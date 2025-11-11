piwik no script img

Eröffnung der UN-KlimakonferenzNoch ist gute Stimmung

Der UN-Klimagipfel begann versöhnlich. Aber Ankündigungen Deutschlands und der ärmsten Staaten deuten an, wo die Streitpunkte liegen werden.

Eine Flagge der Vereinten Nationen weht vor dem Logo der Weltklimakonferenz COP 30 in Brasilien.
Die jährlichen Verhandlungen zum Schutz des Weltklimas haben begonnen Foto: Fernando Llano/AP
Jonas Waack

Von

Jonas Waack aus Belém

Eine Konferenz, die Lösungen hervorbringt – so stellt sich der Präsident des UN-Klimagipfels, André Corrêa do Lago, die kommenden zwei Wochen vor. Die Eröffnung am Montag jedenfalls lief glatt: Zwar hatten einige Staaten Themen auf die Agenda gesetzt, die Zoff vermuten ließen – die EU will zum Beispiel nicht über ihren kommenden CO2-Zoll und größere Geldzusagen sprechen -, aber Corrêa do Lago konnte die strittigen Anträge von der Agenda fernhalten.

Für ihn ist das ein erster großer Erfolg: Keine der vergangenen vier Konferenzen begann ohne einen tagelangen Kampf um die Tagesordnung. Ein Bericht am Mittwoch soll alle Streitpunkte aufnehmen und so etwas Druck aus dem Kessel nehmen.

Denn Druck ist schon genug da, daran ließen die Redner während der Eröffnung keinen Zweifel. „Wenn Klimakatastrophen Millionen Leben zerstören, obwohl wir die Lösungen parat haben, wird uns das niemals verziehen werden“, sagte UN-Klimachef Simon Stiell.

Und auch der brasilianische Präsident Lula da Silva rief den Delegierten die Folgen der Erderhitzung ins Bewusstsein: „Der Klimawandel ist keine Gefahr der Zukunft, sondern eine Tragödie der Gegenwart.“ Er erinnerte an Hurrikan Melissa, der vor zwei Wochen über mehrere Karibikinseln hinwegfegte, an einen Tornado, der erst am Wochenende eine Kleinstadt im Süden Brasiliens verwüstete und die Fluten und Hitzewellen des Sommers in Europa.

Streit ums Geld ist vorprogrammiert

Überraschend klar forderte Lula die Abkehr von Öl, Gas und Kohle. Nötig sei aber auch, dass die Industrieländer ihr Wissen mit dem Globalen Süden teilen und mehr Geld für Emissionsminderung und Anpassung an die Erderhitzung zur Verfügung stellen, sagte er. Wer seine Zusagen nicht einlöst, verrate die Idee des Pariser Klimaabkommens.

Eine finanzielle Zusage wird Lula schon mal nicht bekommen: Deutschlands Beitrag zum Tropenwaldfonds TFFF, den Kanzler Merz als “namhaft” beschrieben hatte, wird während der Konferenz nicht konkreter. Das sagte Klima-Staatssekretär und Verhandlungsführer der deutschen Delegation Jochen Flasbarth (SPD) vor Journalist*innen. Die staatliche Förderbank KfW werde das Geld zur Verfügung stellen und wegen der deshalb notwendigen Sorgfaltspflichten könne so schnell kein fester Betrag zugesagt werden.

Flasbarth versprach aber, Deutschland werde auf der Konferenz „verlässlich sein und natürlich vorantreiben“. Er zeigte sich zuversichtlich, nicht zuletzt, weil ein Kampf um die Tagesordnung ausgeblieben ist: „Wir wollten am Anfang kein Signal der Zerrissenheit.“ Und 10 Jahre nach dem Pariser Klimaabkommen sei inzwischen „die Ökonomie hinter uns“, Fossile seien nur noch mit hohen Subventionen wirtschaftlich, im Gegensatz zu Erneuerbaren Energien.

Ärmste Staaten weisen auf ihre akute Bedrohung hin

Auf diesen wirtschaftlichen Vorteil wies auch Simon Stiell in seiner Rede hin: „Dies ist die Wachstumsgeschichte des 21. Jahrhunderts – die wirtschaftliche Transformation unserer Zeit. Wer sich davon verabschiedet oder winzige Schritte tut, ist mit Stillstand und höheren Preisen konfrontiert, während andere Volkswirtschaften vorbeiziehen.“

Wer sich nicht an der guten Stimmung beteiligen wollte, war die Allianz der ärmsten Staaten. „Wir haben dieses Feuer nicht angezündet, aber uns trifft es am härtesten“, sagte Evans Njewa aus Malawi, der die Staaten bei Klima-Verhandlungen vertritt, über die Klimakrise. „Und der Rauch macht nicht an unseren Grenzen halt.“ Viele Millionen würden von den Folgen des Klimawandels zur Flucht gezwungen.

