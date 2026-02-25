Gewalt in Mexiko Wie gelingt der Kampf gegen die Drogenkartelle?

Am Wochenende erlebte Mexiko eine Welle der Gewalt. Das Kartell Jalisco Nueva Generación zündete Fahrzeuge und Geschäfte an und blockierte Straßen in mehreren Landesteilen. Bevor zunächst wieder Ruhe einkehrte, verloren wohl rund 75 Menschen ihr Leben.

Die Unruhen waren die Antwort auf die Tötung ihres Chefs Nemesio Oseguera Cervantes. Der Kartellboss, auch „El Mencho“ genannt, dealte einst mit Drogen in den Vereinigten Staaten, bevor er nach Mexiko abgeschoben wurde. Dort verdingte er sich erst in einem anderen Kartell, bevor er Jalisco Nueva Generación gründete und aufbaute. Durch Drogen-, Menschen- und Waffenhandel sowie andere Verbrechen häufte die Organisation ein Milliardenvermögen an.

Während „El Mencho“ von mexikanischen Militärs getötet wurde, führten offenbar auch Hinweise aus den USA die Ermittler auf seine Spur. US-Präsident Donald Trump hat ein Interesse an symbolischen Erfolgen gegen die Kartelle in Mexiko, die er als Erfolge im Kampf gegen die Drogen verkaufen will – dabei ist fragwürdig, ob die Aktion wirklich etwas gegen die Schwemme von Fentanyl, Kokain und Co bewirken kann.

In jedem Fall zeigen die Unruhen: Mit ihren mafiösen Strukturen haben die Kartelle weite Teile Mexikos durchdrungen. Der taz-Autor Wolf-Dieter Vogel hat lange Zeit in Mexiko gelebt und vor Ort immer wieder zu den verbrecherischen Machenschaften recherchiert. In der aktuellen Folge der Fernverbindung spricht er mit taz-Redakteur Leon Holly über die Gründe für ihre Macht – und wie der Staat dagegen vorgehen kann. Wie unterscheidet sich die Politik der linken Präsidentin Claudia Sheinbaum von der ihres Vorgängers? Und welche Rolle spielen die USA?

Diese Folge wurde aufgezeichnet am 24. Februar 2026 um 17.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

