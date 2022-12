Energiekrise in Japan : Abkehr vom Ausstieg

Um die aktuelle Energiekrise zu überwinden, setzt die japanische Regierung wieder auf Atomkraftwerke. Sie dürfen nun bis zu 70 Jahre lang laufen.

BERLIN taz | Der Angriffskrieg Russlands macht sich auch im japanischen Energiesektor bemerkbar. Nach dem Super-GAU im Kernkraftwerk Fukushima im März 2011 war Japans Atompolitik lange auf den Ausstieg ausgerichtet. Bisher erklärte die Regierung, dass sie weder den Bau neuer Kernkraftwerke noch den Wiederaufbau in Erwägung zieht. Erst im vergangenen Jahr forderte das Kabinett die Verringerung der Abhängigkeit von Atomstrom.

Am Donnerstag aber gab Premierminister Fumio Kishida bekannt, dass die bisherige Laufzeitbegrenzung der Kernkraftwerke von 60 Jahren verlängert werden soll. „Um die Maßnahmen zur Bewältigung der ak­tuel­len Energiekrise zu beschleunigen, ist es unerlässlich, das Vertrauen der Öffentlichkeit und der Gemeinschaft zu gewinnen“, sagte Kishida.

Nach Fukushima hatte Japan sämtliche Meiler im Land heruntergefahren und verschärfte Sicherheitsstandards eingeführt. Aufgrund der angespannten Energielage müsse laut Regierung nun die Wiederinbetriebnahme der stillgelegten Kraftwerke beschleunigt werden.

Zukünftig 22 Prozent aus Atomkraftwerken

Das rohstoffarme Land will ähnlich wie Deutschland seine Abhängigkeit von Öl- und Gasimporten verringern und Strom­eng­päs­se vermeiden. Lag der Anteil der Atomenergie im gesamten Energiemix im Jahr 2021 bei 7 Prozent, soll er nun bis 2030 auf 20 bis 22 Prozent erhöht werden. Die Regierung will zudem die Zeit der Zwangspause den Betreibern anrechnen. Damit dürfte ein AKW künftig sogar 70 Jahre laufen. Außerdem soll am Bau und an der Entwicklung innovativer Reaktoren gearbeitet werden.