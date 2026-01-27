piwik no script img

Pilzfluencer über Pilzvielfalt„Die Fahne für die Funga hochhalten“

Tiere und Pflanzen sind fest im gesetzlichen Naturschutz verankert. Linus Koch findet, das sollte auch für Pilze gelten.

ein Steinpilz im Wald mit Moos auf dem Hut
Nicht Tier, nicht Pflanze – aber lecker: der Steinpilz Foto: Patrick Pleul/dpa

Interview von

Johannes Strauch

taz: Herr Koch, Pilze kenne ich vor allem aus dem Supermarkt. Bisher hat sich daraus noch keine Pilzbegeisterung entwickelt. Was fasziniert Sie an Pilzen?

Linus Koch: Pilze bilden eine riesige Organismengruppe, man findet sie in nahezu allen Lebensräumen, an jeder Ecke und in allen Formen und Farben – man muss nur genau hinsehen. Sie sind aber auch ein bisschen mysteriös. Bei vielen Arten wissen wir noch nicht mal, wie sie überhaupt leben.

taz: Wo fühlt sich der Pilz denn überall wohl?

Koch: Überall da, wo er Bedingungen zum Leben findet. Das kann vielfältig sein. Manche mögen es ein bisschen kühler, andere deutlich wärmer. Pilze sind – genauso wie der Mensch – Konsumenten und auf Stoffwechselprodukte anderer Organismen angewiesen. Die findet er zum Beispiel im Holz. Das kann an einem Baum sein, aber auch an einem Schuppen oder der Fußleiste.

Pilze wurden in der Forschung lange stiefmütterlich behandelt, galten als niedere Pflanzen, obwohl sie sich klar von diesen abgrenzen

taz: Vermutlich ein Grund, warum sich andere Menschen vor Pilzen ekeln. Woher kommt diese Abneigung?

Koch: Ich denke, das ist die Angst vor dem Unbekannten. Es gibt auch giftige Pilze. Andere wirken nicht so einladend, sind zum Beispiel schleimig. Bei manchen entsteht dadurch eine Faszination, bei anderen eher eine Abneigung. Pilze wurden in der Forschung auch lange stiefmütterlich behandelt, galten als niedere Pflanzen, obwohl sie sich klar von diesen abgrenzen – sie betreiben ja beispielsweise keine Photosynthese.

Linus Koch
Bild: privat
Im Interview: Linus Koch

37, ist Feldmykologe und Pilzsachverständiger aus Hamburg. Er beschäftigt sich mit Lebensräumen und ihrer Pilzvielfalt, gibt Pilzkurse und Lehrwanderungen. Seine Leidenschaft für Pilze ist über die Naturfotografie entstanden. Seine Bilder veröffentlicht er auf Instagram.

taz: Ist Hamburg ein gutes Pflaster für Pilze?

Koch: Das kann man schon sagen. Im Gegensatz zu anderen Metropolen ist Hamburg recht grün, hat relativ viele Bäume. Und überall da, wo Vegetation ist, sind auch Pilze. Das können dann Parks sein, alte Friedhöfe oder direkt vor der Haustür – vor meiner zum Beispiel stehen Fliegenpilze oder auch die Geweihförmige Holzkeule.

taz: Warum sind Moore für Pilze wichtig?

Koch: Moore sind spezielle Lebensräume. Sie sind extrem nass. Für viele Arten ist das eher lebensfeindlich – ob für Tiere, Pflanzen oder Pilze. Gerade deshalb findet man dort hochspezialisierte Arten. Zum Beispiel fleischfressende Pflanzen, wie den Sonnentau. Oder auch Torfmoose – und daran angepasst den Torfmoossaftling. Das ist ein kleiner roter Pilz, der teils richtig tief drin in den nassen Torfmoosen stehen kann.

taz: Und der kommt in Hamburg gut zurecht? Auch in Zukunft?

Koch: Ökosysteme leben ja von Interaktion – geht es dem Habitat gut, hilft das auch dem Pilz. Aber klar, Klimaerwärmung und längere Trockenperioden schaden den Mooren, genauso wie ein zu hoher Nährstoffeintrag durch Landwirtschaft, Autoverkehr oder andere Faktoren. Darauf reagieren Pilze sehr fragil. Deswegen sind sie auch wichtige Indikatoren von Ökosystemem – aber leider nicht im planungsrelevanten Naturschutz verankert.

Vortrag

im Rahmen der Hamburger Moorschutztage über die Pilzvielfalt in Mooren und Feuchtgebieten. So, 1. Februar, 17 Uhr, Landesgeschäftsstelle Nabu Hamburg, Klaus-Groth-Str. 21, 20535 Hamburg

taz: Pilze sind noch nicht Teil des Naturschutzes?

Koch: Nicht wirklich des gesetzlichen, nein. Pflanzen und Tiere sind im Naturschutz gesetzlich planungsrelevant, das heißt, sie werden bei Bauvorhaben rechtlich geschützt. Für Pilze gibt es zwar teilweise Rote Listen – diese definieren allerdings nur die Vorkommen und haben keinen Einfluss auf den Schutzstatus von Lebensräumen. In Deutschland gibt es auch nur ein einziges Naturschutzgebiet, das aufgrund fungaler Diversität ausgewiesen wurde.

taz: Es gibt aber Bestrebungen, das zu ändern?

Koch: Ja, die Deutsche Gesellschaft für Mykologie versucht da zum Beispiel etwas auf den Weg zu bringen. Aber auch andere feldmykologisch Tätige probieren, über Vorträge, Öffentlichkeits- oder Forschungsarbeit die Wertigkeit der Pilzvielfalt klarzustellen – und diese dann bestenfalls in Gesetze einzubringen. Hier vor Ort versuchen wir mit der Umweltbehörde oder Naturschutzverbänden im Diskurs zu sein und die Fahne für die Funga – als Äquivalent zur Flora und Fauna – hochzuhalten.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Moor im Spandauer Forst mit Bäumen und viel Wasser
Gefährliche Trinkwasserförderung Klage gegen jahrelange Verschleppung

Umweltverbände klagen gegen eine Verschleppung des Moorschutzes für die Trinkwasserförderung. Und fordern Maßnahmen, um Wasser zu sparen.

Von Timm Kühn
Sammlerkörbchen mit Pilzen
Die Wahrheit Pilzköpfe nebst Herbstnebel

Zu Besuch im Schwammerl-Paradies, einer mykologischen Idylle mitten im Stadtforst von Eberswalde, mit einem gewaltigen Pilz als Bestseller.

Von Patric Hemgesberg
Zwei Exemplare des "Zweifarbigen Wasserkopfs"
Musik und Ausstellung zum Thema Pilze Ein Schleierling namens Cage

Uneindeutig und Unbehagen stiftend: Der Pilz erlebt eine bemerkenswerte Konjunktur – auch und gerade in kulturellen Zusammenhängen.

Von Alexander Diehl
Zu sehen sind die letzten vier Ausgaben der taz FUTURZWEI. Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit Artikelvorschau. Davor ist das Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?" von Luisa Neubauer abgebildet.
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Trumps USA als Vorbild AfD fordert ICE auch für Deutschland
2
Die CDU und die Lifestyle-Teilzeit Vollzeit-Populismus
3
Debatte über WM-Boykott in den USA Der unpassende Vergleich mit der WM in Katar
4
Ermordung von Alex Pretti in Minneapolis Die Kamera als Waffe
5
Arbeitspolitik des Kanzlers Arbeit haben oder nicht Arbeit haben, das ist hier die Frage
6
Ex-Mitglied kritisiert die Grünen Aufrüsten bis zum Weltkrieg?