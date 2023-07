Fremantle Highway in der Nordsee : Schiff vor Ameland brennt weiter

Das Autofrachtschiff mit mehr als 3.700 Fahrzeugen an Bord brennt seit Mittwochnacht. Doch es unentwegt zu löschen, kann zu einer Katastrophe führen.

AMSTERDAM taz | Auch anderthalb Tage nachdem auf dem Frachtschiff Fremantle Highway Feuer ausgebrochen war, treibt dieses brennend im niederländischen Teil der Nordsee. Am Donnerstagmorgen befand sich das Schiff laut Auskunft der Küstenwache 16 Kilometer nördlich der Insel Ameland. Mithilfe einer Notfall-Schleppverbindung halte man den Frachter außerhalb der Fahrrouten, um andere Schiffe nicht zu gefährden. „Der Brand wütet noch immer an Bord, und Rauch kommt aus dem Schiff. Das sorgt dafür, dass es noch nicht sicher ist, an Bord zu gehen“, berichtet die Küstenwache.

Ausgebrochen war das Feuer in der Nacht auf Mittwoch. Die 23-köpfige Besatzung des Frachters, der unter der Flagge Panamas fährt und aus Bremerhaven unterwegs in das ägyptische Port Said war, konnte mit Hubschraubern von Bord gerettet werden. Sieben sprangen von Bord des etwa 30 Meter hohen Schiffes und wurden aus dem Meer geborgen. Ein Besatzungsmitglied starb, mehrere wurden mit Atemproblemen, Brandwunden und Knochenbrüchen in Krankenhäuser eingeliefert. Die gesamte Crew stammt aus Indien.

Am Donnerstag wurde bekannt, dass der Autofrachter 3.738 Fahrzeuge an Bord hat. Zunächst wurde von knapp 1.000 Autos weniger ausgegangen. Nach Auskunft der Küstenwache soll das Feuer in den 25 elektrischen Autos ausgebrochen sein, die Teil der Fracht waren und schwer zu löschen sind.

Die Königliche Vereinigung Niederländischer Reeder (KVNR) fordert deshalb strengere Regeln für den Seetransport von Elektroautos. Die International Maritime Organisation arbeite an einer solchen Verschärfung, sagte der KVNR-Vorsitzende Jan Valkier. Diese sollten schnell beschlossen werden, „um solche Unglücke in Zukunft zu verhindern“.

Nach aktuellem Stand sind die Löschversuche ausgesetzt, um zu verhindern, dass zu viel Löschwasser an Bord die Stabilität des Schiffes gefährdet. Aktuell liegt die Fremantle Highway nach Angaben der Küstenwache stabil. Sollte sie kentern, droht im nahe gelegenen Wattenmeer eine Umweltkatastrophe. Der Autofrachter war auf der gleichen Route unterwegs wie das Containerschiff MSC Zoe, das 2019 bei einem Unglück hunderte Container verlor. Laut dem Bürgermeister von Ameland, Leo Pieter Stoel, zeigt der Brand erneut, „wie verletzbar das Gebiet“ ist.