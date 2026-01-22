piwik no script img

Geschichte des ArbeitskampfsAls der Mindestlohn in die Welt kam

von Rumeysa Ceylan

1890 scheitert ein Streik neuseeländischer Seeleute am Hafen von Auckland. Doch der Arbeitskampf ebent den Weg zum weltweit ersten Mindestlohn.

Ein Bilderstapel, oben ein Bild eines Schiffes
Eine Illustration von 1890 zeigt Kämpfe zwischen Gewerkschaftern und von Schiffseignern angeheuerten Streikbrechern in Melbourne Foto: Hulton Archive/getty images

N euseeland im Sommer 1890. Im Hafen von Auckland stellen sich Arbeiter entlang der Kais auf, Schulter an Schulter. Ihr Ziel: Keine Kiste, kein Sack, kein Fass soll das Hafenbecken verlassen. Die Finanzkrise und daraus resultierende Niedriglöhne wollen sie nicht mehr akzeptieren. Aber vor allem kämpfen sie für das Recht, eine Gewerkschaft zu bilden. Was hier beginnt, geht später als erster großer Arbeitskampf in die Geschichte Neuseelands und Australiens ein.

Der Streik ist mehr als ein lokales Ereignis. Bereits im März 1890 legen Arbeiter in Australien die Arbeit nieder, der Aufstand schwappt bis nach Neuseeland, nach Tasmanien und in die Häfen des gesamten Pazifikraums. Solidarität zwischen Seeleuten, Hafenarbeitern und Schafscherern entsteht. In Sydney organisieren sich Vertreter aus Häfen in ganz Australien zur Wharf Labourers’ Federation, der ersten landesweiten Hafenarbeitergewerkschaft. Kurz darauf schließen sich auch Schiffsoffiziere zusammen. Eine brenzlige Situation für die Eigner der Schiffe. Mithilfe von Regierung und Polizei versuchen sie, die Gewerkschaft davon abzuhalten Mitglieder zu rekrutieren.

Gewerkschaften und Schiffsbesitzer verhandeln zwar miteinander, aber letztlich ohne Ergebnis. Als Marineoffiziere ihre Posten verlassen und die Bergarbeitergewerkschaft aus Solidarität Kohlelieferungen an Schiffe verweigert, eskaliert die Situation. Massenhaft heuern die Schiffsbesitzer Männer, die aufgrund der Wirtschaftskrise arbeitslos waren, als Streikbrecher an. Am Ende können sich die Gewerkschaftsmitglieder mit ihren Interessen nicht durchsetzen. Gewerkschaften werden zerschlagen, viele kehren arbeitslos an die Kais zurück. Doch der Aufstand hinterlässt Spuren.

Getragen von den vorangegangen Arbeitskämpfen gewinnt 1891 erstmals eine liberale Reformregierung in Neuseeland die Wahl. Einer ihrer zentralen Köpfe: William Pember Reeves, Arbeitsminister und Sozialreformer. 1894 bringt er den Industrial Conciliation and Arbitration Act auf den Weg. Das Gesetz verpflichtet Arbeitgeber und Arbeitnehmer zur Schlichtung vor staatlichen Gerichten – und erlaubt es diesen erstmals, verbindliche Mindestlöhne festzulegen.

Menschen aus Asien waren für Reeves „schmutzig“

Als Geburtshelfer des ersten staatlich festgelegten Mindestlohns geht Reeves damit in die Geschichte ein. Doch seine Vorstellung von sozialer Gerechtigkeit gilt nicht allen Menschen gleichermaßen. Asiatische Mi­gran­t:in­nen beschreibt er als „schmutzig und geizig“, als „Gefahr für die öffentliche Gesundheit“. Zeitgenossen berichten von einem Gesetz, mit dem er Armen und Asia­t:in­nen die Einreise nach Neuseeland verbieten will. Das Gesetz wird nie verabschiedet. Reeves’ Mindestlohn wird zum Instrument sozialer Befriedung – allerdings nur für einen eng definierten Teil der Gesellschaft.

Trotzdem: Das Vorbild Neuseeland inspiriert. Australien folgt 1907 mit dem Harvester Judgement, das einen „existenzsichernden Lohn“ festschreibt. Großbritannien führt 1909 Mindestlöhne für besonders ausgebeutete Branchen ein. Die USA ziehen 1938 nach, im Zuge des New Deal. Deutschland dagegen lässt sich Zeit: Ein flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn kommt hier erst 2015.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Rumeysa Ceylan
Themen #Kolumne Der Anstoß #wochentaz #Zukunft #Gewerkschaft #Mindestlohn
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Demonstrant mit Megafon vor dem Berliner Fernsehturm
Konferenz gewerkschaftlicher Erneuerung „Dagegen hilft nur Druck in den Betrieben“

Die Streikkonferenz sucht nach gewerkschaftlichen Antworten auf Kürzungspolitik, Rechtsruck und Klimakrise. Ein Gespräch mit Organisatorin Fanny Zeise.

Interview von Jonas Wahmkow
Protestkundgebung der Berliner Kita-Beschäftigten im Januar 1990
Protest von Er­zie­he­r*in­nen 1990 Kita-Streik? Da war mal was

Vor 35 Jahren erlebte Berlin schon mal einen unbefristeten Kita-Streik. Nach 10 Wochen wurde er zwar ergebnislos beendet. Trotzdem war er ein Erfolg.

Von Uta Schleiermacher
Ein Mann beim Arbeitskampf
40 Jahre taz: Gewerkschaften im Wandel Oben angekommen, doch am Anfang

Die Oppositionellen von damals haben die Gewerkschaften modernisiert. Der Kampf um humane Arbeitsbedingungen geht weiter.

Von Martin Kempe
Ein Packshot der Wochentaz-Zeitung mit einer neutralen Illustration auf der Titelseite.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Trump in Davos Keine echte Entwarnung
2
Subventionen für E-Autos Strohhalm für Verbrennerfans
3
„Academic Boycott Konferenz“ in Berlin Oder soll man es lassen?
4
Überweisung zum Facharzt „Dringlichkeit“ ist das neue Normal
5
Armut ist eine Systemfrage Ein Gefühl von Ausschluss
6
SPD-Idee einer Erbschaftssteuerreform Wider den Triumph der Ungerechtigkeit