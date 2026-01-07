„Ich bin eigentlich ein Hobbit“, schrieb der Schriftsteller J.R.R. Tolkien 1958 über sich selbst. Er mochte Gärten, rauchte Pfeife, verabscheute die französische Küche und stand spät auf. Was für ein sympathischer Mann.

Ob Tolkien genauso behaarte Füße hatte wie das Hobbit-Völkchen, das in der Fantasywelt Mittelerde im saftig-grünen Auenland wohnt, wissen wir nicht. Was wir aber wissen: Am 3. Januar wäre der Vater der modernen Fantasy-Literatur 134 Jahre alt geworden. Er hatte ein bewegtes Leben.

1892 wurde er in Südafrika geboren und zog mit seiner Familie später nach England. 1917 kämpfte er als Fernmeldeoffizier in der Schlacht an der Somme in Frankreich, viele seiner Freunde starben dort. Diese Erfahrungen sollten ihn und sein literarisches Werk für den Rest seines Lebens prägen.

Später machte Tolkien in Oxford Karriere als Sprachwissenschaftler. Er liebte alte Sprachen und verbrachte viele Stunden mit ihnen. Das reichte ihm später nicht mehr und er erfand seine eigenen, darunter das Elbische aus Der Herr der Ringe. Klingonisch hätte Tolkien bestimmt gemocht.

„Der Herr der Ringe“ ist zu hoch für die Tech-Bros

Neben seiner Arbeit als Professor schrieb er über Jahrzehnte hinweg an den Werken, die ihn zu einem der einflussreichsten Autoren des 20. Jahrhunderts machten: Der Hobbit (1937) und Der Herr der Ringe (1954-55). Bis heute faszinieren diese Fantasyschinken Menschen auf der ganzen Welt – und das längst aus Kinderzimmern hinaus bis ins Silicon Valley und das Oval Office.

Peter Thiel etwa, rechter Libertärer, der J. D. Vance in sein Amt als Vizepräsident verhalf, hat sein Weltbild mit Tolkien-Elementen angereichert. Die umstrittene Überwachungssoftware seiner US-Firma Palantir bezieht sich auf die gleichnamigen sehenden Steine aus Tolkiens Welt. Auch Elon Musk bezeichnet sich als Fan von Der Herr der Ringe. Offenbar lieben die Tech-Bros die Geschichte von Macht und großen Kriegen.

Neben der Bundeswehr, die ihre Helikopter im Afghanistan-Einsatz nach den Nazgûl-Ringgeistern benannte und auf Instagram Videos mit Musik aus der Filmumsetzung veröffentlichte, vereinnahmen vor allem Rechte das Fantasywerk. So ist etwa Italiens neofaschistische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni Herr-der-Ringe-Fan. In einem Interview sagte sie, sie nehme sich die Hobbits zum Vorbild, um Italien zu befreien.

 Frodo und seine Gefährten seien der dekadente, schwache Westen, gar das eigentliche Böse, sagen Rechte

Rechte zwängen Tolkiens Werk in ihre Ideologie und ziehen absurde Schlüsse. So sei der Oberbösewicht Sauron gar nicht böse, sondern stehe für Ordnung und Stärke. Frodo und seine Gefährten seien hingegen der dekadente, schwache Westen, gar das eigentliche Böse. Und auch die Tech-Bros finden ihre ganz eigene Logik, auf die man selbst im Kreativschreibkurs nicht kommen würde.

Tolkien scheint sie mit der Botschaft von Der Herr der Ringe an ihre intellektuellen Grenzen zu bringen. Darin können die freien Völker Mittelerdes den einen Ring nur vernichten, indem sie auf seine Macht verzichten. Der Schriftsteller stand dem Streben nach Macht und der Ausbeutung des Planeten kritisch gegenüber. Die Tech-Bros hingegen wären beim Dunklen Herrscher in Mordor gut aufgehoben.