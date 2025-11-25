piwik no script img

Friedensplan für SudanWarlords spielen mit Donald Trump

Dominic Johnson

Kommentar von

Dominic Johnson

Es ist der dritte Krieg, den Trump befrieden will. Es wird ihm wieder nicht gelingen. Der Welt zu zeigen, dass er es versucht hat, ist seine Absicht.

Geflüchtete hängen Kleidung zum Trocknen an einem Busch aus.
Nach dem Massaker der RSF: Geflüchtete aus El-Fasher am 16. November im Norden des Sudans Foto: Marwan Ali/reuters

N achdem Donald Trump erst im Gazastreifen und dann in der Ukraine keinen Frieden geschaffen hat, ist nun Sudan an der Reihe. Seit der US-Präsident vor einer Woche nach eigenem Bekunden im Gespräch mit Saudi-Arabiens Kronprinz plötzlich entdeckte, wie „wichtig“ Sudan ist, ist der aktuell brutalste Krieg der Welt mit seinen verheerenden Auswirkungen von Flüchtlingskatastrophe und Hungersnot plötzlich Chefsache in Washington.

Ein zwei Monate alter Friedensplan des US-Außenministeriums, der bisher nur unter Experten Aufmerksamkeit erzeugte, dient nun Sudans Warlords als Vorlage, um sich entweder an Trump heranzuschwänzeln oder ihm den Rücken zu kehren, beides gemeint als Zeichen von Selbstbewusstsein.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Die demonstrative Abwendung betreibt Sudans Staats- und Armeechef General Abdel Fattah al-Burhan, der den US-Plan rundheraus abgelehnt hat, weil er zu einem Ende der Militärherrschaft in Sudan und zu einer Auflösung seiner Sicherheitsorgane führen könnte, während die „Terroristen“ der RSF Legitimität als Friedenspartner erhalten.

Den Schmusekurs mit Trump stellt demgegenüber Burhans Kriegsgegner General Hametti zur Schau, dessen Miliz RSF (Rapid Support Forces) in Darfur horrende Kriegsverbrechen begeht und erst vor einem Monat mit großangelegten öffentlichen Massakern in der frisch eroberten Stadt El Fasher für einen neuen Tiefpunkt des sudanesischen Horrors sorgte.

Der Chef der RSF taktiert

Hametti ergreift mit seiner Ankündigung, eine dreimonatige Feuerpause einzuhalten und damit den zentralen ersten Schritt des US-Friedensplans umzusetzen, die Chance, als Partner der USA dazustehen. Er weiß: Solange Sudans Regierung bei der Waffenruhe nicht mitzieht, und das wird sie nicht tun, tendiert das Risiko, dass es tatsächlich zum Frieden kommt und auch die RSF die Waffen strecken muss, gegen null. Derweil aber, hofft er, könnte Trump ihn als Friedensbringer für Sudan bevorzugen.

International wird seine Miliz des Völkermordes in Darfur bezichtigt und die weltweiten Appelle mehren sich, endlich entschlossen etwas dagegen zu unternehmen. Das kann Hametti mit seiner Friedensbotschaft, der in Sudan selbst kein Mensch glaubt, nun geschickt unterlaufen.

Es ist ein zynisches Kalkül, aber es könnte aufgehen. Natürlich werden die Waffen in Sudan nicht schweigen. Aber das wird Trump genauso egal sein wie in der Ukraine oder Gaza. Hauptsache, der US-Präsident kann sagen, dass er derjenige ist, der den Weg zum Frieden aufzeigt. Wenn die Krieger ihn nicht beschreiten wollen, sind sie halt selber schuld. Und ihre Opfer können sehen, wo sie bleiben.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Dominic Johnson

Dominic Johnson

 Ressortleiter Ausland
Seit 2011 Co-Leiter des taz-Auslandsressorts und seit 1990 Afrikaredakteur der taz.
Themen #Krieg in Sudan #Sudanesische Flüchtlinge #Donald Trump #Friedensgespräche #Sudan
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine verschleierte Frau trägt Säcke mit Lebensmitteln auf dem Kopf
Humanitärer Helfer über Krise in Sudan „Das Leben hat keine Bedeutung mehr“

Sudan erlebt derzeit die schlimmste humanitäre Krise der Welt, sagt der Helfer Samy Guessabi. Die Politisierung von humanitärer Hilfe sei gefährlich.

Interview von Leila van Rinsum
Ein Soldat geht auf einen Wagen mit einem zerstörten Geschütz zu
Rüstungsexporte in die Emirate Waffenlieferungen für hunderte Millionen

Die Bundesrepublik genehmigt Rüstungsexporte an die Emirate, wie eine Linken-Anfrage zeigt. Das Land soll sich am Sudan-Krieg beteiligen.

Von Cem-Odos Gueler
Eine Person zeigt das "Viktory-Zeichen" mit den Fingern, eine sudanesische Flagge weht im Hintergrund
Flucht aus Sudan Nirgendwo Menschlichkeit

Mazin hatte ein Visum für Saudi-Arabien, Mujtabas Pass lag in der deutschen Botschaft in Khartum. Dann brach Krieg aus. Geschichte zweier Fluchten.

Von Saskia Jaschek
Ein Packshot der Wochentaz-Zeitung mit einer neutralen Illustration auf der Titelseite.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Antifa-Prozess beginnt Die Abrechnung
2
AfD-Brandmauer der Wirtschaft Die Ersten fallen um
3
28-Punkte-Plan für Ukraine Krudes Machwerk
4
Rebellion der Jungen Union Alle Räder stehen still, wenn dein Tennisarm es will
5
Tag gegen Gewalt gegen Frauen Solidarität ist männlich
6
Macht von Eliten Früher Kaste, heute Code