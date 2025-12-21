piwik no script img

Geplatzter Abschluss vom Mercosur-DealKein gutes Abkommen

Kommentar von

Leila van Rinsum

Dass der Handelsdeal vorerst geplatzt ist, geht auf die Kappe von Ursula von der Leyen. Das ist peinlich, aber auch gut – denn der Deal ist schlecht.

Politiker stehen vor einem Wasserfall
Schönes Bild, aber leider gescheitert: Mercosur-Treffen vor den Iguazu-Wasserfällen in Brasilien Foto: Ricardo Stuckert/PR/Agencia Brazil/dpa

A uf der politischen Weltbühne ist das europäische Hin und Her beim Mercosur-Abkommen peinlich, Europa wirkt unorganisiert, gespalten, unverlässlich. Dass EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen zwei Tage vor der geplanten Unterzeichnung des Handelsdeals in Brasilien absagen muss, weil sie keine Mehrheit dafür bei den Mitgliedstaaten im Rat organisieren konnte, geht aber vor allem auf ihre Kappe.

Denn die Kritiker sind bekannt: Frankreich, Ungarn, Polen und Österreich stellten sich auch schon gegen den Abschluss der Verhandlungen im vergangenen Dezember; eine Mehrheit war äußerst fragil. Das EU-Parlament muss auch noch zustimmen.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Wunsch der Kommission, den Handelsvertrag abzuschließen, deutliche Demokratiedefizite aufweist. Ohne großes Aufsehen hat sie im September den Handelsteil vom politischen Teil des Deals abgekoppelt, um dessen mühsame Ratifizierung durch nationale Parlamente zu umgehen. Dort steht aber der Großteil der politischen Verpflichtungen, etwa zum Umweltschutz. Auch der Vertragstext wurde erst im September öffentlich – Transparenz sieht anders aus.

Bei diesem vierteljahrhundertealten Abkommen mag es um Symbolik gehen für die EU-südamerikanischen Beziehungen und wohl auch um ein Zeichen gegen Trumps Protektionismus. Aber es geht auch um eine Entscheidung, wie Handelsbeziehungen der Zukunft aussehen sollen. Und das ist wichtig in dieser Ära des Stärkeren, der Militarisierung, des Rückgangs von Verpflichtungen für gemeinsame globale Güter wie Gesundheit oder Klimaschutz.

Während sich die Kommission redlich bemüht hat, die industrielle Agrarlobby, die mit dem Export verdient, zu besänftigen, spielen die Sorgen von Kleinbauern, Umweltschützern, Klimaexpertinnen oder Menschenrechtlerinnen kaum eine Rolle.

Eine Handelspolitik der Zukunft aber sollte sie ins Zentrum rücken und Profite an soziale und ökologische Verpflichtungen knüpfen. Das tut der Mercosur nicht, es begünstigt große Exportkonzerne und klimaschädliche Industrien: Autos, Pestizide, Exportfleisch.

Leila van Rinsum

 Wirtschaftsredakteurin
ist Redakteurin im Ressort Wirtschaft & Umwelt. Dort schreibt sie über Internationalen Handel und Entwicklungspolitik. Sie war zuvor freie Journalistin in Nairobi und Berlin und schrieb über Nord-Süd Beziehungen, Kapitalismus und Queeres.
Mehr zum Thema
Gruppenfoto der Regierungschefs der Staaten des südamerikanischen Wirtschaftsbundes Mercosur vor einem Wasserfall
Mercosur-Gipfel Fototermin ohne Ursula von der Leyen

Auf dem Mercosur-Gipfel wird das Handelsabkommen mit der EU nicht wie geplant unterzeichnet. Der Staatenbund hat aber noch ganz andere Probleme.

Von Jürgen Vogt
Demonstration von Italienischen Bauern mit Schild: Es reicht mit dem ekeligen Kram aus dem Ausland
Handel mit Lateinamerika Warum Italien das Mercosur-Abkommen vorerst verhindert

Giorgia Melonis rechte Regierung ist ins Tauziehen der Lobby-Gruppen geraten: Die Bauern wollen etwas ganz anderes als die Industrie.

Von Michael Braun
Rinderherde mit weißem Fell steht auf einer grünen hügeligen Weide
Mercosur-Abkommen mit Südamerika Übertriebene Kritik
Kommentar von Jost Maurin

Der Vertrag würde EU-Bauern kaum schaden, Umweltschäden wären überschaubar. Aber er würde der Industrie nutzen – und den Beziehungen mit Südamerika.

