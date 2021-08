Explosionen in Kabul : Mindestens 13 Tote

Mehrere Menschen wurden bei den Anschlägen getötet. Merkel, Kramp-Karrenbauer und Maas äußern sich. Die aktuelle Nachrichtenlage im Ticker.

Am Donnerstagnachmittag haben sich außerhalb des Flughafens von Kabul zwei Explosionen ereignet. Das vermeldeten der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, ebenso wie Charles Lister, ein international anerkannter Sicherheitsexperte. Bei beiden Explosionen handele es sich um Selbstmordanschläge, so Lister. Der erste fand um 17.50 Uhr (Ortszeit) an einem der Zugänge zum Flughafen statt, der zweite vor dem Baron Hotel in unmittelbarer Nähe des Flughafens.

Die Zahlen über Todesopfer sowie Verletzte variieren je nach Quelle. Russland spricht – Stand 18.50 Uhr – von mindestens 13 Toten, die Taliban – Stand 19.30 Uhr – von 20. Während Russland von 15 Verletzten ausgeht, sprechen die Taliban von 52. Ein Kabuler Krankenhaus hingegen berichtet von etwa 60 Verletzten. Laut der US-Regierung sind auch mehrere US-Soldat*innen getötet worden. Deutsche Sol­da­t*in­nen sind nicht unter den Opfern.

Am Abend verurteilte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Attacke als „niederträchtigen Anschlag“. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) sprach von „feigen terroristischen Attentaten“. Außenminister Heiko Maas (SPD) sprach von Bildern, die „bis ins Mark“ gehen und möchte durch Verhandlungen mit Ländern wie der Türkei und Tadschikistan Ausreiseperspektiven schaffen. Auch die Taliban verurteilten die Anschläge. Die EU-Spitzen fordern einen Kampf gegen Terrorismus. (jdo)

20.04 Uhr: Guterres holt Vetomächte für Krisensitzung zusammen

UN-Flüchtlingshochkommissar Filippo Grandi hat an die Weltgemeinschaft appelliert, die Menschen in Afghanistan nicht allein zu lassen. Jetzt sei der Zeitpunkt, mehr für gefährdete Af­gha­n:in­nen und für die Menschen zu tun, die in die Nachbarländer geflohen sind, twitterte Grandi am Donnerstagabend.

Angesichts der angespannten Sicherheitslage in Afghanistan lud UN-Generalsekretär António Guterres die Vetomächte zu einer Krisensitzung ein. Laut Diplomatenkreisen sollen die Botschafter der USA, Chinas, Russlands, Großbritanniens und Frankreichs am Montag in New York mit dem UN-Chef zusammenkommen, um sich über die Lage auszutauschen. (dpa/tat)

19.55 Uhr: Britische Rettungsmission wird trotz Anschlag fortgesetzt

Die britischen Streitkräfte wollen ihre Evakuierungsmission trotz des tödlichen Anschlags am Flughafen in Kabul fortsetzen. Das sagte Premierminister Boris Johnson nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts am Donnerstagabend. Der Premier verurteilte die Tat als „barbarisch“ und sprach den USA sowie „dem afghanischen Volk“ sein Beileid aus. Es habe sich wohl um eine Serie von Attacken gehandelt, so Johnson weiter. Zu geheimdienstlichen Erkenntnissen über die Hintergründe wollte er sich nicht äußern. Es sei aber „beinahe sicher“, dass auch Mitglieder der Taliban unter den Opfern seien, so Johnson.

Mit dem Fortschritt der Evakuierungen zeigte sich Johnson zufrieden. Der größte Teil derjenigen, die evakuiert werden sollten, sei bereits außer Landes gebracht. (dpa)

19.48 Uhr: Maas will Ausreiseperspektiven schaffen

Auch Außenminister Heiko Maas (SPD) zeigte sich tief betroffen von den Ereignissen am Flughafen Kabul. „Die Bilder sind grauenhaft und gehen bis ins Mark“, sagte Maas am Donnerstagabend in Berlin. Der Außenminister bestätigte, dass mehrere amerikanische Sol­da­t:in­nen unter den Opfern seien. Man habe derzeit aber keine Informationen über Opfer mit deutscher Staatsangehörigkeit.

Wie zuvor Bundeskanzlerin Angela Merkel und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer sicherte auch Maas den noch in Afghanistan verbliebenen deutschen Staats­bür­ge­r:in­nen und Ortskräften Hilfe und die Möglichkeit der Ausreise zu. Dazu zählten auch Personen, die für Medien oder zivilgesellschaftliche Organisationen gearbeitet hätten. Maas betonte, man wolle eine Ausreiseperspektive schaffen.

