A m S-Bahnhof Hermannstraße sitzen ein Junge und zwei Mädchen auf der Rückenlehne einer Bank und rauchen. Sie sind vielleicht 14, haben ihre Handys im Anschlag und lästern über die Vorbeigehenden. Ich stelle mich in die Nähe einer Frau, die das Geschehen auch beobachtet, und tue so, als würde ich etwas auf meinem Handy lesen.

„So ’ne Jacke hat meine Oma auch“, sagt das eine Mädchen über ein vorbeigehendes Kind. Die anderen lachen. Der Junge beginnt, anderen Kindern zuzuzischen. Sie sind meistens jünger als die drei und es geht etwas Bedrohliches von seinem Zischen aus. Die angezischten Kinder ignorieren ihn verunsichert und bleiben erst in gehörigem Abstand stehen. Ein Junge mit Brille, der vielleicht 10 ist, reagiert aber, und sieht den Jungen fragend an.

„Na los, komm mal her“, ruft der Junge. Der Kleine geht an die Bank und der Große tut so, als würde er ihm die Hand reichen, zieht sie aber in letzter Sekunde weg. Die drei lachen, dann verarschen sie den Jungen wegen seiner Brille. Die Frau neben mir ruft: „Könnt ihr mal die Kinder hier in Ruhe lassen?“ Die drei lachen weiter.

Ein großer Typ in Sportdress mit Sporttasche guckt zu den Dreien, dann uns an. Er runzelt die Stirn, dann fängt er an, wie der Junge zu zischen und ruft ihm zu: „Na komm mal her. Sagste mir mal anständig,Guten Tag'?“

Der Junge sieht plötzlich aus wie ein kleiner 14-Jähriger, zögert, steht dann aber auf und geht zu dem Sporttypen. Man sieht, wie unangenehm es ihm ist. Der Sporttyp gibt ihm die Hand. Sie schütteln Hände und der Sporttyp sagt: „Na also, geht doch mit dem Anständigsein.“

Der Junge geht zurück zur Bank, woraufhin es dort eher still ist. „Ich kenn so Typen von früher“, sagt der Sporttyp zu mir und der Frau. „Da war ich der Kleine.“ Die Frau und ich nicken. „Die brauchen manchmal nur ’ne Denkanregung für zu Hause.“ „Ne? Ham wa uns verstanden?“, ruft er dem Jungen auf der Bank zu. Und der nickt.