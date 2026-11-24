V or ein paar Tagen saß ich mit meinen Freunden L. und J. vor dem Turandot auf der Bergmannstraße in Kreuzberg. Wer im November draußen sitzt, braucht warme Jacken oder gute Laune. Wir hatten beides. L. erzählte beschwingt vom neuen Eartheater-Album „Heavenly Body“. Kannte ich nicht. Eartheater kannte ich auch nicht. Peinlich, sagte L. Ja, peinlich, sagte ich, aber muss man alles kennen? Sieh es mal so, ich bin jetzt 39, also kurz vor der Rente, da kennt man Sachen nicht mehr. Auch du wirst, sobald du erst mal 39 Jahre alt bist, Sachen nicht mehr kennen.

Oder nehmen wir das Universalgenie, den heiligen Johann Wolfgang von Goethe. Der wusste alles! Aber auch der war irgendwann 39 und wusste nicht mehr, für was die jungen Stürmer und Dränger im Moment stürmen und drängen. Aber gestürmt und gedrängt haben sie, davon ist auszugehen. Goethe wusste auch nicht, dass es Dinosaurier gibt, merkte J. an, der bis dahin noch nichts gesagt hatte. Jedenfalls kannte er den Begriff Dinosaurier nicht.

Das Wort Dinosauria – wörtlich ungefähr „schreckliche Echsen“ wurde erst 1842 vom britischen Naturforscher Richard Owen in den wissenschaftlichen Diskurs eingeführt. Und da lag das Weimarer Universalgenie schon unter der Erde. Quasi als Goethe-Fossil.

Sehr interessant, sagte ich, hatte Goethe nicht auch eine riesige Gesteins- und Mineraliensammlung? Tausende Stücke oder so? Ließ er sich nicht Schillers Schädel an den Schreibtisch bringen? Und schob die Frage hinterher, was wohl – um in diesem Bild zu bleiben – die Dinosaurier unseres Zeitalters sein könnten. Also etwas, das im Jahr 2026 direkt vor unserer Nase liegt, was wir aber aufgrund unseres unzureichenden Wissensstandes und unserer mangelnden Vorstellungskraft nicht als solches erkennen können. In deinem Fall, sagte L., ist es das Album „Heavenly Body“ von Eartheater.