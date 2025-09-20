piwik no script img

Diskussion um Rad-WM in RuandaWie streng sollen die Maßstäbe sein?

von Johannes Kopp

Die Straßenrad-WM in Ruanda löst eine politische und moralische Debatte um Sportswashing aus, die immer komplizierter wird.

Drei Rennradfahrer, die eine Straße in Kigali bergauf fahren
WM-Teilnehmer beim Training in Kigali Foto: Jerome Delay/ap

E s ist eine gute und schlechte Nachricht zugleich. Erstmals findet ab Sonntag eine Straßenrad-Weltmeisterschaft auf dem afrikanischen Kontinent statt. In Ruanda, wo sich die Tour du Ruanda seit 2008 auch im internationalen Rennkalender ­etabliert hat und mit der Tour du Faso in Burkina Faso zu den wichtigsten afrikanischen Radsportereignissen zählt.

In Ruanda, wo Opposition und Medien drangsaliert werden und die Machthaber für Menschenrechtsverbrechen im Ostkongo mitverantwortlich gemacht werden, weil sie eine dort wütende Rebellenorganisation unterstützen. Präsident Paul Kagame wird vorgeworfen, eine Sportswashingstrategie zu verfolgen, sich mit der WM-Premiere oder Fußball­partnerschaften mit Arsenal London, Paris Saint-­Germain oder Bayern München weltweit Anerkennung zu verschaffen. Im Frühjahr hat die Europäische Union Sanktionen gegen Ruanda verhängt und unter anderem die Absage der Rad-WM in Kigali gefordert, sollte Ruanda seinen Kurs nicht ändern.

Die Verantwortlichen im Radsport reagierten mit den üblichen Abwehrreflexen. Sie stecken ihren Kurs im vermeintlich politikfreien Raum ab. David Lappartient, Präsident des Weltverbands UCI, erklärte, der Sport müsse neutral bleiben und einen Plan B zur WM in Ruanda gebe es nicht. Irgendwann, wandte der deutsche Teamchef Jens Zemke dieser Tage ein, würde es bei strengen Maßstäben eng werden, noch ein Ausrichterland für die WM zu finden.

Es ist ein etwas betagtes Argument in der sportmoralischen Debatte, das neuerdings aber an Kraft gewinnt, wenn man sieht, wie der Autoritarismus auch in Europa immer populärer wird und sich in den USA schon so verfestigt hat, dass über einen Entzug der Fußball-WM 2026 und der Olympischen Spiele 2028 zumindest einmal nachgedacht werden müsste.

Widersprüche immer größer

Sportswashing ist so attraktiv geworden, weil der Sport sich erfolgreich ein sauberes Image zugelegt hat, mit dem er reichlich Geld verdient. Er präsentiert sich als verbindende Kraft, welche die Menschen unabhängig von Nationalität, Religion, Hautfarbe oder Geschlecht zusammenbringt. Aber Geld verdienen lässt sich in den vergangenen Jahren in zunehmendem Maße auch mithilfe von Scheichs und Despoten.

So werden die Widersprüche immer augenfälliger, wenn etwa Fifa-Chef Gianni Infantino einerseits mit US-Präsident Donald Trump kungelt und bei der Klub-WM die Anti­rassismuskampagne aussetzt, andererseits selbst einen Rassismusvorfall in Potsdam im DFB-Pokal anprangert.

Im Fall von Ruanda hat der FC Bayern im August einen bemerkenswerten Eiertanz aufgeführt. Die Partnerschaft mit dem Staat Ruanda wurde umgewandelt. Die viel kritisierte Werbung für Reisen in das afrikanische Land, die seit 2023 mit dem Slogan „Visit Rwanda“ über die Banden am Spielfeldrand im Stadion flimmerte, wurde eingestellt. Dafür will der Verein künftig die Nachwuchsförderung in einer Akademie vor Ort unterstützen.

In Ruanda grämt man sich nicht über die veränderte Zusammenarbeit. Die fortgeführte Partnerschaft mit dem FC Bayern stelle sicher, heißt es dort, dass Talententwicklung ein Bestandteil der Vision des Lands bleibe, Ruanda als globalen Knotenpunkt für Tourismus, Investitionen und Spitzensport zu positionieren.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Johannes Kopp

 taz-Sportredakteur
Jahrgang 1971, bis Ende März 2014 frei journalistisch tätig. Seither fest mit dem Leibesübungen-Ressort verbunden.
Themen #Kolumne Press-Schlag #Ruanda #Weltmeisterschaft #Radsport
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Große Begeisterung: Radsportfans am Rande der Tour du Rwanda.

Radsport in Afrika

Unbehagliches Radeln

Ein kriegerischer Konflikt gefährdet den Sport in Ruanda. Die größte Radtour findet dennoch statt. Und die Weltmeisterschaft im Herbst?
Von Katarina Schubert
Am Start einer Etappe schauen viele Menschen von den Häusern auf die Radfahrer unter ihnen

Radrennen in Ruanda

Aufstieg mit Hindernissen

Für die afrikanischen Radsporttalente ist die Tour du Rwanda eine seltene Gelegenheit für wichtige Erfahrungen. Das Zuschauerinteresse ist groß.
Von Tom Mustroph
Portraitfoto von Ruandas Präsident Paul Kagame

Bayern München und ein heikler Sponsor

Neue beste Freunde

Der FC Bayern geht eine Partnerschaft ein. Geworben wird für Ruanda, wo Menschenrechtsverletzungen an der Tagesordnung stehen.
Von Simone Schlindwein
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"

taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).
  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

NDR-Entscheidung zu „Klar“

Von wegen „Cancel-Culture“

2

Das Deutschlandticket ist nicht sozial

Deutschlandticket muss sterben, damit wir leben können

3

Gewalt als Meme

War das Attentat auf Charlie Kirk ein „Brainrot Mord“?

4

Bildungsministerin will NGOs prüfen

Karin Prien wegen Extremismus-Aussagen in der Kritik

5

Migration nach Deutschland

Willkommen in der deutschen Realität

6

Julia Klöckner und die Medien

Postfaktische Presseschau