Der Außenminister wird am Sonntag zu einer Reise in die Region aufbrechen. Ziel ist es, über Verhandlungen mit Tadschikistan, Usbekistan, aber auch der Türkei und Qatar die Ausreise gefährdeter Menschen zu ermöglichen. Man sei auch zu Gesprächen mit den Taliban bereit, sagte Maas. Für die unmittelbare Nothilfe hatte die Bundesregierung den Hilfsorganisationen der Vereinten Nationen 100 Millionen Euro bereitgestellt. (tat)

19.39 Uhr: Baerbock erschüttert über Anschlagsserie in Kabul

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat sich erschüttert über die Anschläge am Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul gezeigt. „Da zieht sich alles bei mir zusammen“, sagte Baerbock nach Angaben des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) bei einer RND-Diskussionsveranstaltung am Donnerstagabend in Hannover. Sie kritisierte zudem das Vorgehen der Bundesregierung in Afghanistan scharf.

Die Regierung habe bewusst nicht die Entscheidung getroffen, Menschenleben zu retten, sagte Baerbock. Warnungen der deutschen Botschaft vor Ort seien überhört worden. Die Regierung habe innenpolitische über außenpolitische Motive gestellt, um keine neue Flüchtlingsdebatte zu haben. Das alles müsse aufgearbeitet und die Fehler klar benannt werden. (afp)

19.25 Uhr: Bis zu 20 Tote laut Taliban

Bei den Anschlägen am Flughafen von Kabul sind bis zu 20 Menschen getötet und 52 verletzt worden. Der Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid sagte der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag, nach ersten Informationen seien „zwischen 13 und 20“ Menschen getötet worden. Am Donnerstagabend waren mindestens zwei Anschläge vor dem Flughafen der afghanischen Hauptstadt verübt worden, wo tausende Menschen auf einen Platz in einem der letzten westlichen Evakuierungsflugzeuge warteten. (afp)

19.23 Uhr: Mehrere US-Soldaten getötet

Bei dem Anschlag außerhalb des Flughafens von Kabul sind nach Angaben der US-Regierung mehrere amerikanische Soldaten getötet worden. Das teilte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, am Donnerstag mit, ohne eine genaue Zahl zu nennen. Mehrere US-Soldaten seien verletzt worden, auch mehrere Afghanen seien der Attacke zum Opfer gefallen. Die Nachrichtenagentur Reuters meldete später mindestens zehn tote US-Soldaten und nennt US-Kreise als Quelle. (dpa/rtr)

19.20 Uhr: EU-Spitzen fordern Kampf gegen Terrorismus

Die Spitzen der EU haben nach dem Anschlag am Flughafen von Kabul zu einer entschlossenen Fortsetzung des Kampfes gegen den Terrorismus aufgerufen. „Die internationale Gemeinschaft muss eng zusammenarbeiten, um ein Wiederaufflammen des Terrorismus in Afghanistan und an anderen Orten zu verhindern“, forderte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. EU-Ratspräsident Charles Michel kommentierte: „Wir müssen sicherstellen, dass die derzeitige Instabilität nicht zu einer Wiederholung des Terrorismus führt.“

Beide forderten zudem, alles zu tun, um die Sicherheit der Menschen am Flughafen von Kabul zu gewährleisten. Ein sicherer Zugang bleibe unverzichtbar, so Michel. Ähnlich äußerte sich auch EU-Parlamentspräsident David Sassoli. Er schrieb über Twitter: „Die EU-Staaten müssen die Kraft finden, die europäischen Bürger und diejenigen, die sich bedroht fühlen, in Sicherheit zu bringen.“

Der Anschlag wurden von den EU-Spitzen als feige, menschenverachtend und grausam verurteilt. (dpa)

19.16 Uhr: Bundeswehr beendet Evakuierungsflüge

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat die Anschläge am Flughafen Kabul aufs Schärfste verurteilt. „Dies waren feige terroristische Attentate“, sagte Kramp-Karrenbauer am Donnerstagabend in Berlin. Deutsche Sol­da­t:in­nen seien nicht verletzt worden. Zur Identität der Opfer lägen derzeit keine Informationen vor. Die Bundeswehr hatte am Donnerstag ihre Evakuierungsflüge beendet.

