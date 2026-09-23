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Herbst und Klimakrise Dieser eine Sommer wird nie zu Ende gehen

Eva Fischer

Kommentar von

Eva Fischer

Am Mittwoch beginnt offiziell der Herbst, es wird kühler. Dennoch dürfen wir nicht vergessen, was uns dieser Hitzesommer gezeigt hat.

Ein Baum, dessen Blätter braun werden, Stoppelfeld und ein blauer Himmel mit Wolken, Herbsttag in Brandenburg
Herbststimmung über der weiten Landschaft des Oderbruch in Brandenburg

Foto: Patrick Pleul/dpa

D ie Zeit des Jahres, in der die Temperaturen sinken und die Tage peu à peu kürzer werden, ist angebrochen. Hinter uns liegt ein Sommer mit Rekordtemperaturen, über 16.000 Hitzetoten allein hierzulande, Waldbränden im nie dagewesenem Ausmaß, Millionen Tonnen Ernteausfälle, ausgetrockneten Flüssen, Kühlwassermangel für Atomkraftwerke, dann eine Sturzflut in Nepal, die Tausende Menschen in den Tod riss. Es war ein Sommer der Katastrophen.

Und es war ein Sommer, über den Ex­per­t:in­nen sagen, dass er uns nicht als Ausnahmesommer in Erinnerung bleiben wird. Denn so wird ein gewöhnlicher Sommer der Zukunft aussehen. Das sind die Sommer eines erwärmten Planeten – Tendenz: noch schlimmer.

Anfang September meldete das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, dass das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zu vorindustriellen Zeiten zu begrenzen, nicht mehr zu erreichen sei. Stattdessen werde sich der Planet bis zum Ende des Jahrhunderts um 2,6 Grad erwärmen. Die Folge: noch häufigeres Extremwetter, ganze Regionen werden unbewohnbar, die globale Erwärmung wird unumkehrbar sein.

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Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten linken Meinungsspektrums.

Warum geht die Menschheit das Problem nicht entschieden an? Der Grund dafür ist nicht nur, dass die Politik das Kapital und damit das Verbrennen von fossilen Energien schützt, sondern auch, dass wir Menschen nicht gut mit zukünftigen Szenarien umgehen können.

Wir sind so gepolt, dass wir uns um akute Probleme kümmern: Das sind die Kriege in der Ukraine, in Iran und Nahost, steigende Lebenshaltungskosten, eine Arbeitswelt im Umbruch. Auch gibt es eine sogenannte „optimistische Verzerrung“: Viele glauben, dass das Problem in der Zukunft schon irgendwie gelöst wird.

Aber das wird es nicht. Der Hebel muss endlich umgelegt werden. Und wir müssen dies immer wieder von der Politik einfordern. Denn auch, wenn wir hierzulande nur rund drei Monate Sommer mit Hitzepotenzial haben: Dieser Sommer wird bleiben.

Eva Fischer

Eva Fischer Themenchefin

Jahrgang 1989; seit Anfang 2025 bei der taz, derzeit als Themenchefin, Nachrichtenchefin und CvD bei taz.de. Vorherige Stationen: u.a. EU- und Nato-Korrespondentin in Brüssel beim Handelsblatt, Redakteurin für Internationale Politik beim Tagesspiegel, Redakteurin bei der ZDF-Talkshow "Markus Lanz". Wirtschaftspsychologie-Studium mit Schwerpunkt Arbeits- und Organisationspsychologie und dem Nebenfach Politikwissenschaft, Besuch der Holtzbrinck-Journalistenschule, gelernte Medienkauffrau Digital und Print beim Spiegel-Verlag. Und auch ausgebildete Yogalehrerin.

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