H at Deutschland eine neue Jugendbewegung – oder nicht? 50.000 Menschen waren es laut Veranstalter*nnen, die nach Angaben von Gen Z regelt am Freitag auf die Straße gegangen sind. Das sind weit weniger als die 120.000, die es das letzte Mal gewesen sein sollen. War es das nun also schon wieder mit dem Funken, der aus Frankreich überspringen sollte?

Viele sagen jetzt genau das. Die Bewegung sei zu undurchsichtig, zu zersplittert und vor allem zu vage in ihren Forderungen, kommentierte etwa die Süddeutsche Zeitung. Der Tenor: Weil die Bewegung so viele Forderungen gleichzeitig erhebe, sei sie beliebig – und werde sich deshalb im Sande verlaufen.

Aber so einfach ist es nicht. Denn wer am Freitag mit der Gen Z auf der Straße war, konnte einen chaotischen und unorganisierten, aber gerade deshalb authentischen Protest erleben. Einen, der Potenzial hat, obwohl die Proteste kleiner waren. Sie fanden dieses Mal nicht an einem Samstag, sondern während der Schulzeit statt.

Gefühl der Zukunftslosigkeit

Es stimmt: Unter „Gen Z regelt“ versammeln sich sehr unterschiedliche Anliegen. Man ist gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht, gegen die Sozialkürzungen der Merz-Regierung und den Genozid in Gaza, für Klimaschutz. Wer die Jugendlichen, die an diesem Freitag auf der Straße waren, fragte, was falsch läuft, bekam oft ein „Alles“ entgegen geschleudert.

 Wenn die Gen Z Proteste groß werden sollen, dann müssen sie lustig bleiben.

Wer Protest auf der Straße nur als Aufforderung an die parlamentarische Politik versteht, muss das diffus finden. Viel angenehmer sind da die Forderungskataloge der Bundesschüler*innenkonferenz, die sich ganz allein auf bildungspolitische Reformprogramme konzentrieren.

Aber das verkennt, dass das geteilte Gefühl auf den Protesten eines von Zukunftslosigkeit und Verratensein ist. Das geht viel tiefer. Die Gen-Z-Protestler:innen checken, dass die milliardenschwere Aufrüstung der Bundeswehr zu einer Haushaltslage führt, in welcher der Sozialstaat in seiner jetzigen Form nicht zu halten ist. Sie sehen, dass die Bundesrepublik ernsthaftem Klimaschutz eine Absage erteilt hat – und die Jungen damit der Klimakrise ausliefert. Und ihnen ist klar, dass der rauere Ton der Politik nach der Zeitenwende sie selbst unmittelbar betrifft – weil sie es sind, die die Ränge der Bundeswehr füllen sollen.

Die Hoffnung liegt im Chaos

Was auf diesen Protesten einen Ausdruck findet, ist ein grundsätzliches „Nein“, das sich nun mal nicht auf einen einzelnen Aspekt reduzieren lässt. Und diese Wut sucht einen Ausdruck, überall in Europa. In Deutschland zeigt sie sich schon länger bei den dezentral organisierten Schulstreiks gegen die Wehrpflicht und den jüngsten Schulblockaden. Und darin, dass jetzt schon mehrmals mehrere zehntausend junge Menschen in Deutschland auf die Straße gingen, um Revolution oder Sozialismus zu fordern. Das ist neu.

Der Verfassungsschutz und viele Po­li­ti­ke­r:in­nen werden nun nicht müde zu betonen, dass die Gen-Z-Bewegung von Linksextremen unterwandert werde. Diese würden den berechtigten Frust der jungen Leute für ihre Ziele missbrauchen. Und ja, viele kommunistische Gruppen – auch solche mit autoritärer, rückschrittlicher Ausrichtung – fischen auf den Protesten nach neuen Mitglieder:innen. Aber der Grund dafür, warum viele jungen Leute keinen Bock mehr auf das System haben, sind diese Gruppen nicht.

Ein Problem könnte das trotzdem werden – und zwar dann, wenn diese Gruppen den Protesten weiterhin allzu deutlich ihren Stempel aufzudrücken versuchen. Denn dann könnten die Proteste wieder zu reinen Szeneveranstaltungen werden. Die nächste Runde linker Routinedemo, wie es sie schon zu Hunderten gab, braucht allerdings niemand.

Das, was am Freitag Hoffnung gemacht hat, waren nicht die Zahlen. Es waren die radikalen Forderungen, aber auch das bunte Chaos. Leute waren verkleidet, kletterten auf Laternen, tanzten, hatten Spaß. In der Luft lag ein Hauch französischer Stimmung: Ein Protestfest, das einem Gefühl Ausdruck verleiht, das von sehr vielen Menschen geteilt wird. Es gibt viele Gründe, warum die Gen Z regelt Proteste noch im Sande verlaufen können. Aber eines ist sicher: Wenn sie groß werden sollen, dann müssen sie lustig bleiben.