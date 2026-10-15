D ie Sexparty, auf die meine Freundin mich mitgenommen hat, ist noch gar nicht losgegangen. Beim um- bzw. ausziehen gleich an der Wohnungstür, neben Schuh- und Rucksackbergen, ärgere ich mich, dass wir uns so beeilt haben, denn inzwischen muss ich dringend aufs Klo. Klein und groß.

Bei der Suche nach einem geeigneten Badezimmer laufe ich durch das riesige Penthouse mit Blick auf Neukölln, vorbei an diversen Lichtgestalten und Nackedeis, die mich entweder schamanisch-ernst anstarren oder mit einem tiefen Sektenführerlächeln durchbohren. Oje! Aber eins nach dem anderen.

Zwei Badezimmer lassen sich nicht abschließen. Na super. Aus dem dritten kommt jetzt ein nackter Typ, nass, sich mit einem Handtuch abtupfend. Aber ein Schlüssel steckt in der Tür! Dem Universum sei Dank.

Während ich mein Geschäft verrichte, bewegt sich nun ständig die Klinke. Ich höre Getuschel, das zu Gesprächen anschwillt, die immer empörter werden. „Hallo?!“, ruft bald der erste von draußen und klopft an die Tür. „Ich muss … ich bin gleich fertig. Sekunde“, erliege ich dem Druck von außen. Als ich die Tür öffne, stehen da drei entgeisterte Gesichter und können irgendwas überhaupt nicht fassen. „Wieso hast du abgeschlossen?“, fragt eins.

„Na ja“, sage ich, „ich musste halt“. „Wir glauben hier nicht an Türen!“, werde ich angeherrscht. „Ähm, hä?“. „An verschlossene Türen“, sagt ein anderer, „Das ist nicht der Vibe, den wir hier suchen.“

„Also beim Kacken wär’ ich gern allein“, sage ich, „Aber gut, kommt nie wieder vor.“

„Du kannst dich hier einfach freilassen, okay?“ summt eine Frau in Reizwäsche und legt mir sanft ihre Hand auf die Schulter. „Keine Angst“, lächelt sie.

Hab ich ja gerade, denke ich, nicke aber nur beschwichtigend, und mein Blick fällt voll inbrünstigem Verlangen auf die Wohnungstür, die in der Zwischenzeit unendlich sexy geworden ist.