I rgendwo da draußen sitzen ein paar Designer von Kreuzworträtseln, alles Literaturwissenschaftler, die nicht das geworden sind, was sie sich erträumt haben. Sie reiben sich die Hände. Die Revolution hat begonnen! Eine jahrzehntealte Bastion des Kreuzworträtselwesens ist endlich geschleift worden. Ein Fehler wurde korrigiert, den die Altvorderen, aus Dogmatismus oder Bequemlichkeit, nicht ändern wollten.

Im Wohnzimmer sitzend löse ich das wöchentliche Rätsel mit der traumwandlerischen Sicherheit des von lebenslanger Expertise geprägten Experten. Bei „Bekannter, tschechischer Autor mit 5 Buchstaben“, der klassischen Fragestellung schlechthin, kommt selbstverständlich „Kafka“ hin, aber dann stutze ich – es passt nicht.

Was stimmt nicht mit dem Rätsel? Gibt es einen neuen tschechischen Autor mit 5 Buchstaben, der bekannt ist? Eine Person, die über so neumodisches Zeug schreibt wie Internet, KI und Burnout? Die für den Erstling einen National-Preis bekommen hat und überall auf den Titelseiten abgebildet ist, weil sie eine „junge Wilde ist, die alte Zöpfe abschneidet“, ein Leucht-Piercing trägt oder ein Glasauge hat?

Nein, denke ich, in den Nachrichten, die ich schaue, war davon nicht die Rede, und was da nicht erwähnt wird, existiert auch nicht. Ich lasse die Antwort offen und hoffe, dass sonst alles in Ordnung ist mit dem Rätsel. Nicht dass die Präsidentin des Bundestages plötzlich anders heißt als Rita Süssmuth oder das chemische Zeichen für Eisen jetzt Ei lautet und nicht mehr Fe.

Im obigen Fall kämen, je nach Rätsel, als Antworten u. a. (Abkürzung für unter anderem) infrage: Karel Čapek (Erfinder des Begriffs „Roboter“, liegt im Trend) oder Jaroslav Hašek („Der brave Soldat Schwejk“, Bestseller der lustigen Militarismus-Literatur). Kafka dagegen ist raus, weil er für die Tschechen ein Deutscher ist. Das ist komplizierter literaturwissenschaftlicher Stuff.

Weltbürger mit Buchstaben

Eigentlich ist Kafka von Geburt österreichisch-ungarisch, dann wurde er Tschechoslowake. Also irgendwie Deutscher, vielleicht Europäer oder sogar Weltbürger. Aus hiesiger Kreuzworträtsel-Sicht ist das alles zu kompliziert. „Bekannter deutscher Autor mit 5 Buchstaben“ passt eher zum Stand der Dinge, was aber den normalen Rätselfreund überfordern dürfte, weil es davon bestimmt viele gibt. Vielleicht ginge „bekannter deutsch-tschechischer Autor mit 5 Buchstaben“, aber das passt nicht ins Kästchen oder nur mit Schriftgröße 4.

Mir ist nach einiger Zeit im Wohnzimmer dann eingefallen, dass es mal einen sympathischen tschechischen Politiker gab, der auch geschrieben hat. Also buchstabiere ich „Havel“ ins Kästchen und das passt. Na gut, dann in Zukunft so.

Zum Schluss der obligatorische Hinweis auf Max Brod, den vorausschauenden Förderer und Nachlassverwalter von Franz Kafka: Ohne ihn hätte es diesen Text nicht gegeben.