komm und blick in die Zukunft“. Der neue Science-Fiction-Film ist, samt Schauspielern und Ton, komplett von künstlicher Intelligenz (KI) erzeugt worden und läuft derzeit in den chinesischen Kinos. Doch die Zukunft scheint kaum jemanden zu interessieren. Die Säle bleiben so gut wie leer. Nach einem Monat spielte der 100 Minuten lange Film nur rund 250.000 Euro ein, ein Bruchteil der knapp 1,4 Millionen Euro, die er gekostet hat.

„Warum sollten Leute Geld bezahlen, um einen KI-Film zu sehen, wenn sie auf dem Handy jederzeit kostenlos KI-generierte Kurzvideos schauen können?“, sagt Yumeng, die im südchinesischen Zhuhai Film und Fernsehen studiert. Im Film reist eine Astronautin mehr als 3.000 Jahre in die Vergangenheit, in die Zeit der südwestchinesischen Sanxingdui-Zivilisation, um die Menschheit (ausgerechnet) vor einer KI-Superintelligenz zu retten. An manchen Stellen beeindrucken die futuristischen Szenen. An anderen erkennt man noch an den Gesichtsausdrücken und künstlich wirkenden Hintergründen, dass KI im Spiel war. Der Film enttäuscht aber mehr wegen des verwirrenden Drehbuchs als wegen der Qualität der künstlich generierten Bilder.

Im aktuellen KI-Wettrennen zwischen China und den USA liegt China klar vorn bei Text-zu-Video-Modellen, die aus kurzen Textbeschreibungen innerhalb von Sekunden Videos erzeugen können. Sora von OpenAI dagegen wurde im April wegen hoher Energiekosten und mangelnden Umsatzes eingestellt. Laut dem von der Stanford University erstellten AI Index 2026 sind acht der zehn besten Text-zu-Video-Modelle chinesisch.

Mikrodramen sind Fastfood fürs Handy

Ob auf den Werbebildschirmen der U-Bahn oder auf den Smartphones von Zugpassagieren und Taxifahrern: KI-Videos sind in China längst Teil des Alltags. Auch die äußerst beliebten Mikrodramen entstehen immer öfter mit KI. Allein im ersten Halbjahr waren es mehr als 210.000. Mikrodramen sind zumeist klischeehafte Miniserien mit ein- bis zweiminütigen Episoden, die oft im Hochkantformat gefilmt werden – Fastfood fürs Handy. Einige der KI-generierten Dramen haben Hunderte Millionen Aufrufe. Doch der Kinostart von „Sanxingdui: Future Past“ zeigt: KI-Videos sind nun nicht mehr auf Werbung und Handybildschirme beschränkt, sie drängen auch auf die große Leinwand.

„Chinesen sind KI gegenüber weniger skeptisch als Menschen im Westen“, sagt Fang, der letztes Jahr eine KI-Produktionsfirma gegründet hat. Aus dem Start-up ist inzwischen ein Betrieb mit acht Festangestellten geworden. Anfangs produzierte seine Firma nur Werbung, aber seit Neuestem arbeitet man auch an der Produktion von TV-Serien und Filmen. „Neue KI-Technologien werden in China extrem schnell übernommen“, sagt er. Das liege vor allem am enormen Wettbewerb der chinesischen Wirtschaft. Wer KI beherrscht, ist der Konkurrenz einen Schritt voraus. Das gilt besonders für junge Chinesen, bei denen die Arbeitslosigkeit seit Jahren über 15 Prozent liegt. Eltern setzen für die Zukunft ihrer Kinder vermehrt auf künstliche Intelligenz. Viele Ferienlager, in denen Jugendlichen KI-Kompetenzen beigebracht werden, waren diesen Sommer komplett ausgebucht.

Bevor er seine Firma gründete, arbeitete Fang hauptberuflich als Kameramann. Filme, die er gedreht hat, liefen bereits beim Locarno Film Festival und auf der Berlinale. Trotz dieser Erfolge fühlte er sich aber fast gezwungen, auf KI-Produktionen umzusteigen. „Schon vor dem KI-Boom war es schwer, als junger Kameramann genügend Geld zu verdienen“, sagt er. „Jetzt ist es noch viel schwieriger.“

Drei Minuten Kampfszene für weniger als 4.000 Euro

Am deutlichsten zeigen sich die Folgen der KI derzeit in der Mikrodrama-Branche, deren Umsatz seit einigen Jahren weit über dem des chinesischen Kinos liegt. Viele auf Mikrodramen spezialisierte Produktionshäuser stellen inzwischen komplett auf KI um. Zwar entstehen dadurch immer mehr Serien, doch Gehälter und Belegschaften schrumpfen. Besonders hart trifft es die Schauspieler. In Hengdian, einem der größten Filmstudios der Welt südlich von Hangzhou, drehten im vergangenen Jahr noch an jeder Ecke Filmcrews rund um die Uhr. Heute setzt das Studio auf Veranstaltungen und Tourismus, um die oft leeren Filmsets zu füllen.