Nach Angaben von Kramp-Karrenbauer seien alle Soldat:innen, Di­plo­ma­t:in­nen und Po­li­zis­t:in­nen aus Kabul ausgeflogen worden. Insgesamt konnten 5.347 Personen aus mindestens 45 Nationen mithilfe der Bundeswehr Afghanistan verlassen. Die Verteidigungsministerin sicherte Ortskräften und ihren Familien zu, dass die Bundesregierung zu ihrer Verantwortung stehe. Man setze alles daran, dass die von den Taliban zugesicherten Garantien auch wirklich geltend gemacht würden. „Für sie ist das Ende dieser Luftbrücke der Moment größter Sorge.“

Zu #Afghanistan: Der letzte A400M der Bundeswehr hat den afghanischen Luftraum verlassen, er ist 18.20 Uhr in #Kabul gestartet. Der militärische Evakuierungseinsatz ist beendet.

Der Schutz unserer Soldatinnen und Soldaten hat Priorität - alle sind wohlbehalten auf dem Rückweg. pic.twitter.com/FtjCZlRadM — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) August 26, 2021



Der Schutz unserer Soldatinnen und Soldaten hat Priorität - alle sind wohlbehalten auf dem Rückweg. pic.twitter.com/FtjCZlRadM — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) August 26, 2021

Kramp-Karrenbauer hatte in den vergangenen Tagen mehrfach vor Terroranschlägen gewarnt. Die Anschläge hätten deutlich gemacht, dass eine Verlängerung des Einsatzes vor Ort nicht möglich sei, sagte die Verteidigungsministerin. (tat)

19.03 Uhr: Taliban verurteilen Anschläge

Die Taliban haben die tödlichen Anschläge vor dem Kabuler Flughafen scharf verurteilt. Sie hätten sich in einer Gegend ereignet, die von US-Truppen kontrolliert werde, erklärte Sabihullah Mudschahid, der Sprecher der militant-islamistischen Gruppe. Man behalte die Sicherheitslage aufmerksam im Blick, ergänzte er.

Für Bombenexplosionen vor dem Flughafen war nach einer Einschätzung aus US-Kreisen der afghanische Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat verantwortlich. Der IS agiert unabhängig von den Taliban und gilt als radikaler als die Gruppe, die kürzlich die Macht in Afghanistan übernahm. (ap)

18.48 Uhr: Merkel spricht über „niederträchtigen Anschlag“

Nach den Anschlägen in der afghanischen Hauptstadt Kabul hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel bestürzt geäußert. „Das ist ein absolut niederträchtiger Anschlag“, sagte Merkel am Donnerstagabend in Berlin. Die Terroristen hätten auf Menschen gezielt, die vor den Flughafentoren auf ihre Evakuierung warteten. Ihre Gedanken seien bei den Opfern und ihren Angehörigen. Angesichts der aktuellen brenzligen Lage in Afghanistan, wies Merkel erneut auf das hohe Risiko des Evakuierungseinsatzes hin. Den Menschen, die derzeit noch auf eine Ausreise hoffen, versicherte sie, dass man sie nicht vergessen werde.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer und Außenminister Heiko Maas wollen sich mit Details zur Lage in Afghanistan am Abend äußern. (tat)

18.41 Uhr: Briten geben Warnung für afghanischen Luftraum aus

Die britische Regierung warnt nach eigenen Angaben Fluggesellschaften davor, im afghanischen Luftraum unterhalb von 25.000 Fuß (etwa 7,6 Kilometer) zu fliegen. (reuters)

18.40 Uhr: A400M-MedEvac der Bundeswehr landet in Kabul

Nach dem Anschlag in Kabul hat die Bundeswehr ein für die Versorgung von Verletzten ausgerüstetes Transportflugzeug A400M zurück zum Flughafen der afghanischen Hauptstadt geschickt. Die für mögliche Notfälle im Luftraum über Kabul bereitgehaltene Maschine landete am Abend nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur außerplanmäßig und bot den US-Amerikanern Hilfe bei der Versorgung an. Zudem wurden zwei deutsche Soldaten aufgenommen, die während des Chaos nach der Explosion vor dem Flughafen noch am Boden geblieben waren. (dpa)

18.10 Uhr: Nato-Generalsekretär verurteilt Terroranschlag

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat sich entsetzt über die jüngsten Ereignisse in der afghanischen Hauptstadt geäußert. „Ich verurteile den grausamen Terroranschlag vor dem Flughafen Kabul auf das Schärfste“, teilte er am Donnerstag mit. Priorität der Nato bleibe es, möglichst schnell möglichst viele Menschen in Sicherheit zu bringen. Seine Gedanken seien bei allen Betroffenen des Anschlags und ihren Angehörigen. (dpa)

18.00 Uhr: Frankreich will noch „mehrere hundert“ Afghanen aus Kabul retten

Ungeachtet der Anschläge in Kabul will Frankreich seine Evakuierungsflüge nach Möglichkeit fortsetzen. Präsident Emmanuel Macron sagte am Donnerstag bei einem Besuch in Dublin, sein Land werde alles versuchen, um noch „mehrere hundert Menschen“ aus Afghanistan zu retten.

