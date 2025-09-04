piwik no script img

Die WahrheitAutogedanken zur Nummer 1

Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über ein automobiles Phänomen erfreuen.

Bild: Leo Riegel
Von Stefan Gärtner

Sie heißen Lisa oder Heinz –

auf ihrem Nummernschild steht 1.

Von Posemuckel bis nach Mainz:

Wer groß denkt, wählt heute die 1.

Geschmacksempfinden gibt’s da keins,

es prangt am SUV die 1.

Die Fragen wegen meins und deins?

Entschieden. Und darum die 1.

#Autofahrer #Selbstinszenierung #Gedicht
