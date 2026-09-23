Herbst und Klimakrise Dieser eine Sommer wird nie zu Ende gehen

D ie Zeit des Jahres, in der die Temperaturen sinken und die Tage peu à peu kürzer werden, ist angebrochen. Hinter uns liegt ein Sommer mit Rekordtemperaturen, über 16.000 Hitzetoten allein hierzulande, Waldbränden im nie dagewesenem Ausmaß, Millionen Tonnen Ernteausfälle, ausgetrockneten Flüssen, Kühlwassermangel für Atomkraftwerke, dann eine Sturzflut in Nepal, die Tausende Menschen in den Tod riss. Es war ein Sommer der Katastrophen.

Und es war ein Sommer, über den Ex­per­t:in­nen sagen, dass er uns nicht als Ausnahmesommer in Erinnerung bleiben wird. Denn so wird ein gewöhnlicher Sommer der Zukunft aussehen. Das sind die Sommer eines erwärmten Planeten – Tendenz: noch schlimmer.

Anfang September meldete das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, dass das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zu vorindustriellen Zeiten zu begrenzen, nicht mehr zu erreichen sei. Stattdessen werde sich der Planet bis zum Ende des Jahrhunderts um 2,6 Grad erwärmen. Die Folge: noch häufigeres Extremwetter, ganze Regionen werden unbewohnbar, die globale Erwärmung wird unumkehrbar sein.

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Warum geht die Menschheit das Problem nicht entschieden an? Der Grund dafür ist nicht nur, dass die Politik das Kapital und damit das Verbrennen von fossilen Energien schützt, sondern auch, dass wir Menschen nicht gut mit zukünftigen Szenarien umgehen können.

Wir sind so gepolt, dass wir uns um akute Probleme kümmern: Das sind die Kriege in der Ukraine, in Iran und Nahost, steigende Lebenshaltungskosten, eine Arbeitswelt im Umbruch. Auch gibt es eine sogenannte „optimistische Verzerrung“: Viele glauben, dass das Problem in der Zukunft schon irgendwie gelöst wird.

Aber das wird es nicht. Der Hebel muss endlich umgelegt werden. Und wir müssen dies immer wieder von der Politik einfordern. Denn auch, wenn wir hierzulande nur rund drei Monate Sommer mit Hitzepotenzial haben: Dieser Sommer wird bleiben.