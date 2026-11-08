In Moabit hatte ich einen breiten französischen Balkon, dessen zwei Türen von Frühling bis Herbst weit geöffnet blieben. Unten floss die Spree und in den Uferbäumen tummelten sich Vögel und Eichhörnchen, während ich vor diesem Anblick meine Mahlzeiten einnahm. Die Vögel, allen voran die Spatzen, bemerkten schnell die vielen Krümel, die ich beim Essen hinterließ, weshalb täglich ganze Cliquen von ihnen vorbeischauten, um sich am Buffet zu bedienen. Ein Leben wie ein Disneyfilm.

Leider kackten sie mir dabei gern auch mal auf den Teppich oder in die Blumenkübel und wenn es mal nichts gab, beschwerten sie sich. Meistens früh morgens, lange vor dem Frühstück. Dann hopsten sie empört zwitschernd hin und her, und die abscheuliche Akkustik meiner Wohnung verstärkte ihre Rufe zu einem regelrechten Krähen, bei dem an Schlafen nicht zu denken war. Man konnte sie leicht verscheuchen, klar, aber spätestens eine übliche Snoozetasten-Phase später waren sie wieder da und meckerten weiter.

Der einzige Weg, sie loszuwerden, war, ihnen zu geben, was sie wollten. Also stand ich auf und der kleine Schwarm flüchtete flatternd in die nächstgelegene Baumkrone. Ich schlurfte in die Küche, schob grummelnd alles an Krümeln zusammen, was auf dem Schneidebrett lag, warf es auf den Teppich, ging ins Bett und schlummerte wieder ein.

Nach neun Minuten kam zunächst einer zurück. Vom Geländer aus guckte er, ob der nackte Typ wieder verschwunden war, twitterte den Lagebericht in die Baumkronen und die Luftflotte rückte an. Ein letzter Blick durch die Menschenhöhle, dann pickten, hopsten und kackten sie los und unterhielten sich heiter dabei. Der Anblick war zu niedlich, um weiterzuschlafen, also stand ich wieder auf, sobald sie weg waren, kochte Kaffee und startete in den Tag. Auf dem Bauernhof kräht der Hahn, in Moabit sind es die Spatzen. Maik Gerecke