Gewalt gegen Frauen in Sudan: „Keine Frau in Khartum ist sicher“

Waffenruhe verlängert: Die seit 22. Mai geltende Waffenruhe zwischen Armee und RSF-Miliz in Sudan, die bei Gesprächen in Saudi-Arabien vermittelt worden war, ist am Montagabend für weitere fünf Tage verlängert worden.

Kämpfe gehen weiter: Eingehalten wurde die Waffenruhe nie. Auch am Dienstag dauerten Luftangriffe und Artilleriebeschuss in der Hauptstadt Khartum sowie in den Städten der Region Darfur an.

Immer mehr Tote und Flüchtlinge: Seit Kriegsbeginn am 15. April sind nach Angaben der Konfliktbeobachtungsgruppe ACLED mindestens 1.800 Zivilisten getötet worden. Die Zahl der Kriegsflüchtlinge inner- und außerhalb des Landes liegt nach UN-Angaben bei nahezu 1,5 Millionen. In umkämpften Städten haben die meisten Menschen keinen Zugang mehr zu Strom und Wasser oder Geld.