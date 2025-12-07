piwik no script img

Drohnenangriffe im SudanDutzende Tote nach Beschuss durch Milizen

Im Sudan sterben dutzende Zivilisten bei Drohnenangriffen durch paramilitärische Verbände. Beschossen wurden wohl auch ein Kindergarten und ein Krankenhaus.

Kinder im Gegenlicht des Sonnenuntergangs
Kinder aus al-Fasher in einem sudanesischen Durchgangslager an der Grenze zu Tschad (23.11.2025) Foto: Amr Abdallah Dalsh/reuters

afp | Bei Drohnenangriffen durch paramilitärische Verbände im Sudan sind dutzende Zivilisten getötet worden, darunter offenbar zahlreiche Kinder. In der von der Armee kontrollierten Ortschaft Kalogi im südlichen Bundesstaat Süd-Kordofan seien unter anderem ein Kindergarten und ein Krankenhaus beschossen worden, teilte der Verwaltungschef des Ortes, Essam al-Din al-Sajed, am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP mit. Dabei seien dutzende Zivilisten, darunter Kinder, getötet worden.

Der Verwaltungschef machte für die Angriffe die mit der Armee verfeindete RSF-Miliz sowie die mit der RSF verbündete Gruppierung SPLM-N verantwortlich, die einen Großteil von Süd-Kordofan kontrolliert. Die Angriffe hätten zunächst den Kindergarten, danach das Krankenhaus und dann Menschen getroffen, die „die Kinder in Sicherheit bringen wollten“.

Der Drohnenbeschuss ereignete sich bereits am Donnerstag. Das UN-Kinderhilfswerk Unicef hatte am Freitag mitgeteilt, dabei seien mehr als zehn Kinder im Alter zwischen fünf und sieben Jahren getötet worden. Das sudanesische Außenministerium nannte sogar die Zahl von 43 getöteten Kindern. Insgesamt sollen bei dem Beschuss von Kalogi nach Angaben des Ministerium 79 Menschen getötet worden sein.

Die RSF hatte Ende Oktober nach 18-monatiger Belagerung die Stadt Al-Faschir erobert – die letzte große Stadt im westsudanesischen Bundesstaat Darfur, die bis dahin noch nicht von der Miliz kontrolliert wurde. Berichten zufolge kam es in der Stadt zu zahlreichen Gräueltaten, etwa Massenhinrichtungen von Zivilisten.

Im Sudan, dem drittgrößten Land Afrikas, liefern sich seit April 2023 die Armee von Militärherrscher Abdel Fattah al-Burhan und die RSF-Miliz seines früheren Stellvertreters Mohamed Hamdan Daglon einen blutigen Machtkampf.

