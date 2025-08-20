Klimakrise in Brandenburg: Grundwasser um 40 Prozent gesunken
Seit 1980 hat die Grundwasserneubildung dramatisch abgenommen. Schuld ist der Klimawandel, doch eine Rolle spielen auch Luftreinheit und Vegetation.
Sinkende Grundwasserstände und Seewasserspiegel sind in ganz Brandenburg ein immer größer werdendes Problem. Schuld an der Verteilungskrise ist auch der immense Wasserverbrauch etwa von Tesla oder der Kohleindustrie. Einem RBB-Bericht zufolge kann der sinkende Wasserspiegel auch Auswirkungen aufs Umfeld haben. So würden etwa Bäume rund um Seen entwurzelt, Häuser in Wassernähe seien möglicherweise in ihrer Statik gefährdet.
Grundwasser speist sich aus Niederschlagswasser, das es schafft, tief in den Boden bis hin zur Grundwasseroberfläche zu versickern. Mithilfe von Simulationsmodellen sei es den beiden Forschern vom Potsdamer Institut für Umweltwissenschaften und Geographie gelungen, wesentliche Mechanismen zu identifizieren, die dafür verantwortlich sind, dass sich immer weniger Grundwasser bildet.
Wenig überraschend spiele der Klimawandel dabei eine große Rolle. Aber nicht nur die gestiegenen Temperaturen sorgten für eine höhere Verdunstung, so die Untersuchung der Potsdamer Umweltforscher Francke und Heistermann. Auch die Zunahme der solaren Einstrahlung habe einen Anteil. Dies liege nicht an der Sonne selbst, sondern an der Atmosphäre. Denn wenn die Luft sauberer sei – weil Industrie bessere Filter einsetzt oder Kohlekraftwerke weniger laufen – sei sie durchlässiger für Sonneneinstrahlung.
Nicht auf Winterniederschläge verlassen
Zudem verdunstete in den vergangenen vier Jahrzehnten deutlich mehr Wasser von Pflanzenblättern, weil die Menge der Vegetation zugenommen habe. Außerdem können insbesondere langfristige Trends der Niederschlagsmenge einen erheblichen Einfluss auf die Änderung der Grundwasserneubildung haben, seien aber schwer zu beziffern, schreiben die Forscher.
Daher empfehlen sie, sich nicht darauf zu verlassen, dass steigende Winterniederschläge für eine Milderung des Problems sorgen könnten. Auch andere Untersuchungen haben das bereits bestätigt: Ein hydrogeologisches Gutachten, unter anderem der TU Dresden, hat bereits 2020 gewarnt, dass es durch die Klimakatastrophe zwar im Winter mehr Regenfälle geben wird, diese jedoch der zunehmenden Trockenheit im Sommer kaum entgegenwirken können.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert
Geflüchtetenhilfte mit Tauschaktion
Hamburgs Linke hebelt Bezahlkarte aus
Reaktionen zu Klöckners taz-Vergleich
„Medienpolitische Version der Hufeisentheorie“
Klöckner setzt taz mit Nius gleich
Die taz hat News für Klöckner
Kein Exit für Nazis!
Angehörige fordern Ausschluss Zschäpes von Ausstiegsprojekt
Debatten um Religionsunterricht
Religiöse Bildung für alle
Bayrischer Regelungswahnsinn
Chipsverbot nach 20 Uhr