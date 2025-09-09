piwik no script img

Fehlende KitaplätzeEs fängt schon früh an mit der Ungerechtigkeit

Armutsgefährdete Familien erhalten deutlich seltener einen Kitaplatz, zeigt eine Studie. Das ist nicht nur für die Kinder schlecht.

Kinder turnen auf einem Spielgerät
Nicht alle Kinder erhalten einen Kitaplatz Foto: Malte Ossowski / SVEN SIMON
Ralf Pauli
Von Ralf Pauli

Berlin taz | Ob Eltern in Deutschland einen Kitaplatz erhalten, hängt stark von ihrem Einkommen ab. Das zeigt ein Bericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, der am Dienstag veröffentlicht worden ist. Demnach gehen nur 19 Prozent der ein- bis zweijährigen Kinder aus armutsbetroffenen Familien in eine Kita. Bei Kindern aus besser gestellten Familien ist der Anteil mit 42 Prozent doppelt so hoch. Und das, obwohl beide Gruppen einen ähnlich hohen Betreuungswunsch haben und ein Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz ab dem ersten Lebensjahr besteht.

Auch bei älteren Kindern, bei denen die Betreuungsquote insgesamt deutlich höher liegt, ist der Zusammenhang sichtbar. So besuchen bei den über Dreijährigen 27 Prozent der Kinder aus armutsbetroffenen Familien keine Kita – bei den übrigen Kindern sind es dagegen nur 11 Prozent. „Die Bundesregierung muss diese Ungerechtigkeit beenden und Kitabetreuung für alle ermöglichen“, forderte der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, Joachim Rock.

Die Studie zeigt, dass die ungleichen Chancen auf staatliche Kinderbetreuung sogar noch stärker ausfallen, wenn man die gewährten Betreuungszeiten berücksichtigt. So werden Kinder aus einkommensschwächeren Familien, wenn sie denn in die Kita gehen, häufig deutlich kürzer betreut. Bei den über Dreijährigen etwa erhält nicht mal ein Drittel dieser Kinder eine Betreuung für 25 oder mehr Stunden – bei den einkommensstärksten Familien hingegen sind dies fast zwei Drittel.

Für die betroffenen Eltern hat der erschwerte Kitazugang erhebliche Folgen: Allen voran sind ihre Möglichkeiten, selbst arbeiten zu gehen und somit aktiv aus der Armutsgefährdung rauszukommen, stark eingeschränkt, warnen die Au­to­r:in­nen der Studie: „Fehlende Kindertagesbetreuung ist aus dieser Sicht eine Lose-Lose-Lose-Situation für Familien, Wirtschaft und den Staat.“ In vielen Fällen sei es auch „eine Lose-Situation für das Kind, da es um vielfältige Bildungsanregungen und Peer-Kontakte gebracht wird“.

Ungleichheiten früh sichtbar

Auch Bil­dungs­for­sche­r:in­nen betonen, wie wichtig ein früher Kitabesuch für Kinder aus sozial benachteiligten Familien wäre. Schon mit zwei Jahren zeigen sie im Schnitt einen geringeren Wortschatz und niedrigere soziale Kompetenzen. Studien belegen, dass Kinder aus weniger privilegierten Verhältnissen in ihrer Entwicklung stärker vom Kitabesuch profitieren als Kinder aus eher privilegierten Familien.

Der vorliegende Bericht bestätigt eine Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) aus dem Jahr 2023, die bereits auf die ungleichen Chancen auf einen Kitaplatz hinwies. „Erneut zeigen die Ergebnisse, dass Familien, die von einem Kitaplatz besonders profitieren würden, unterrepräsentiert sind“, sagte die BiB-Direktorin C. Katharina Spieß der taz. Aus ihrer Sicht muss der Staat besser über Zugänge informieren, „und auch darüber, wie die Kosten für niedrige Einkommen übernommen werden können, sofern der Kitaplatz nicht ohnehin gebührenfrei ist“.