Macron sagte, es warteten noch 20 Busse mit Afghanen und binationalen Staatsangehörigen in der Nähe des Kabuler Militärflughafens, die Frankreich über die Vereinigten Arabischen Emirate ausfliegen wolle. Es gebe aber keine Garantie, dass dies gelinge, „denn wir haben die Sicherheitslage nicht unter Kontrolle“.

Macron räumte ein: „Wir können nicht alle afghanischen Menschen schützen, die wir schützen wollten.“ Der französische Botschafter in Kabul, David Martinon, soll Afghanistan nach den Worten Macrons in Kürze verlassen. Er hatte die Evakuierungsflüge nach Paris mit koordiniert. (afp)

17.51 Uhr – USA vermuten IS-Chorassan hinter Anschlag

Die US-Behörden gehen davon aus, dass die Extremisten-Gruppe IS-Chorassan hinter dem Angriff am Kabuler Flughafen steckt. Das sagt ein Insider, der mit Unterrichtungen des Kongresses vertraut ist. (reuters)

17.55 Uhr: Macron schätzt Lage weiterhin als extrem gefährlich ein

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat vor einer weiterhin „extrem gefährlichen“ Lage in der afghanischen Hauptstadt Kabul und am Flughafen der Stadt gewarnt. Die Umstände der Explosionen dort seien noch sehr unklar, sagte Macron bei einem Besuch in der irischen Hauptstadt Dublin am Donnerstag. Es sei aber klar, dass es ein erhöhtes Niveau an Spannungen dort gebe. Man sei sich von Anfang an über die Risiken im Klaren gewesen, so der französische Präsident weiter. (dpa)

17.42 Uhr: Mindestens 13 Tote laut Russland

Vor dem Kabuler Flughafen hat es nach russischen Angaben einen Doppelanschlag mit vielen Opfern gegeben. Mindestens 13 Menschen seien getötet und 15 weitere verletzt worden, als es vor dem Airport der afghanischen Hauptstadt am Donnerstag zu zwei Explosionen gekommen sei, teilte das Außenministerium in Moskau mit. (ap)

17.35 Uhr: Mindestens sechs Tote

Bei einem Anschlag am Flughafen Kabul sind der Nichtregierungsorganisation Emergency zufolge mindestens sechs Menschen getötet worden. Mehr als 60 weitere seien verletzt worden, teilte Emergency am Donnerstag auf Twitter mit. Die Nichtregierungsorganisation betreibt ein Krankenhaus vor Ort und berichtete, dass sechs Menschen tot in ihre Klinik eingeliefert worden seien.

Vor dem Flughafen hat es nach ersten Erkenntnissen zwei Explosionen gegeben – eine an einem der Flughafentore und eine bei einem nahe gelegen Hotel. Das US-Verteidigungsministerium berichtete, dass bei der Explosion an einem der Flughafentore auch Amerikaner zu Schaden gekommen seien.(dpa)

17.10 Uhr: USA bestätigen zweite Explosion

Ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums bestätigt, dass es in der Nähe des Flughafens mindestens eine weitere Explosion gegeben hat. Die erste Detonation sei das Ergebnis eines „komplexen Angriffes“, der US- und zivile Opfer zur Folge gehabt habe. (reuters)

16.57 Uhr: Russland spricht von mindestens zwei Toten

Vor dem Flughafen in Kabul hat es nach russischen Angaben einen Selbstmordanschlag gegeben. Dabei seien mindestens zwei Menschen getötet und 15 weitere verletzt worden, teilte das Außenministerium am Donnerstag mit. (reuters)

16.55 Uhr: Ankara sprich von zwei Explosionen außerhalb des Flughafens in Kabul

Nachdem andere Seiten bisher nur eine Explosion in Kabul gemeldet haben, spricht das türkische Verteidigungsministerium von zwei Explosionen: „Es gibt keine Schäden oder Verluste in unserer Einheit“, schrieb das Ministerium in Ankara am Donnerstag auf Twitter.

Ein auf Twitter geteiltes Bild, das offenbar vom Inneren des Flughafengeländes aufgenommen wurde, zeigte eine große Rauchwolke. Der lokale Fernsehsender ToloNews veröffentlichte auf Twitter Bilder, auf denen zu sehen ist, wie Verletzte in Schubkarren transportiert werden.