Bei größeren kommerziellen Produktionen könnte sich ein ähnlicher Umschwung anbahnen. In chinesischen Medien erklärte der Regisseur der KI-generierten Serie „Beyond Wukong“, die seit August im Staatsfernsehen läuft, dass mit KI nur noch 100 Leute nötig seien, um die Arbeit von 2.000 zu erledigen. Eine dreiminütige Kampfszene koste statt einer halben Million Euro weniger als 4.000. Die durch KI verkleinerten Budgets gehen jetzt aber nicht mehr an Schauspieler, Tontechniker und Kostümdesigner, sondern größtenteils an milliardenschwere Tech-Konzerne. Vor allem ByteDance, der Mutterkonzern von Tiktok, profitiert. Dem Konzern gehört nicht nur die Mikrodrama-Plattform Hongguo, die inzwischen mehr tägliche Nutzer hat als Chinas drei größte klassische Streamingdienste zusammen, sondern auch das fortgeschrittenste Text-zu-Video-Modell Seedance.

Auch „Sanxingdui: Future Past“ wurde großteils mit Seedance produziert. Doch das Modell ist umstritten: Als ByteDance Anfang des Jahres eine neue Version veröffentlichte, überfluteten hyperrealistische KI-Videos soziale Medien, darunter auch viele Deepfakes von Prominenten wie Tom Cruise und Marvel-Superhelden. Große Hollywoodstudios warfen ByteDance vor, das Modell ohne Erlaubnis mit ihren Filmen trainiert zu haben. Disney und Paramount drohten sogar mit einer Klage, die bis jetzt jedoch ausblieb.

Für Studenten ist es schwer, in dieser rasanten Entwicklung Orientierung zu finden. „Die meisten meiner Kommilitonen machen jetzt ein Praktikum bei großen Tech-Firmen“, erzählt die Filmstudentin Yumeng. Auf WeChat kursiert ein Video von einer Jobmesse an der Pekinger Filmakademie, auf der vor allem KI-Firmen um Nachwuchs werben. Selbst etablierte Arthouse-Regisseure werden häufig von KI-Firmen angeworben, um deren Modelle weiterzuentwickeln. Auch die Hochschulen reagieren: Die Communication University of China, eine der führenden Medienhochschulen des Landes, hat 2025 mehrere künstlerische Studiengänge gestrichen und durch neue mit Schwerpunkt auf Technologie und KI ersetzt.

Coole Bilder, verwirrendes Drehbuch: „Sanxingdui: Future Past“ läuft schlecht in den Kinos Foto: Tobias Kolonko

Für Yumeng kommt ein Praktikum bei einem KI-Unternehmen nicht infrage. Lieber würde sie nach dem Studium gar nicht erst in die Filmbranche einsteigen, als mit KI arbeiten zu müssen. Sie ist nicht die Einzige, die sich über KI-generierte Inhalte ärgert. Im Sommer sorgte für Aufruhr, dass die KI-Schauspielerin Fang Taozi aus einem berühmten Mikrodrama als Werbefigur den „Tragekomfort“ ihrer Kontaktlinsen pries. Als Gegenreaktion auf KI lässt sich auch der Überraschungserfolg des Low-Budget-Films „Niu Lai“ in China lesen. Der Film des Mutter-Sohn-Duos ist das Gegenteil von oberflächlich perfekten KI-Videos: Die Animation ist schlicht, die Figuren sind grob, die Dialoge holprig. Aber es sind genau diese Makel, die dem Film zu großer Beliebtheit verhalfen. In den Kinos spielte „Niu Lai“ etwa das 38-Fache von „Sanxingdui: Future Past“ ein.

Bedeutet der Flop von „Sanxingdui“, dass es so schnell keine KI-Filme mehr ins Kino schaffen? Regisseur Fang verneint das. „Das Ziel dieses Films war, vor allem zu zeigen, was mit KI schon möglich ist.“ In China sind weitere Filme angekündigt, auch in den USA steht im Dezember ein KI-Kinofilm an. Wie die Werke beim Publikum ankommen werden, ist noch unklar. Was klar ist: Die KI-Modelle werden immer besser.