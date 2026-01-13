Gefährliche Trinkwasserförderung Klage gegen jahrelange Verschleppung

piwik no script img

Gefährliche TrinkwasserförderungKlage gegen jahrelange Verschleppung

Umweltverbände klagen gegen eine Verschleppung des Moorschutzes für die Trinkwasserförderung. Und fordern Maßnahmen, um Wasser zu sparen.

Ein Moor im Spandauer Forst mit Bäumen und viel Wasser
Eins der Berliner Moore, das Naturschutzgebiet „Teufelsbruch und Nebenmoore“ im Spandauer Forst Foto: imago
Timm Kühn

Aus Berlin

Timm Kühn

An deutlichen Worten mangelt es dem Umweltschützer nicht. Einen „Raubbau am Grundwasser“ würden die Berliner Wasserwerke betreiben, sagt Manfred Krauß, Gewässerexperte beim BUND Berlin, am Dienstag bei einem Gespräch mit Journalist:innen. Doch die Politik lasse den Wasserwerken seit Jahren freien Lauf. Der Umweltverband sähe deshalb keine andere Möglichkeit mehr, als die Politik vor Gericht zum Schutz des Grundwassers – und der Moore, die dieses feucht hält – zu zwingen.

Krauß bezieht sich auf eine Untätigkeitsklage der Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz (BLN), die am Donnerstag vor dem Verwaltungsgericht verhandelt wird. Es ist eine Geschichte mit langem Vorlauf: Eingereicht hat der BLN die Klage bereits 2021, zuvor hatten sich die Um­welt­schüt­ze­r:in­nen jahrelang mit der Senatsverwaltung auseinandergesetzt, um einen besseren Schutz der Berliner Moore in Spandau, am Müggelsee und im Grunewald durchzusetzen. Nun setze man auf das Gericht, statt auf Dialog, sagt Krauß: „Irgendwann platzt einem halt der Kragen.“

Was der BLN moniert, ist eine andauernde Missachtung von Umweltstandards: Nur zwei der neun Berliner Wasserwerke würden überhaupt mit einer regulären Genehmigung betrieben. Die Anträge für die restlichen Werke würden teils seit 1996 nicht bearbeitet. Denn sonst, so vermuten die Umweltschützer:innen, müssten die Wasserwerke auf Umweltverträglichkeit und Einhaltung der europäischen Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH) geprüft werden – und dabei könnte dann festgestellt werden, dass die Wasserförderung gegen den Naturschutz verstößt.

Irgendwann platzt einem halt der Kragen

Martin Krauß, Gewässerexperte BUND Berlin

Laut BUND sind in Berliner Mooren 1 Million Tonnen CO gespeichert, die zu entweichen drohen, wenn die Moore wegen sinkenden Grundwasserspiegels austrocknen. Tatsächlich hat auch die Umweltverwaltung eine Managementplanung für die Berliner Moore erarbeitet, die diverse Schutzmaßnahmen vorsieht. Aber die Umsetzung steht laut BUND im Widerspruch zu dem Versorgungsauftrag für Trinkwasser – ein seit Jahrzehnten ungelöster Konflikt. Laut Manfred Schubert, dem ehemaligen Geschäftsführer des BLN, wird dieser nur durch die ausbleibenden Genehmigungsverfahren für die Wasserwerke vermieden.

Wasserbrauch soll eingeschränkt werden

Sollte die Klage Erfolg haben, müsste die Trinkwasserversorgung in Berlin deshalb wohl neu organisiert werden. Das BLN will unter anderem erreichen, dass das Land zu einer Festlegung von Mindestgrundwasserständen verpflichtet wird, deren Unterschreitung eine zwingende Reduzierung der Förderung zur Folge hätte. „Natürlich wollen wir nicht die Trinkwasserversorgung gefährden“, sagt Krauß. Doch die Politik habe sich seit Jahren entschieden, nicht zu handeln. Nun müssten Veränderungen folgen – wenn sie auch schrittweise umgesetzt werden.

Die Konsequenz für die Umweltverbände: Berlin muss Wasser sparen. Hier sei auch die Politik gefragt. Konkret fordert der BUND im Sommer Verbrauchsbeschränkungen für das Rasensprengen und Füllen privater Schwimmbecken. Zudem solle die sogenannte Grauwassernutzung zunächst für Neubauten und sukzessive auch im Bestand vorgeschrieben werden. Dabei wird Wasser aus Duschen, Badewannen und Waschbecken innerhalb eines Hauses aufbereitet und etwa für Toilettenspülungen wiederverwertet. So ließe sich ein Einsparpotenzial von 30 Prozent realisieren, sind die Umweltverbände überzeugt.