Der gut vernetzte afghanische Journalist Bilal Sarwari schrieb auf Twitter, ein Selbstmordattentäter habe sich in einer großen Menschenmenge in die Luft gesprengt. Mindestens ein weiterer Angreifer habe danach das Feuer eröffnet. Sarwari berief sich auf mehrere Augenzeugen in dem Gebiet.

Nach der Explosion hätten US-Soldaten an einem anderen Flughafengate Tränengas eingesetzt, um die Menschen auseinander zu treiben, sagte ein Bewohner Kabuls, der an diesem Gate war. Er schätzte, zu dem Zeitpunkt seien dort 2000 bis 4000 Menschen gestanden. Mehrere Frauen und Mädchen seien durch das Tränengas verletzt worden. (dpa)

16.47 Uhr: Zweite Explosion vor Hotel

Der international anerkannte Sicherheitsexperte Charles Lister meldet auf Twitter, es habe eine weitere Explosion vor dem Baron Hotel gegeben – und weitere Opfer.

In dem Hotel hatten die USA und andere westliche Staaten Menschen untergebracht, die mit Evakuierungsflügen außer Landes gebracht werden sollten. Wegen der gefährlichen Lage am Flughafen waren einige von ihnen von dort mit Hubschraubern abgeholt worden. (jdo)

BREAKING -- 2nd suicide detonation confirmed, likely near the Baron Hotel, more casualties.

U.S. Embassy ordering all citizens to flee the airport zone altogether. — Charles Lister (@Charles_Lister) August 26, 2021



U.S. Embassy ordering all citizens to flee the airport zone altogether. — Charles Lister (@Charles_Lister) August 26, 2021

Pentagon bestätigt „Opfer“ bei Explosion in Kabul

Bei der Explosion vor dem Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mehrere Menschen verletzt oder getötet worden. Pentagon-Sprecher John Kirby erklärte am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter, es gebe „eine unbekannte Zahl von Opfern“. Die Bundeswehr erklärte auf Twitter, ihre Einsatzkräfte seien nicht betroffen. (afp)

16:45 Uhr Letzte geplante Rettungsflüge der Bundeswehr in Kabul gestartet

Die letzten Maschinen der Bundeswehr zur Rettung von Deutschen und einheimischen Mitarbeitern aus Afghanistan sind am Donnerstag abgehoben. Die letzten drei Flugzeuge starteten nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am frühen Abend (Ortszeit) vom Flughafen Kabul aus mit dem Ziel Taschkent in Usbekistan. (dpa)

16:40 Uhr: Taliban sprechen von mindestens 13 Toten

Die Zahl der Toten und Verletzten ist bisher nicht gesichert und variiert je nach Quelle. Der Sender „Al-Jazeera“ berichtet unter Berufung auf Taliban-Sicherheitskreise von elf Toten und Verwundeten bei der Explosion. Darunter seien Ausländer. Ein Taliban-Vertreter jedoch berichtet, mindestens 13 Menschen seien getötet worden. Darunter seien Kinder und viele Wachen der Taliban. (mit reuters)

16.30 Uhr: Bundeswehr: keine deutschen Sol­da­t*in­nen betroffen

Die Bundeswehr hat auf ihrem offiziellen Twitter-Account die Explosion von 15.20 Uhr im Außenbereich des Flughafens bestätigt. „Einsatzkräfte waren nicht betroffen.“ (jdo)

16.10 Uhr: Explosion vor dem Flughafen Kabul

Außerhalb des Flughafens der afghanischen Hauptstadt Kabul ist es zu einer Explosion gekommen. Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, schrieb am Donnerstag auf Twitter: „Wir können eine Explosion außerhalb des Kabuler Flughafens bestätigen.“

In deutschen Sicherheitskreisen wurde von einem Anschlag gesprochen. Ob deutsche Staatsbürger oder Bundeswehrsoldaten betroffen sind, war demnach zunächst unklar. Es gebe Verletzte. Unklar sei noch, ob und wenn ja wie viele Tote es gegeben habe. Es herrsche Chaos. Das Attentat sei von außerhalb des Flughafens verübt worden, nicht von einer oder mehreren Personen, die sich auf das Gelände des Flughafens geschmuggelt hätten, hieß es weiter.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

Der französische Botschafter in Afghanistan, David Martinon, warnte im Kurzbotschaftendienst Twitter vor einer womöglich drohenden zweiten Explosion. Wer sich an den Zugängen zum Flughafen aufhalte, solle sich so schnell wie möglich in Sicherheit bringen. (mit dpa/afp)