Die Wahrheit: Autogedanken zur Nummer 1
Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über ein automobiles Phänomen erfreuen.
Sie heißen Lisa oder Heinz –
auf ihrem Nummernschild steht 1.
Von Posemuckel bis nach Mainz:
Wer groß denkt, wählt heute die 1.
Geschmacksempfinden gibt’s da keins,
es prangt am SUV die 1.
Die Fragen wegen meins und deins?
Entschieden. Und darum die 1.