Bürokratische Hürden

Zwar sind Eltern, die Transferleistungen beziehen, auf Antrag von Kitagebühren befreit. Die Studie des Paritätischen zeigt jedoch, dass in der Praxis vielen von ihnen trotzdem vergleichsweise hohe Kosten für die Betreuung entstehen – offensichtlich scheitern sie an der Bürokratie. Die Au­to­r:in­nen fordern, entsprechende Familien automatisch von den Kosten zu befreien. Zudem soll der Bund dauerhaft in Kitas investieren.

Das haben Union und SPD nicht vor. Sie planen aber deutlich mehr Geld für den Kitaausbau ein als noch unter der Ampel. 2026 sollen das 6,5 Milliarden Euro sein.

Aus Sicht der linken Fraktionsvorsitzenden Heidi Reichinnek reicht das nicht aus. „Im Ergebnis wird die soziale Spaltung befördert statt reduziert“. Daher würde die Linke das Thema „auch in den Haushaltsverhandlungen auf die Agenda setzen und mit unserem Kita-Gipfel im Herbst mit allen relevanten Akteuren Druck machen.“

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Kita-Finanzierung #Kita-Ausbau #Paritätischer Wohlfahrtsverband #Chancengleichheit
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Kleinkinder auf einer Straße Hand in Hand

Kinder benachteiligter Familien

Wenn die Kita schon zu spät ist

Eine Langzeitstudie zeigt, wie stark soziale Ungleichheiten bereits im Alter von zwei Jahren sichtbar werden. Was muss der Staat tun?
Von Ralf Pauli
Erzieherinnen sprechen mit Kindern in einer Sprachkita in München

Sprachförderung im Vorschulalter

Noch nicht im Raster

Die ersten Lebensjahre sind zentral für gute Bildungschancen. Bund und Länder wollen deshalb mehr Sprachförderung. Das allein wird nicht reichen.
Von Ralf Pauli
Zwei Kinder hocken auf einer Leiter und gucken durch die Stufen

Fehlende Plätze in Kitas

Und raus bist du!

In Deutschland fehlen hunderttausende Kita-Plätze, besonders für die ganz Kleinen. Wie gehen Be­treue­r:in­nen mit der angespannten Lage um?
Von Ralf Pauli, Adefunmi Olanigan, Alena Wacenovsky und Anastasia Zejneli
Grafik mit dem Cover der wochentaz, der täglichen Print-Ausgabe und der Le Monde Diplomatique, daneben ein Smartphone mit einem Titelblatt aus der taz-E-Paper-App

Das letzte Papier-Abo vor der Seitenwende

Noch gehört der Werktag dem Papier

Ab 20. Oktober erscheint die taz an Werktagen ausschließlich digital. Für alle, die zum Papier-Abschied noch mal 100 % konzernfreien Journalismus gedruckt lesen möchten, bieten wir jetzt das 5-Wochen-Abschiedsabo.
  • 5 Wochen gedruckte taz an allen Werktagen für nur 20 Euro
  • Inklusive der gedruckten Wochentaz am Samstag
  • Inklusive Zugriff auf alle digitalen Ausgaben
  • 100% konzernfreier und meinungsstarker Journalismus
Bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Historikerin über rechte Körperpolitik

Die Fantasie vom schönen Volk

2

Linken-Bashing in der „Zeit“

Vom bürgerlichen Drang, über Mitte und Norm zu herrschen

3

US-Verteidigungsministerium umbenannt

Kriegsminister gibt es wieder

4

Prozess gegen Flücht­lings­hel­fe­r

Hilfe als Straftat?

5

Höhere Bemessungsgrenzen

Gutverdienende sollen mehr Sozialabgaben zahlen

6

Die Grünen und das Verbrenner-Aus

Peinliches Manöver, aber Kurve gekriegt