Petra Nelken, Sprecherin der Senatsverwaltung für Klimaschutzschutz, sagte der taz, man nehme sowohl den Schutz der Trinkwasserversorgung als auch den der Moore sehr ernst. In diesem Fall hätte man sich von den Naturschutzverbänden „mehr Dialog und konstruktive Mitarbeit“ gewünscht. Die Genehmigungsverfahren für die Wasserwerke seinen äußerst komplex. Wegen der besonderen Bedeutung der Wasserversorgung könne der Betrieb auch ohne Genehmigung nicht unterbunden werden. Das Land habe mit den Wasserwerken aber bereits Höchstgrenzen für die Förderung und Schutzmaßnahmen für Moore festgelegt.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Klimawandel #Grundwasser #Trinkwasser #Naturschutz #Wasserversorgung
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Feld mit Drainage
Wasserknappheit in Brandenburg Stopfen gegen die Dürre

Alte Drainagen aus DDR-Zeiten ziehen Brandenburg die Feuchtigkeit aus den Böden. Biobauern suchen nun Wege, das Wasser aufzufangen.

Von Antonia Groß und Elena Matera
Drei vertrocknete Pflanzen stehen neben einem Gulli auf der Straße
Klimakrise in Brandenburg Grundwasser um 40 Prozent gesunken

Seit 1980 hat die Grundwasserneubildung dramatisch abgenommen. Schuld ist der Klimawandel, doch eine Rolle spielen auch Luftreinheit und Vegetation.

Von Alina Schwermer
Menschen sitzen in der Sonne am Spreeufer
Wassergebühren und Dürre Ein paar Eimer schaffen wir noch
Kommentar von Claudius Prößer

Die Frage nach der geplanten Gebührenerhöhung durch die Berliner Wasserbetriebe ist berechtigt. Sie sollte allerdings etwas anders gestellt werden.

klimawandel

Ein Moor im Spandauer Forst mit Bäumen und viel Wasser
Gefährliche Trinkwasserförderung Klage gegen jahrelange Verschleppung

Umweltverbände klagen gegen eine Verschleppung des Moorschutzes für die Trinkwasserförderung. Und fordern Maßnahmen, um Wasser zu sparen.

Von Timm Kühn

13.1.2026

Hochspannungsmasten stehen hintereinander
Investition in kritische Infrastruktur Staatsmilliarden für Stromnetze

Um die Energiewende abzusichern, steigt der Bund beim niederländischen Netzbetreiber Tennet ein. Das könnte mittelfristig die Strompreise senken.

Von Kai Schöneberg

13.1.2026

In einem bereits weitgehend ausgebrannten Gebäude in Los Angeles lodern immer noch Flammen; das Dach ist bereits eingestürzt
Klimakrise 224 Milliarden US-Dollar durch Naturkatastrophen vernichtet

Nur weil keine Hurrikans die USA trafen, sind Schäden durch Naturkatastrophen 2025 gesunken. Der Klimawandel steigert die Kosten für Versicherer.

Von Jonas Waack

13.1.2026

Das Beste aus zwei Welten: Ein Smartphone mit der digitalen taz-App liegt lässig auf der gedruckten wochentaz. Die perfekte Bild-Kombi für alle, die gerne gemütlich blättern und unterwegs scrollen.
10 Wochen taz komplett für 10 Euro

taz digital + wochentaz print ausprobieren

Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört. 100% konzernfrei. Am Wochenende gedruckt und werktags digital in der vielleicht besten Zeitungs-App Deutschlands.

  • Die tägliche taz werktags digital in der App
  • Die wochentaz am Samstag in der App und im Briefkasten
  • Gut zu lesen: Die taz App wird von User:innen durchschnittlich mit 4,8 von 5 Sternen bewertet
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Massenproteste in Iran Weder Mullah noch Schah!
2
Aufstand in Iran Das religiöse Zombie-Regime ist am Ende
3
Superreiche und Klimakrise Ein Leben ohne Privatjet ist machbar
4
Schulschließungen wegen Winter So kalt sollten uns Eis und Schnee nicht erwischen
5
Angriff des US-Gesundheitsministers Das Ziel ist Spaltung
6
Trump gegen Jerome Powell Die Inflation würde zulegen