Die USA haben am Samstag Venezuela angegriffen. Nach Angaben von US-Präsident Trump wurde Venezuelas Präsident Maduro „verhaftet“ und außer Landes gebracht.

10.55 Uhr: Venezuela kündigt „massiven“ Einsatz all seiner militärischen Mittel an

Wegen des US-Angriffs auf Venezuela hat das südamerikanische Land am Samstag einen „massiven“ Einsatz all seiner militärischen Mittel angekündigt. In einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums in Caracas wurde den USA überdies vorgeworfen, auch Wohngebiete mit Zivilisten bombardiert zu haben. (afp)

10.42 Uhr: Trump kündigt Pressekonferenz an

US-Präsident Trump verkündet in einem social media post, Venezuelas Präsident Nicolás Maduro und seine Frau in Gewahrsam genommen wurden und zur Stunde aus dem Land geflogen werden. Trump befindet sich derzeit in seinem Anwesen in Mar-a-Lago in Florida und hat dort für 11 Uhr Ortszeit eine Pressekonferenz angekündigt. (sny)

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen: CNN-Video über Angriffe in Caracas Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Videos from Venezuela shows smoke and explosions in Caracas. The first blast was recorded at approximately 1.50am local time. Follow live updates: https://cnn.it/3YU5vUN



[image or embed] — CNN (@cnn.com) 3. Januar 2026 um 10:07

10.40 Uhr: Venezuelas Verteidigungsminister meldet sich lebend

Venezuelas Verteidigungsminister, General Vladimir Padrino Lopez, hat sich als erstes Regierungsmitglied an die Öffentlichkeit gewendet. Zuvor war auf X spekuliert worden, der General sei Opfer des US-Angriffs geworden. Padrino Lopez gilt als einer der engsten Mitarbeiter der Maduro-Regierung. (sny)

10.37 Uhr: Kuba verurteilt den US-Angriff

Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel verurteilt den US-Angriff auf Venezuela als „kriminellen Attacke“. Er fordert die internationale Gemeinschaft zu einer „dringende Reaktion“ auf. (sny)

10.35 Uhr: Trump bestätigt Angriff in Venezuela – Maduro gefangen genommen

US-Präsident ⁠Donald Trump hat bestätigt, dass die USA Venezuela angegriffen haben. Es habe sich ⁠um ‍einen großangelegten Angriff ⁠gegen das Land und seinen Anführer gehandelt, teilte Trump am Samstag mit. Venezuelas Präsident Nicolas Maduro ⁠sei gefangen genommen und außer ⁠Landes gebracht worden.

10.34 Uhr: Iran verurteilt US-Militärangriff auf Venezuela

Der Iran hat einen Militärangriff der USA auf Venezuela scharf verurteilt. Es handle sich um eine „eklatante Verletzung seiner nationalen Souveränität und territorialen Integrität“, teilte das iranische ⁠Außenministerium ‍mit. Iran forderte den UN-Sicherheitsrat auf, „sofort zu handeln, um ⁠die unrechtmäßige Aggression zu stoppen“ und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Der Iran gilt als enger Verbündeter Venezuelas. (rtr)

10.29 Uhr: CBS News: Angriffe in Venezuela schon Weihnachten geplant

US-Präsident Donald Trump hat für Angriffe auf Venezuela laut einem Medienbericht bereits vor Tagen grünes Licht erteilt. Militärvertreter hätten erwogen, die Attacken an Weihnachten durchzuführen, berichtete der US-Nachrichtensender CBS News unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Aufgrund der US-Luftschläge in Nigeria gegen Ziele des Islamischen Staates (IS) seien die Pläne dann allerdings verschoben worden. CBS News zufolge gab es in den Tagen nach Weihnachten weitere Zeitfenster für Angriffe – allerdings sei das Wetter ungünstig gewesen, sodass das US-Militär auf bessere Bedingungen gewartet habe.

In der Nacht zum Samstag haben die Vereinigten Staaten dann offensichtlich Ziele in Venezuela angegriffen. Die Regierung in Caracas warf Washington vor, eine militärische Aggression gegen zivile und militärische Ziele durchzuführen. Auch die US-Medien CBS News und Fox News berichteten, die USA hätten Ziele in Venezuela attackiert. (dpa)

10.15 Uhr: US-Luftfahrtbehörde untersagt Flüge rund um Venezuela

Die US-Luftfahrtbehörde FAA (Federal Aviation Administration) hat Flüge rund um Venezuela untersagt. „In Zusammenhang mit den andauernden militärischen Aktivitäten“ ist der Betrieb von kommerziellen und privaten US-Flügen in bestimmten Gebieten verboten. Das geht aus einer sogenannte Notam (Notice to Airmen, Hinweise an Piloten) hervor, die die FAA bei verschiedenen Gefahrensituationen und Lagen herausgibt. Konkret handelt es sich um die venezolanische Küstenstadt Maiquetía, die Karibikinsel Curaçao, um Piarco auf der Insel Trinidad sowie um San Juan auf Puerto Rico. (dpa)

09.58 Uhr: US-Medien: Militäreinsatz gegen Venezuela geht von den USA aus

Der Militäreinsatz gegen Venezuela geht nach Informationen von US-Medien von den USA aus. Die Sender CBS News und Fox News berichteten am Samstag, dass Vertreter der US-Regierung, die anonym bleiben wollten, die Beteiligung der US-Armee bestätigt hätten. Das Weiße Haus und das Pentagon äußerten sich zunächst nicht.