Er forderte bis 2030 120 Milliarden US-Dollar von den Industrieländern für die Anpassung an die Erderhitzung – angesichts von Budgetkürzungen der weltweiten Entwicklungszusammenarbeit eine Forderung, die bei der EU, Kanada, Japan und Australien auf großen Widerstand stoßen wird.

Die Klimakonferenz ist trotz der düsteren Bilder im Hintergrund und komplizierter Verhandlungen immer eine Gelegenheit für die Gastgeber*innen, sich der Weltöffentlichkeit zu präsentieren. Die in Brasilien berühmte Sängerin Fafá de Belém sang deshalb bei der Eröffnung und animierte mit einer zweiten Sängerin die Di­plo­ma­t*in­nen im Publikum dazu, im Refrain einzustimmen. Einige ließen sich immerhin zum Mitklatschen hinreißen. Strahlend dankte Corrêa do Lago Fafa de Belém und der zweiten Sängerin – wie sich herausstellt, die brasilianische Kulturministerin Margarethe Menezes.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Klimawandel # UN-Klimakonferenz in Belém 2025 #Klimaanpassung #Pariser Abkommen #Erneuerbare Energien
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Inmitten von Hochhäusern ist der von einer Drohne aufgenommene Nova Doca Park - ein schmaler Streifen, durch den sich ein rotes Band zieht mit wenigen Bäumen
Klimakonferenz COP30 Das B in Belém steht für Baustelle

Die Weltklimakonferenz startet in der brasilianischen Stadt mit den meisten Slums. Der Staat investiert viel. Was haben die Be­woh­ne­r:in­nen davon?

Von Christine Wollowski
Segelboot mit weissen Segeln vor Offshore Windpark.
Energiewende und Klimaschutz „Wir dürfen nichts unversucht lassen“

Unter Obama hat Steven Chu die Energiewende der USA mitgestaltet, jetzt zerstört Trump sie. Ein Gespräch über Klimaflüchtlinge, Kernkraft und Kompromisse.

Interview von Karsten Lemm
Eine Teilnehmergruppe in bunter Kleidung - die Männer im üblichen Anzug - betritt das Konferenzgebäude
UN-Klimakonferenz in Brasilien startet Amibitionierte Action-Agenda

Die COP verhandelt wieder über die Rettung des Weltklimas. Streit dürfte es um Gelder für Klimafolgenanpassung geben. Die wichtigsten Knackpunkte.

Von Jonas Waack

klimawandel

Die surinamische Präsidentin Jennifer Geerlings-Simons steht mit Präsident Lula unter einem Baum, sie halten sich an den Händen
COP30 in Brasilien Ich will zur Klimakonferenz – aber ich kann nicht
Kolumne Stimmen aus Amazonien von Euritha Tjan A Way

Euritha Tjan A Way ist Journalistin aus Suriname. Zur Klimakonferenz kann sie nicht – es gibt keine Förderung. Warum das ein Problem ist.

10.11.2025

Segelboot mit weissen Segeln vor Offshore Windpark.
Energiewende und Klimaschutz „Wir dürfen nichts unversucht lassen“

Unter Obama hat Steven Chu die Energiewende der USA mitgestaltet, jetzt zerstört Trump sie. Ein Gespräch über Klimaflüchtlinge, Kernkraft und Kompromisse.

Interview von Karsten Lemm

10.11.2025

Ein Mann mit Federschmuck um den Hals hält ein Plakat hoch
Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien Klimaanpassung als Chance

Die Grünen wollen, dass sich Deutschland in Belém stärker mit Entwicklungsländern verbündet – auch, um unabhängiger von autoritären Regimen zu werden.

Von Jonas Waack

10.11.2025

Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Antriebswende Ab wann ein E-Auto klimafreundlicher ist als ein Verbrenner
2
Bürgermeisterwahl in New York Warum SPD und Grüne keinen Mamdani-Moment erzeugen können
3
Es ging eigentlich nur um einige Bäume Grüne rütteln in Kiel an der Brandmauer
4
Wirkungslosigkeit der Mietpreisbremse Warum gibt es keine Strafen für raffgierige Vermieter?
5
Die verunsicherte Gesellschaft Ich, ein Patriot?
6
Soziologin über Pronatalismus in den USA „Sie sagen, wer Kinder haben soll und wer nicht“