piwik no script img

taz zahl ich

Freibadsaison in BerlinSommer ist, wenn die Bäder auf sind

Bereits Anfang September sollen die Freibäder in Berlin schon wieder schließen. Doch der hohe Andrang zuletzt stellt die Pläne infrage.

Ein Mann schwimmt im Prinzenbad.
Letzte Rettung für alle ohne Privatpool Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Marie Frank
Von Marie Frank

Berlin taz | Der Sommer hat gerade erst so richtig begonnen, da soll es auch schon wieder vorbei sein mit dem Besuch im Freibad. Denn die Berliner Bäder-Betriebe mussten wegen der Kürzungen des Senats ihr Angebot reduzieren. Heißt: Ungeheizte Becken, deutlich höhere Eintrittspreise und eine verkürzte Freibadsaison, die mit Ende der Schulferien am 7. September endet.

Sollte der Sommer stabil bleiben, bleiben auch einige Bäder auf

Berliner Bäder-Betriebe

Angesichts des Ansturms auf die Freibäder in den vergangenen Tagen, wo die hitzegeplagten Ber­li­ne­r*in­nen den Bäder-Betrieben eine der besucherstärksten Wochen der vergangenen vier Jahre bescherten, will der Betreiber nun doch eine Verlängerung der Saison prüfen. „Sollte der Sommer stabil bleiben, bleiben auch einige Bäder auf“, teilten die Bäder-Betriebe mit.

Dass die Freibäder flexibel auf das Wetter reagieren wollen, könnte auch an dem schlechten Saisonstart liegen: Von Ende April bis Ende Juli haben die Freibäder und das Strandbad Wannsee laut Unternehmen nur rund 760.000 Be­su­che­r*in­nen gezählt – etwa 110.000 weniger als im Vorjahreszeitraum. Da auf Badegäste zu verzichten, die an heißen Tagen Schlange stehen, würde einen Einnahmeverlust bedeuten.

Die Linke begrüßt den Vorstoß der Bäder-Betriebe und fordert den Senat dazu auf, das landeseigene Unternehmen dabei zu unterstützen. „Die Linksfraktion hat den Senat vor Monaten dazu aufgefordert die Kürzungen bei den Bädern zurückzunehmen und die Sommersaison über die Ferien hinaus zu verlängern, so wie es in den vergangenen Jahren immer üblich war“, so der sportpolitische Sprecher Kristian Ronneburg.

Linke fordert mehr Investitionen

„Baden darf kein Luxus sein“, sagt Linken-Chefin Kerstin Wolter. „Nicht alle besitzen einen Pool, gerade in den Hochhaussiedlungen und in der Innenstadt ächzen die Menschen unter der Hitze.“ Statt hier zu sparen, brauche es vielmehr Investitionen.

Die Partei hat daher einen 5-Punkte-Plan vorgelegt, der unter anderem die Sanierung und den Neubau von Freibädern, ein Ende des Schwimmverbots in der Spree, Pools auf Dächern von Neubauten sowie einen kostenlosen Eintritt für Kinder und Jugendliche vorsieht. „Immer weniger Ber­li­ne­r*in­nen können sich einen Sommerurlaub leisten. Gerade für Familien und Alleinerziehende mit wenig Geld sind unsere Schwimmbäder wichtige Orte der Erholung. Badespaß darf nicht am Geld scheitern“, so Wolter.

Dass die Freibäder nicht flexibel je nach Wetterlage geöffnet sind, hat mit Personalmagel zu tun: Denn mit dem Beginn des neuen Schuljahres geht auch das Schul- und Vereinsschwimmen in den Hallenbädern wieder los. Dadurch fehlt das Personal in den Freibädern. Lediglich das Olympiabad und das Prinzenbad hatten bislang bis Ende September beziehungsweise Ende Oktober geöffnet. Ob das nun trotz der Kürzungen des Senats auch in diesem Jahr der Fall sein wird, werden die kommenden Wochen zeigen.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Freibad #Schwimmbad #Schwarz-rote Koalition in Berlin #Kürzungen
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Sonnenschirme am Wannsee

taz-Sommerserie „Berlin geht baden“ (3)

Sommer, Sonne, Rost und Risse

Das Strandbad Wannsee ist an heißen Tagen ein verlässlicher Liebling der Massen. Dass die Anlage in die Jahre gekommen ist, wird in Kauf genommen.
Von Klarissa Krause
insulaner

taz-Sommerserie „Berlin geht baden“ (2)

Früher war mehr Lametta

Die bonbonbunte Fressbudengasse des Insulanerbades erinnert an Imbissstände am Strand von Coney Island. Ein Schwimmbadbesuch im regnerischen Sommer.
Von Uli Hannemann
Wimmelbild mit vielen Badenden am Plötzensee an einem Sommertag

taz-Sommerserie „Berlin geht baden“ (1)

Burkini, FKK und eine alte Lady

Das Geheimnis des Strandbads Plötzensee ist entspannte Diversität. Im privat betriebenen Naturbad treffen sich unterschiedliche Menschen.
Von Andreas Hergeth

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Migration neu denken

So könnte eine humane Fluchtpolitik aussehen

2

Trump-Putin-Gipfel in Alaska

Zwei Reichsbürger unter sich

3

Treffen von Trump und Putin

No Deal

4

Badeverbote und Hitzewellen

Gefangen in der Betonwüste

5

Ökonom über ungerechtes Rentensystem

„Es geht um Umverteilung“

6

CDU-Mann Altmaier zum Flüchtlingssommer

„Wir standen vor einer sehr, sehr schwierigen Situation“