piwik no script img

Pionierin des InvestigativjournalismusAls eine Reporterin sich geisteskrank nannte

Kolumne
von Katharina Federl

Nellie Bly ließ sich in eine Anstalt mit angeblich verrückten Frauen einweisen. Damit begründete sie praktisch ein neues journalistisches Genre.

Das Portraitfoto von Nellie Bly auf einem Stapel alter Fotos
Reiste im 19. Jahrhundert in 72 Tagen um die Welt: Elizabeth Jane Cochran, besser bekannt als Nellie Bly Foto: Science Source/akg-images

W ozu er Mädchen gebrauchen könne, fragte im Jahr 1885 ein Vater von fünf Töchtern in einer Kolumne der US-amerikanischen Zeitung Pittsburgh Dispatch: „What use can I make of girls?“ Außer Kochen, Putzen und Gebären fand er darauf keine Antworten.

Der 20-jährigen Elizabeth Cochran fiel dagegen so einiges ein. In einem Leserbrief an die Redaktion schrieb sie, Frauen könnten sehr gut außer Haus arbeiten, wenn man sie ließe, weil sie mindestens genau so gut reden könnten wie Männer, ebenso klug seien und schneller lernten. „Frauenleben wären schöner, ihre Gesundheit besser, ihre Geldbörsen voller, es sei denn, ihre Arbeitgeber würden so handeln wie jetzt – ihnen nur den halben Lohn zahlen, weil sie Frauen sind.“

Cochrans Argumente überzeugten offenbar, der Chefredakteur des Dispatch machte ihr direkt ein Jobangebot. Unter dem Pseudonym Nellie Bly – dass Frauen nicht unter ihrem echten Namen Artikel veröffentlichten, war gegen Ende des 19. Jahrhunderts üblich – sollte sie zunächst die Seiten für sogenannte Frauenthemen füllen.

Doch Cochran alias Bly interessierte sich nicht für Mode oder Prominente. Sie wollte zu politischen Themen recherchieren und gesellschaftliche Missstände aufdecken. Das tat sie schlussendlich auch, sie ging dafür an Orte, an denen Straftaten begangen wurden, wenn nötig unter falscher Identität. Heute gilt Nellie Bly als eine Vorreiterin des investigativen Journalismus.
wochentaz

Dieser Text stammt aus der wochentaz. Unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.

1887 ging sie nach New York und fand eine Anstellung bei Joseph Pulitzers Zeitung New York World. Für ihre erste Reportage verbrachte Bly zehn Tage undercover in einer Anstalt für angeblich verrückte Frauen auf Blackwell’s Island, einer Insel im East River, zwischen Queens und Manhattan, die heute Roosevelt Island heißt. Damals kämpften rund 1.600 Frauen in der für die Öffentlichkeit verschlossenen Einrichtung um ihr Überleben.

Bly gab alles dafür, in den Augen der Ärzte als geisteskrank zu gelten – mit Erfolg. Als sie schließlich in die Einrichtung auf Blackwell’s Island eingeliefert wurde, verhielt sie sich nach eigenen Angaben aber wieder wie gewöhnlich. Dass Ärzte und Schwestern sie dennoch bis zu ihrer Entlassung durch Joseph Pulitzer und seine Anwälte für krank hielten, erschien ihr später bezeichnend: „So merkwürdig es klingt: Je vernünftiger ich redete und handelte, für desto verrückter hielt man mich.“

Nellie Bly hatte den Eindruck, dass auch viele der anderen Patientinnen nicht krank waren. Mehrere Einwanderinnen lebten dort, die nur nicht richtig sprechen konnten, weil sie die englische Sprache noch nicht beherrschten. Andere hatten nicht genug Geld und litten an Erschöpfungssymptomen.

