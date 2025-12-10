piwik no script img

Familien und GeldmangelArme haben Angst, schlechte Eltern zu sein

Alleinerziehende und kinderreiche Familien in Armut haben oft das Gefühl, ihren Kindern nicht gerecht werden zu können, so eine Studie.

Ein Kind mit pinker Jacke schaukelt im Stehen
Ein Hochhaus in Meschenich bei Köln Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance
Barbara Dribbusch

Aus Berlin

Barbara Dribbusch

Die neuen schicken Sneakers, das Geschenk für den Kindergeburtstag, eine Reise: Bei Familien, die mit dem Geld nur so knapp über die Runden kommen und nichts für Extras übrig haben, besteht die Sorge, durch die materielle Knappheit ihrer Elternrolle nicht gerecht werden zu können. Dies gilt besonders für Alleinerziehende. So lautet das Ergebnis einer Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung, (BiB), die sich auf Befragungen von mehreren Tausend Personen im Alter zwischen 20 und 52 Jahren bezieht.

Die Stu­di­en­au­to­r:in­nen unterschieden dabei zwischen „objektiver“ und „subjektiver“ Armut. Als objektiv armutsgefährdet gilt, wer weniger als 60 Prozent des mittleren Haushaltseinkommens zur Verfügung hat, gewichtet nach Haushaltsgröße. Als „subjektiv“ arm wird definiert, wer angibt, nur „mit großen Schwierigkeiten“ mit dem Einkommen zurechtzukommen.

Bei Alleinerziehenden ist dieser Druck besonders stark. 25,6 Prozent von ihnen sind armutsgefährdet, das ist der höchste Wert unter allen Familienkonstellationen. Sogar etwas mehr, nämlich 26,7 Prozent, empfinden „subjektive Armut“, haben also das Gefühl, mit ihrem Geld nur unter Schwierigkeiten klarzukommen.

Unter den Familien mit drei und mehr Kindern sind 18,4 Prozent armutsgefährdet, das ist der zweithöchste Wert. Aber etwas weniger, nämlich 15,8 Prozent dieser Befragten, empfanden sich selbst subjektiv als arm, gaben also an, mit ihrem Geld kaum klarzukommen. Womöglich bildet eine große Familie auch einen gewissen Schutz gegen das Gefühl, arm zu sein, zumal sich in großen Familien auch kostengünstiger wirtschaften lässt.

Das Gefühl, arm zu sein oder nicht, hat auch Auswirkungen auf das Empfinden, „die eigene Elternrolle ausfüllen zu können“, sagte Jan Brülle, einer der Au­to­r:in­nen der Studie, am Mittwoch. Diese Sorge betrifft vor allem Alleinerziehende.

Armut und Elternrolle

Von den Alleinerziehenden, die sich selbst als „arm“ einschätzten, erklärten fast 17 Prozent, der Elternrolle nicht gerecht werden zu können. Von denjenigen, die sich nicht als arm betrachteten, hatten nur gut 6 Prozent die Sorge, ihre Elternrolle nicht ausfüllen zu können.

Unter den Familien mit drei und mehr Kindern, die sich als arm betrachteten, sagten 11,5 Prozent, sie hätten Probleme, ihrer Elternrolle gerecht zu werden. Eine bessere materielle Lage hilft hier nicht so durchschlagend wie bei den Alleinerziehenden. Denn unter den Kinderreichen, die sich nicht als arm einschätzten, erklärten immerhin noch 9 Prozent, sie hätten das Gefühl, ihrem Nachwuchs nicht gerecht werden zu können.

Das Klischee der Alleinerziehenden, die vom Bürgergeld lebt, ist dabei mit Vorsicht zu betrachten. „Bei alleinerziehenden Frauen ist die Erwerbstätigkeit höher als in jeder anderen Familienkonstellation mit Kindern“, erklärte Studienmitautor Sebastian Will.

Nur 19 Prozent der alleinerziehenden Frauen sind nicht erwerbstätig, während dies bei Familien mit ein bis zwei Kindern fast 23 Prozent sind, bei Familien mit drei und mehr Kindern fast 40 Prozent. Unter den Alleinerziehenden arbeiten sogar gut 37 Prozent in Vollzeit. Allerdings sind unter diesen Vollzeit arbeitenden Frauen immerhin fast 14 Prozent noch armutsgefährdet. Dies zeigt, dass selbst ein Vollzeiteinkommen plus Kindergeld manchmal eben nicht ausreicht, um einen Ein-Eltern-Haushalt über die Schwelle der Armutsgefährdung zu heben.

Will erklärte, ein Schlüssel zur Verbesserung der Erwerbstätigkeit sei eine verlässliche und flexible Kinderbetreuung. Dazu müssten staatliche Transferleistungen passgenau ein zu geringes Einkommen ergänzen. Rund 27 Prozent der Alleinerziehenden und 33 Prozent der armutsgefährdeten Familien finden laut BiB keine oder keine ausreichenden Betreuungsplätze.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Alleinerziehende #Kinderarmut #Familie
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine gehäkelte Tischdecke mit einer Schale Münzen
Miete und Lebensmittel Ärmere Haushalte zahlen mehr

Immer mehr Menschen droht Armut wegen steigender Preise. Bei Ärmeren geht der Großteil des Einkommens für Lebensmittel und Wohnen drauf.

Portrait von Martyna Linartas, die auf einem gelben Stuhl sitzt
Politologin über soziale Ungleichheit „Ich habe die Extreme kennengelernt“

Ungleiche Verteilung von Vermögen kennt Martyna Linartas aus ihrer Familie. Ein Gespräch über Erben und Gerechtigkeit, Wahnsinn, Neid und die AfD.

Interview von Stefan Reinecke und Anna Lehmann
Kleinkinder auf einer Straße Hand in Hand
Kinder benachteiligter Familien Wenn die Kita schon zu spät ist

Eine Langzeitstudie zeigt, wie stark soziale Ungleichheiten bereits im Alter von zwei Jahren sichtbar werden. Was muss der Staat tun?

Von Ralf Pauli
Das Beste aus zwei Welten: Ein Smartphone mit der digitalen taz-App liegt lässig auf der gedruckten wochentaz. Die perfekte Bild-Kombi für alle, die gerne gemütlich blättern und unterwegs scrollen.
10 Wochen taz komplett für 10 Euro

taz digital + wochentaz print ausprobieren

Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört. 100% konzernfrei. Am Wochenende gedruckt und werktags digital in der vielleicht besten Zeitungs-App Deutschlands.

  • Die tägliche taz werktags digital in der App
  • Die wochentaz am Samstag in der App und im Briefkasten
  • Gut zu lesen: Die taz App wird von User:innen durchschnittlich mit 4,8 von 5 Sternen bewertet
Mehr erfahren

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
Social-Media-Verbot für Jugendliche Australiens Experiment an Heranwachsenden
2
Anton Hofreiter zum Ukraine-Krieg „Die Ukraine kann den Deal nicht annehmen“
3
Debatte über Rentenreform Wer später anfängt, soll später aufhören
4
Australien Weltweit erstes Social-Media-Verbot für Jugendliche
5
Rente in der Zukunft Beamte und Vermögende ins System – es ist möglich!
6
Prozess gegen Antifaschisten in Berlin Es war der Neonazi, der zustach