Die venezolanische Regierung warf der Regierung von US-Präsident Donald Trump einen „schweren militärischen Angriff“ vor. Dieser habe sich gegen „zivile und militärische Orte in Caracas und den Bundesstaaten Miranda, Aragua sowie La Guaira rund um Caracas“ gerichtet.

„Eine solche Aggression bedroht den Frieden und die internationale Stabilität“ und bringe „das Leben von Millionen Menschen schwerwiegend in Gefahr“, hieß es in der Erklärung weiter. Ziel der USA sei „nichts anderes, als sich Venezuelas strategischer Ressourcen zu bemächtigen, insbesondere seines Erdöls und seiner Mineralien“. Die Regierung in Caracas rief den Ausnahmezustand aus und ordnete eine Mobilisierung des ganzen Landes zur Abwehr „diesen imperialistischen Angriffs“ auf. (afp)

09.28 Uhr: Die Lage am Samstagmorgen

In der venezolanischen Hauptstadt Caracas haben sich Medienberichten zufolge eine Reihe von Explosionen ereignet. Auf vom Fernsehsender NTN24 veröffentlichten Bildern waren Explosionen und Rauchwolken zu sehen. Mehrere davon sollen sich im Gebiet La Carlota ereignet haben, wo ein Stützpunkt der venezolanischen Luftwaffe liegt. Auf einem Video des Senders VPItv war zu sehen, wie mehrere Hubschrauber über die nächtliche Stadt fliegen. Was der Auslöser der Explosionen war, blieb zunächst unklar. ‍Ziel sollten ⁠unter anderem Militäreinrichtungen sein, berichtete die Reporterin des Senders CBS am Samstag auf ⁠X unter Berufung auf US-Vertreter.

Die Regierung in Venezuela hat den USA einen „schweren militärischen Angriff“ vorgeworfen. Sein Land ⁠lehne diese Aggression ab, heißt es in einer Erklärung des Staatschefs Nicolás Maduro. Ziel der Angriffe waren demnach die Hauptstadt Caracas und La Guaira sowie die Bundesstaaten Miranda und ⁠Aragua. Maduro habe daraufhin den Ausnahmezustand ausgerufen und die Mobilisierung der Bevölkerung angeordnet, hieß es am Samstag in einer Mitteilung der Regierung. US-Präsident Donald Trump hatte Maduro kürzlich gedroht, dass dessen Tage „gezählt“ seien.

Der Militäreinsatz gegen Venezuela geht nach Informationen von US-Medien von den USA aus. Die Sender CBS News und Fox News berichteten am Samstag, dass Vertreter der US-Regierung, die anonym bleiben wollten, die Beteiligung der US-Armee bestätigt hätten. Das Weiße Haus und das Pentagon äußerten sich zunächst nicht.

Auch der Präsident des Nachbarlandes Kolumbien hat von einem Angriff auf Venezuela gesprochen. „In diesem Moment wird Caracas bombardiert. Alarm an alle: Venezuela wurde angegriffen. Sie beschießen es mit Raketen“, schrieb Staatschef Gustavo Petro auf der Plattform X. „Die Organisation Amerikanischer Staaten und die Vereinten Nationen sollten sofort zusammentreten“, forderte er.

USA werfen Venezuela vor, Drogenschmuggel zu fördern

Feuer über Caracas Foto: reuters

Der Konflikt zwischen den USA und Venezuela war zuletzt immer weiter eskaliert. Die US-Streitkräfte haben vor der Küste Venezuelas zahlreiche Kriegsschiffe, Kampfflugzeuge und Soldaten zusammengezogen. Das Militär versenkte zuletzt eine Reihe von angeblichen Drogenbooten, die Küstenwache beschlagnahmte mit Sanktionen belegte Öltanker. US-Präsident Donald Trump bestätigte zudem einen Angriff auf ein Hafengebiet in dem südamerikanischen Land.

Venezuelas autoritärer Präsident Maduro wirft dem Weißen Haus vor, einen Machtwechsel in Caracas erzwingen zu wollen. Im Oktober hatte Trump öffentlich bestätigt, dass er verdeckte Einsätze des Auslandsgeheimdienstes CIA in Venezuela genehmigt habe.

Die USA werfen Venezuela vor, den Drogenschmuggel in die Vereinigten Staaten aktiv zu fördern und damit die Sicherheit der USA und ihrer Bürger zu gefährden. Venezuelas Präsident Maduro vermutet dagegen US-Pläne zu seinem Sturz und ein Bestreben der USA, sich der riesigen venezolanischen Erdölvorkommen zu bemächtigen.

Am Donnerstag zeigte sich Maduro jedoch offen für Gespräche mit den USA. „Wo immer sie wollen und wann immer sie wollen“, sagte er im Staatsfernsehen mit Blick auf mögliche Gespräche mit den USA über die Bereiche Drogenhandel, Öl und Migration. Maduro betonte jedoch auch die Wehrhaftigkeit seines Landes: „Das nationale Verteidigungssystem hat die nationale Integrität, den Frieden des Landes und die Nutzung unserer Territorien garantiert und garantiert dies weiterhin“, erklärte er. (afp/reuters/dpa)