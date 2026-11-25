D . und ich hatten uns bei einer Lesung in der Schweiz kennengelernt und sofort verliebt. „Passiert“ war aber noch nichts – außer zwei Lunchverabredungen, bei denen wir uns unser ganzes Leben erzählt hatten. Am ersten Tag hatte es Kaninchenragout gegeben, am zweiten zum Nachtisch Pumpkin Pie – Thanksgiving stand vor der Tür. D. war in den USA aufgewachsen. Verwirrt und aufgeregt hatten wir uns am Bahnhof verabschiedet: Er war ins Atelier gegangen, ich in den ICE nach Berlin gestiegen, überzeugt, dass wir uns nie wiedersehen würden.

Zwei Tage später rief er an. Ich kam von der Arbeit, es regnete stark. Bei jedem anderen wäre ich nicht rangegangen. Mit regennassen Fingern strich ich über den Screen und hob ab. „Ist gerade kein guter Zeitpunkt?“, fragte er. Ich log: „Doch, doch“ und schirmte das Telefon vor dem Regen ab. Am Alexanderplatz überlegte ich, wohin ich flüchten könnte, um mit D. unser Leben zu besprechen. Es gab nur einen Ort: Galeria Kaufhof.

Mit Kopfhörern spazierte ich durch die Feinkostabteilung, wo D. mir seine Kindheit erzählte, dann durch die Unterwäscheabteilung, wo ich ihm meine Jugend schilderte, und landete in der Kosmetikabteilung, wo wir uns über unsere Gegenwarten austauschten. Ich drehte meine Runden und benutzte ein Parfüm nach dem anderen, auf der Suche nach dem Duft, den D. beim letzten Mittagessen getragen hatte: vergeblich. Dann probierte ich andere Produkte: helllilanen Lidschatten, orangefarbenen Lippenstift, magentafarbenes Rouge. Dazu Anti-Aging-Cremes (beziehungsweise Pro-Aging, Happy-Aging oder Age-Reverse-Seren). Im Spiegel sah ich aus wie ein Clown mit Neurodermitis.

Als ich mich umdrehte, stand ein Kaufhausdetektiv hinter mir. Er hatte offensichtlich angenommen, dass ich Tester hatte mitgehen lassen. Ich entschuldigte mich bei D., legte auf und zeigte dem Detektiv meine unschuldige Handtasche.

Zwei Tage später stand D. vor meiner Haustür in Berlin. Zwei Jahre später schloss Galeria Kaufhof auf unbestimmte Zeit wegen Renovierungsarbeiten.