Zum Essen habe es an vielen Tagen verschimmeltes Brot oder zähe, kalte Fleischbrocken gegeben. Stundenlang hätten die Insassinnen reglos auf Holzbänken sitzen müssen. Wer widersprach, sei in ein sogenanntes Retreat verlegt worden. Frauen sprachen davon, dort gefesselt, geschlagen oder unter Wasser gedrückt worden zu sein, schrieb Bly in ihrem Artikel, der in zwei Teilen im Oktober 1887 und kurz darauf als Buch mit dem Titel „Ten Days in a Mad-House“ erschien.
Team Zukunft – der Newsletter zu Klima, Wissen, Utopien

Du liest einen Text aus unserem Zukunfts-Ressort. Wenn Du Lust auf mehr positive Perspektiven hast, abonniere TEAM ZUKUNFT, den konstruktiven Newsletter zu Klima, Wissen, Utopien. Jeden Donnerstag bekommst du von uns eine Mail mit starken Gedanken für dich und den Planeten.

🐾 Melde dich jetzt für den TEAM ZUKUNFT Newsletter an – kostenlos

Nicht nur bei den New Yorker Bür­ge­r*in­nen sorgte der Text für viel Empörung, auch die Behörden wurden aktiv. Nur wenige Tage nach der Erscheinung sollte eine neu gegründete Kommission die Zustände auf Blackwell’s Island kontrollieren. In Folge wurden Einrichtungen modernisiert und mehr Geld für Essen und Personal investiert.

Auch in anderen Texten beschäftigte sich Nellie Bly mit Themen wie Armut, die sie selbst als Kind und Jugendliche erlebte, Ausbeutung und Migration und gab sich dabei manchmal als Arbeiterin oder unverheiratete Mutter aus. Mit wachsendem Ruhm verschob sich allerdings ihr journalistischer Fokus. 1889 schickte Joseph Pulitzer sie auf eine Reise, die sie weltbekannt machte. Bly hatte das Ziel, auf den Spuren von Jules Vernes Romanfiguren die Welt in weniger als 80 Tagen zu umrunden. Nach 72 Tagen war sie wieder zurück in New York.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Katharina Federl
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Bunte Kondome in ausgerolltem Zustand
Verhütung Als das Kondom zur Massenware wurde
Kolumne Der Anstoß von Luise Strothmann

Ein Zigarettenverkäufer erfindet 1912 in Berlin das erste nahtlose Kondom - und profitiert bei der Verbreitung vom Ersten Weltkrieg.

Ein Bilderstapel, oben ein Bild eines Schiffes
Geschichte des Arbeitskampfs Als der Mindestlohn in die Welt kam
Kolumne Der Anstoß von Rumeysa Ceylan

1890 scheitert ein Streik neuseeländischer Seeleute am Hafen von Auckland. Doch der Arbeitskampf ebent den Weg zum weltweit ersten Mindestlohn.

Bilderstapel mit einem Bild von Tu Youyou
Medizingeschichte Als gegen Malaria ein Kraut gewachsen war
Kolumne Der Anstoß von Rumeysa Ceylan

Die Chinesin Tu Youyou isolierte als Erstes einen Wirkstoff gegen Malaria. Die Erkenntnisse erschienen anonym, ihren Nobelpreis erhielt sie nachträglich.

Werbegrafik für ein Probeabo der wochentaz: Oben steht groß in roten Blockbuchstaben „TAZ THE RICH“. Darunter liegt schräg eine Ausgabe der wochentaz, auf deren Umschlag eine gezeichnete Person zu sehen ist, die einen Globus mit Zeitungsausschnitten betrachtet. Links davor prangt ein schwarzer Sternaufkleber mit dem Angebot „10× für 10 €“.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Wir schauen den Superreichen auf die Finger. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Diskussion über Rentenreform Merz will die Altersvorsorge dem Kapitalmarkt ausliefern
2
Arbeitsmarkt und Alter Wie wäre es mal mit einem Danke?
3
Neue Grundsicherung und Jobcenter „Es gibt viele Wege, sich zu entziehen“
4
Schwangerschaftsabbrüche Kliniken haben kein Recht auf „Gewissensfreiheit“
5
Bundesbehörde darf nicht kündigen Gendern umschifft
6
Die Epstein Files und die Moral Das hat Pizzagate-Potenzial