Ah, dies Gedicht hier – das war zu verzwickt,

ich hab es erst gar nicht abgeschickt.

Und dieser geplante Band mit Geschichten

blieb ungedruckt wegen Verkaufsaussichten.

Ein Aufsatz zu Schiller, der reine Scheiß,

weil ich von Schiller ja fast nichts weiß.

Doch diese acht Zeilen, die sind erschienen:

Vermutlich, weil sie der Wahrheit dienen.