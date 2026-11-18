V or dem Eingang des Bethaniens stehe ich und warte auf einen Freund, um in eine Ausstellung zu gehen. Zwei kleine Frauen kommen des Weges, bleiben eingehakt stehen und sehen beide zu dem Gebäude hoch. Die eine ist kleiner, hat eine zu große Brille im kleinen Gesicht und einen fast bodenlangen hellen Parka an. Die Größere trägt einen dicken Schal und eine Pudelmütze über ihren weißen Haaren. Beide strahlen etwas stilles Fröhliches aus.

Als sie sich umsehen, sagt die Größere: „Entschuldigung. Würden Sie bitte ein Foto von uns machen?“ „Sicher“, sage ich. Die Frau reicht mir ihr Handy: „Das hier ist ein ganz besonderer Ort für uns.“ „Ja“, sagt die Kleine mit der großen Brille. „Wir sind schon seit 70 Jahren befreundet.“ „Ach“, sage ich, „das ist ja toll.“ „Ja“, findet auch die Größere, „wir haben uns damals im Bethanien kennengelernt, wissen Sie, da war es noch ein Krankenhaus. Das war 1956.“ „Da waren Sie ja noch Kinder“, sage ich mit dem Handy in der Hand. Die beiden nicken. „Ich war 12 und sie war 11“, erzählt die Kleinere. „Und wir wurden beide aus dem Urban mit Blinddarmentzündung hierher verlegt. So haben wir uns kennengelernt.“ Ich lächle. „So eine schöne Geschichte“, sage ich. Sie nicken wieder und die Größere sagt: „Jetzt treffen wir uns jedes Jahr hier und gehen essen.“

Die beiden nehmen sich in den Arm und lächeln allerliebst, sodass ich mehrere Fotos mache. Nachdem ich das Handy zurückgegeben habe, bedanken sie sich und gehen eingehakt in das Gebäude. Ich sehe ihnen hinterher und denke an meine Freundin A. Wir haben uns in der 5. Klasse kennengelernt und sind seitdem befreundet. Ich schreibe A.: „Habe grad zwei 70 Jahre befreundete Frauen kennengelernt und hoffe, wir schaffen das auch noch, dann lassen wir es krachen!“ A. antwortet prompt: „Locker schaffen wir das. Das können wir bestimmt noch überbieten.“ Und ich bin auch ganz zuversichtlich.