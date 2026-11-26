Dürfen Menschen, die 45 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt haben, weiterhin ohne Abschlag vorzeitig in Rente gehen? Diese Frage spaltet derzeit die Koalition. Die Union will die „Rente mit 63“ – inzwischen kann man mit 64 Jahren und 8 Monaten abschlagsfrei in Rente gehen – abschaffen. So hatte es die Rentenkommission unter Punkt 6 ihrer 33 Empfehlungen im Sommer geraten. Die SPD will die „Rente mit 63“ am liebsten beibehalten. Prominenteste Verfechterin ist die Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns, Manuela Schwesig, möglicherweise künftige SPD-Chefin.

Hinter den Kulissen wird hart gerungen. Die Runde der „Sherpas“ aus CDU-Kanzleramtsministerin Nina Warken, CSU-Innenminister Alexander Dobrindt, SPD-Arbeitsminister Alexander Schweitzer und SPD-Finanzstaatssekretär Björn Böhning hat am Donnerstag erneut im Kanzleramt verhandelt, wie der taz aus Regierungskreisen bestätigt wurde.

Pünktlich zu diesem Treffen lancierten drei CDU-Sozialpolitiker einen Vorschlag, der den Streit befrieden soll. Johannes Winkel, Marc Biadacz und Pascal Reddig haben eine „Respekt-Rente“ als Kompromiss ins Spiel gebracht. „Um diesen Knoten zu lösen und die Rentenreform endlich auf den Weg bringen zu können“, wie es in dem zweiseitigen Papier heißt, welches der taz vorliegt.

Konkret schlagen sie vor, die abschlagsfreie Rente nur für Menschen mit kleinen Einkommen beizubehalten. Sprich, wer 45 Jahre und durchschnittlich maximal 0,7 Entgeltpunkte eingezahlt hat, also bis zu 70 Prozent des Durchschnittseinkommens verdient hat, soll weiterhin abschlagsfrei früher in Rente gehen können. Insbesondere Zeiten für Kindererziehung und Pflege sollen weiterhin mit berücksichtigt werden.

SPD nennt Vorschlag „nicht hinnehmbar“

Wer aber mehr als 70 Prozent des Durchschnittseinkommens verdient, muss demnach Abschläge in Kauf nehmen. Zurzeit sind das 0,3 Prozent pro Monat. Wer derzeit ein Jahr früher als gesetzlich vorgeschrieben in Rente geht, muss also mit Einbußen von 3,6 Prozent der Altersbezüge rechnen.

 Unser Ziel war es, die Frühverrentung bezahlbarer, zielgenauer und sozialer zu machen. Pascal Reddig, CDU

Die CDU-Sozialpolitiker wollen die Bezüge der Früh­rent­ne­r:in­nen nur oberhalb der 70-Prozent-Schwelle reduzieren. „Unser Ziel in der Rentenkommission war es, die Frühverrentung bezahlbarer, zielgenauer und sozialer zu machen. Das gelingt mit diesem Kompromissvorschlag“, erklärte Reddig der taz. Der Sprecher der Jungen Gruppe der Unionsfraktion war auch Mitglied der Rentenkommission.

Dieser gehörte auch SPD-Sozialpolitikerin Annika Klose an. Sie begrüße zwar, dass die Union Vorschläge mache, wie der Konflikt gelöst werden könne, erklärte Klose am Donnerstag. Nannte den konkreten Vorschlag aber „so nicht hinnehmbar.“ „Er würde bedeuten, dass alle, die mehr als 3.000 Euro brutto verdienen, künftig Abschläge auf ihre Rente zahlen würden, auch wenn sie 45 Jahre lang eingezahlt haben“, schreibt Klose in einer Erklärung. Das betreffe 90 Prozent der bisherigen Anspruchsberechtigten und damit die meisten Pflegekräfte, Handwerker, Erzieherinnen oder Maurer. „Wir wollen keine Almosen, sondern eine Anerkennung von dieser Lebensleistung.“

Einen Gegenvorschlag legte die SPD bislang nicht vor. Klose regte aber an, den Kreis der Anspruchsberechtigten zu verkleinern und Zeiten der Arbeitslosigkeit oder längerer Krankheit künftig nicht mehr auf die 45 Versicherungsjahre anzurechnen.

DGB fordert Union zum Einlenken auf

Rückenwind bekommt die SPD vom Deutschen Gewerkschaftsbund, der für die Beibehaltung der Frührente nach 45 Beitragsjahren trommelt. Die sogenannte Respekt-Rente der Union „zeigt genau null Respekt für viele“, erklärte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel am Donnerstag. Die Union trete damit vielmehr die Lebensleistung von Frauen und Männern, die in der Privatwirtschaft oder im öffentlichen Dienst 45, ja oft bis zu 50 Jahre Pflichtbeiträge in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben, mit Füßen. Piel fordert eine „harte Kurskorrektur des Koalitionspartners – die SPD muss gegenhalten“.

Aber auch aus der eigenen Fraktion schlägt Reddig und Co Kritik entgegen. Christian von Stetten, Vorsitzender des Parlamentskreises Mittelstand, der nach eigenen Angaben rund 80 Prozent der Unionsabgeordneten organisiert, nannte den Vorschlag gegenüber dem Spiegel eine „Kapitulation vor der Notwendigkeit der umfassenden Reform des deutschen Rentensystems“.

Ein Kompromiss ist weiterhin nicht in Sicht. Die „Respekt-Rente“ soll die Sherparunde bereits diskutiert, aber wieder verworfen haben.